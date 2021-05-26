Nutuk atarak olmaz

Bir süredir sessizliğe bürünen Bülent Arınç, mafya, yolsuzluk ve siyaset tartışmalarının alevlenmesi üzerine Independent Türkçe’nin sorularını cevaplandırırken dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuş.

Sohbeti kısmen özetlemekte fayda var. Adalet sisteminin işleyişiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arınç bir yerde şöyle demiş: “Ben 15 yıl ağır hapis talebi ile yargılandım. 1985 yılında. Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde. 2,5 sene sonra ben beraat ettim. Dâvânın başladığı günden 2,5 sene sonra beraat ettiğim güne kadar ben tutuklanmadım. Savcı tutuklama talep etmedi. 5 sene ceza verdikleri gün benim hakkımda tutuklama kararı çıkmadı. Yani ben o günlere mi özeneceğim şimdi? Şimdi hapşıran adamı gel bakalım deyip tutuklayan yargıda bir sorun var.”

Arınç, son günlerde gündemi meşgul eden yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak da şöyle demiş: “[Avrupa’da hazırlanan bir rapordan bahisle] Ama görüyorum ki 2019-2020’de Türkiye yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldı diye raporda belirtmişler. Bu iyi bir durum değil. Biz Avrupa Konseyi’nin kurucusuyuz ve ilk üyelerindeniz. Dolayısıyla GRECO bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bunların kanaatleri yanlışsa, ‘Hayır öyle değil aslında böyledir’ diyebilmeliyiz.”

İddiaların dile getirilmesi sonrası adaletin harekete geçip geçmeyeceği ile ilgili soru üzerine de Arınç şunları söylemiş: “Yargı gözünü kırpmadan bu işlerin üzerine gidecek. Eskiden derlerdi ki hâkim vicdan ve cüzdan arasında kalıyor. Kalmayacak. Bu konudan dolayı birisinin şikâyetçi olmasına gerek yok, bunlar takibi şikâyete bağlı suç değil ki. (...) Buradaki her iddia mutlaka savcılar tarafından incelenmeli.” (Konuşan: Can Bursalı, www.indyturk.com, 22 Mayıs 2021)

“Çünkü demokrasinin iki önemli ölçütü şeffaflık ve hesap verebilirlik. Her şey şeffaf olacak” diyen Bülent Arınç, tesbitlerine şöyle devam etmiş: “E bu adam bunları bugün söylüyor, acaba doğru mu? Yanlış da olabilir. Ama onları araştırma görevi, yargının görevi. Bir bak bakalım ne diyor? İtham ettikleri şeylere bir bak bakalım, onları bir dinle. Beraat-i zimmet asıldır. Hemen suçlu ilân etme. Bunlar özellikle bazı kişiler için şu anda Türkiye’de uygulanıyor. Ama bazı insanlar için de peşinen terörist denerek ismi de konulabiliyor. Hukuk bu, Balzac demiş ki ‘adalet örümcek ağına benzer, küçücük sinekler takılırlar, ama eşek arıları deler geçer.’ Bu tarife uymasın bizim adaletimiz. (...) Bütün bunların araştırılması, devletin görevidir, yargının görevidir, emniyetin görevidir, güvenliğin görevidir.”

“Hâlâ bu olayları duymazdan gelenler var” diyen Arınç’ın son tesbitleri de şöyle: “Türkiye’de medyanın düştüğü hale bakın. Bereket ki sosyal medya var, Youtube kanalları var. İnsanlar onları daha çok takip ediyor. Bugün amiral gemileri hepsi battı çıktı. Bu çok ayıp bir şey. Mücadele etmek istiyorsak medya görevini yapacak. Yargı görevini yapacak, siyaset görevini yapacak. Siyasetin içindeki insanlar kendi görev alanlarını iyi yapacaklar. Şeffaf olacaklar ve hesap verecekler. Hesap vermek hamasi nutuklar atarak olmaz. İddialara cevap vererek olur.”

Evet; hak, hukuk, adalet, açıklık, şeffaflık... Tamamı bir arada olmalı. Bunları bir araya getirmek Arınç’ın da ifade ettiği üzere “nutuk atarak olmaz.” Boş övünmeyi ve nutuk atmayı erteleyip, adaleti işletmeyi öne almaktan başka çare yok. İnşallah bu yapılır vesselâm.