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30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Öğrencilerin para ile imtihanı

Faruk ÇAKIR
30 Aralık 2022, Cuma
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, esasında büyük bir sosyal deney ve araştırmanın ürünü gibi de görülebilir.

Samsun’daki bir ilkokulda, 4.’üncü sınıf öğrencileri 2023 yılıyla ilgili beklentilerini ve düşüncelerini sınıf tahtasına yazmış. Burada yazılan notların büyük çoğunluğu maalesef ‘para, ekonomi ve zam’la ilgili. Bu tablo başlı başına bir araştırma konusu olmayı da hak etmiyor mu? Ne oldu da dersleri konuşması gereken daha dördüncü sınıf öğrencileri ‘para ve zam’ları konuşur hale geldi?

Samsun’daki bir ilkokulun 4.’üncü sınıf öğrencileri; 2023 yılına girerken gündemlerini ve beklentilerini şöyle sıralamışlar:

*Fiyatların düşmesi, herkese hediye dağıtılması, dolar düşsün ve daha artmasın.

*2023’de zeytinyağının ucuzlamasını istiyorum. 

*Zamların kalkmasın istiyorum.

*Mazot fiyatlarının ucuz olması

*Her şey ucuz olacak, yemekler ucuz olacak, herkes mutlu olacak.

*Borçlarımızın kapanmasını isterim.

*Oyuncak istiyorum, doların düşmesini istiyorum. 

*Yağın düşmesini, doların düşmesini ve Ronaldo’nun Samsun’a gelmesini istiyorum.

*Bilgisayarımın olmasını istiyorum. Telefonumun olmasını istiyorum. 

*Yeni bir evimiz olsun. İnşallah 2023’de ekonomi iyi olur.

Daha ilkokulda okuyan bir öğrencinin bu kadar ekonomi ve para ile iç içe olması, aklını ve fikrini ‘dolar’ile meşgul etmesi hayra alamet sayılabilir mi? Tabii ki mesele Samsun’daki ‘sınıf tahtası’ ile sınırlı değil. Muhtemelen başka yerlerdeki okullarda ve sınıflarda da gündemde ekonomi, para ve zamlar vardır. Böyle bir durum kesinlikle Türkiye’nin menfaatine olan bir tablo değildir. Bahsedilen sınıf, üniversitede olsa neyse. Fakat bu gündemlerin ilkokula kadar inmiş olması başlı başına bir kriz olarak yorumlanabilir.

İlkokul öğrencilerin bile böyle meselelerle meşgul olduğu bir eğitim sistemi ‘icat’ çıkarabilir mi? Bu durum, bir bakıma bütün ailelerin ve evlerin ekonomi ve para ile meşgul olduğunu da göstermez mi? “Çocuktan al haberi” tabiri her halde boşuna söylenmemiştir. Evde para, pul, zam, dolar konuşulmuş olmasa bu öğrenciler sınıf tahtasına bunları yazar mıydı?

Keşke öğrenciler ve aileler ‘para’dan daha çok; eğitimdeki sıkıntılarla meşgul olup o noktadaki sıkıntılarını dile getirebilmiş olsaydı. Aynı öğrenciler, ‘ders saatleri azaltılsın, daha fazla teneffüs imkânı olsun’ ya da ‘daha faydalı bilgiler öğrenebilelim, daha fazla kitap okuyalım’ gibi temennilerini dile getirebilmiş olsaydı.

Hepimiz ve tabii ki Türkiye’yi idare edenler, bahsedilen ‘sınıf tahtası’nı önüne alıp uzun uzun düşünmesi gerekir vesselam.

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