Neye aç, neye tok?

Herkesin dilinde olan bir atasözümüz var:

“Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.” Günümüzde bu sözü, “Biri yer, bini bakar” şekline çevirmek mümkündür. Çünkü dünya nüfusunun büyük çoğunluğu, haksız kazançlarını iştahla yiyenlere bakıyor.

Gelir dağılımındaki bozulma sadece ülkemizin değil, ‘zengin ülkeler’ dahil olmak üzere bütün dünyanın çözmesi gereken bir problem. Çoğu ülkede nüfusun iyice az bir kısmı, imkânların neredeyse tamamını elinde tutuyor ve geri kalanlar mağdur oluyor. Zengin ve fakir arasındaki uçurumun en çok hissedildiği yerler ise; daha çok Afrika kıtasında bulunuyor. Bediüzzaman Hazretleri bu durumu, “Görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor” diyerek özetlemiştir. (Lem’alar, 17. Lem’a, Yedinci Nota)

Önümüzdeki Ramazan günlerinin dünyadaki ‘aç’ insanların halini anlamak için iyi bir vesile olmasını temenni etmek lazım. Ramazan ayının bir hikmeti de zaten bu değil mi? Fakirleri, muhtaçları ve mağdurları hatırlayıp onlara yardım eli uzatmak şart.

Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahibi coğrafyalarda yaşanan açlık sorunlarına dikkat çektiği “Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç!” adlı bir kampanya başlatarak bu meseleyi gündeme taşımış.

Yapılan açıklamadaki tablo özetle şöyle: “Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na göre, dünyada 811 milyon insan yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamıyor, 38 ülkede ise 48 milyon insan kıtlığın eşiğinde hayatını sürdürüyor. Açlığın yaşandığı ülkelerden biri olan Afganistan’da 2 milyon çocuk malnutrisyon ile mücadele ederken, Somali’de 2 milyon 700 bin kişi günlük gıda ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Çad’da ise 5 yaş altı çocuk nüfusun %37,8’i açlık nedeniyle sağlıklı gelişemiyor. (...) Kampanya kapsamında beslenme sağlığı çalışmalarını desteklemek için Ramazan ayı süresince Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan’da ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımları da ulaştıracak.

“Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ‘Yeryüzünde kuraklık, yoksulluk, savaşlar ve iç karışıklıklar gibi sebeplerden dolayı açlık ile mücadele hâlâ devam ediyor. Öncelikle Afrika’da olmak üzere, açlık ve yetersiz beslenme, vücut direncinin düşmesinin ve buna bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında. Açlığın sebep olduğu sağlık sorunlarının engellenmesi ve çocukların gelişimlerini sağlayabilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana ihtiyaç sahibi coğrafyalarda beslenme sağlığı projeleri yürütüyoruz. Bu yıl da dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı Ramazan ayında, açlık sorunlarına dikkat çekmek için ‘Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç!’ adlı kampanyamızı başlattık.” (Basın Bülteni, 31 Mart 2022)

Yeryüzünün ‘acıya tok’ ve ‘iyiliğe aç’ olması bütün dünya ülkeleri ve insanlarının ortak meselesidir ve bu mesele mutlaka çözüme kavuşmalıdır. İnşallah önümüzdeki Ramazan günleri buna vesile olur...