Öğrencilere destek çok mühim

Ekonomik krizi yenmeye çalışırken, belki de çok daha büyük bir krizin tam olarak farkında değiliz: Eğitim krizi ve dolayısı ile gençlik krizi.

Yeni bir eğitim ve öğretim yılı başlayacak ve muhtemelen eğitim haberleriyle daha fazla karşılaşacağız. Ekonomik krizin doğrudan etkilediği bir nokta da, öğrenciler için kiralık ev meselesidir. En uygun fiyatla bir dairenin 10 bin TL olduğunu düşünelim. Yurt imkanı bulamayan ve mecburen evde kalacak öğrencilerin masrafları nasıl karşılanacak?

Nitekim, Ankara Tüm Emlakçılar Odası (ATEM), Ankara’da üniversite kazanan ancak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara (KYK yurtları) yerleşemeyen öğrencilere destek amacıyla; üniversitelere yakın ve uygun fiyatları kiralık evleri listeleyen bir çalışma yapmış. Ev sahipleri ile kira fiyatlarının düşürülmesi için görüşmeler yaptıklarını belirten Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, “Şehre gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını makul fiyatlarla karşılamak zorundayız. Mal sahiplerine diyoruz ki; sizler de destek verin. Son zamanlarda çok yaygın olan bir durum da var. Üç veya dört artı bir evleri, oda oda kiraya vermek isteyen mal sahiplerine rastlıyoruz. Bunları da hoş görmüyoruz. Öğrenciler 3-5 kişi kalabilir ama oda oda kiraya vermek hiç de şık bir hareket değil. Lütfen hırslı olmayalım. Bu ülke bizim. Öğrenciler bizim için gelecek vaat ediyor. Bizlerin de bu gençler üzerinde bir emeği olsun ve onlara destek verelim. Ekonomik sıkıntı yaşanan bir dönem de öğrencilere yardımcı olalım” demiş. (ankahaber.net, 23 Ağustos 2023)

Öğrenciler için uygun kiralık ev temini için yapılan bu ve benzeri çalışmalar çok çok önemlidir. Keşke hem ev sahipleri hem de emlakçılar bu noktada el ele verseler ve bir bakıma öğrencilere ‘pozitif ayrımcılık’ yapsalar. Hatta belediyeler, dernekler ve vakıflar da bu konuda yapabilecekleri her şeyi yapmak durumundadırlar.

Bir öğrencinin kira parası temin edemediği için okuma imkanı bulamadığını düşünebiliyor musunuz? Böyle bir öğrencinin, gencin; gelecek ümidi sönmez mi? Bu bakımdan, Ankara Tüm Emlakçılar Odası’nın açtığı ve başlattığı kampanya hem desteklenmeli hem de başka şehirlerde de örnek alınmalı.

Haberlere yansıdığı üzere Türkiye genelinde neredeyse bilyona yakın ve hatta daha fazla ‘boş ev’ ya da ‘yazlık/kışlık’ evler var. Bu evlerin de öğrencilere tahsis edilmesi için çalışmalar yapılsa isabetli olur.

Öğrencilere, eğitime ve kitaba ne kadar destek verilse yeridir vesselam.