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23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

OECD’nin uyarısı

Faruk ÇAKIR
23 Mayıs 2021, Pazar
Üyelerinin büyük bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) ‘alkollü içkiler’ konusunda önemli bir açıklama yayınlandı. Mesaj kısaca, ‘alkol öldürür, uzak durun’ anlamına geliyor.

İlgili haberde şu bilgiler var: “OECD, 30 yıl içerisinde 1,1 milyon insanın aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı’nın (OECD) sonuçlarını açıkladığı araştırma, Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkelerinde yaklaşık 1,1 milyon insanın 30 yıl içerisinde aşırı alkol tüketiminin zararlı etkileri nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ortaya koydu.

“OECD’nin tahminlerine göre, araştırmanın yürütüldüğü 52 ülkede 2050 yılına kadar aşırı alkol tüketimi nedeniyle ortalama yaşam beklentisinin 0,9 yıl azalacağı belirtildi. Alkol tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler Almanya ve Avusturya’da bu oranın ortalama 1,6 yıla çıkabileceği tahmin ediliyor.

“OECD, sağlığa zarar verecek aşırı alkol tüketiminin azaltılması için siyasî tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. OECD uzmanları, sağlığa zarar verecek alkol tüketiminin önlenmesi için yatırılacak her euronun, ekonomik getirisinin 16 kat fazla olacağına dikkat çekti. Araştırma sonuçlarının yer aldığı raporda, birçok ülkede alkol tüketiminin zararlarını önleyecek etkili düzenlemelerin olmadığı veya uygulanmadığı ifade edildi.

“OECD ülkelerinde yaşayan nüfusunun yüzde 3,7’sinin alkol bağımlılığı olduğu belirtilirken, bu oranın bazı ülkelerde yüzde 10’a kadar çıkabildiği ifade edildi.” (Deutsche Welle Türkçe, 19 Mayıs 2021)

Şükür ki araştırmaya göre Türkiye, alkol tüketiminde nisbeten daha iyi durumda. Hatta, OECD ülkeleri arasında alkol tüketiminde son sırada yer alıyor. Elbette araştırmayı yapanlar ‘bir damla dahi olsa alkol almayın’ demiyor, ama alkolün ocaklar söndürdüğünün farkındalar. Bu noktadan yola çıkılarak başta Avrupa olmak üzere bütün dünyada ‘alkole hayır’ kampanyaları açılabilir ve ‘az da olsa alkol alan’lar da ‘hiç alkol almamak konusunda’ ikna edilebilirler.

Araştırmada dikkat çekilen çok önemli bir nokta daha var ki bu mesele bütün dünya için gündem olmalı. Deniliyor ki, “Alkol tüketiminin önlenmesi için yatırılacak her euronun, ekonomik getirisinin 16 kat fazla olacağı” ortaya çıkmış. Yani alkol alışkanlığına karşı bir lira harcansa ve insanlar alkole alışmasa dolaylı olarak 16 lira fayda sağlanacak. Aynı durum, belki de sigara için de geçerlidir. 

Netice olarak hem ekonomik hem de sosyal hayatın gerçekleri bütün insanlığın alkol ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla ‘bir damla dahi olsa alkolden uzak durun’ diyen fıtrat dini İslâm bu noktadan da insanlığa rahmet olmuş oluyor. 

İslâmın güzelliklerini ortaya koymak için iyi bir fırsat. Tabiî ki değerlendirmesini bilenler için...

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