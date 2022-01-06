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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Öğrenciye el uzatana teşekkür

Faruk ÇAKIR
06 Ocak 2022, Perşembe
Üç büyük düşmandan biri olan ‘cehalet’i ortadan kaldırmanın bir yolu da öğrenmeyi ve okumayı teşvik olduğuna göre; öğrencilere yapılacak maddî yardımlar cehaleti mağlûp etme anlamına gelir.

Bu bakımdan her kademedeki öğrencilere yardım eden, burs veren ya da başka ihtiyaçlarını karşılayan herkes bolca teşekkür hak eder ve ediyor.

Keşke imkân olsa da her öğrenciye, ihtiyacını karşılayacak kadar karşılıksız burs verilebilse. Bu noktada devletin verdiği karşılıksız burslar önemli. Bunun yanı sıra değişik sivil toplum kuruluşu ve vakıfların bursları da tebriki hak ediyor. Ancak bu burslar hem karşılıksız, hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nisbette olmalı. Öğrencilere destek olan ülkelerin en sonunda kazançlı çıkacağı unutulmamalı. Tersini yapan, öğrencileri namerde muhtaç eden ya da maddî imkânsızlıklar sebebiyle gençlerin okuyamadığı ülkelerin başarılı olması mümkün değil.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) bursları çok önemli ancak karşılıksız burs verilen öğrenci sayısının mutlaka arttırılması icap eder. Aynı zamanda bursların öncelik sırasının iyi ayarlanması gerekir. Az da olsa “Çok ihtiyacım vardı, ama bana burs çıkmadı” diyenler oluyor. Bu bakımdan burs sayısının artması bir ihtiyaç. 

Bazı belediyeler de öğrencilere burs veriyor ki bu da alkışlanacak bir adım. Bu noktada STK’lar ve büyük iş adamları dernekleri devreye girse ne iyi olur. Mutlaka ilân etmeden burs veren iş adamları vardır, ancak bunların sayısı mutlaka artmalı. Çocuğu değil, torununa dahi ev ve araba alma yarışına giren bazı zenginlerin, sıra öğrenciye burs vermeye geldiğinde bundan uzak durmaları çok garip.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği öğrenci bursları da öğrenciler için anlamlı. Bu kervana son günlerde bildiğimiz kadarıyla Üsküdar Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi ‘fatura ödeyerek’ katıldı. 

Üsküdar Belediyesi’nin ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin doğal gaz faturalarını ödeme kararının ardından, başvurusu kabul edilen iki öğrenci evinin faturaları yetkililerce ödenmiş. (aa, 7 Aralık 2021) Karara göre Üsküdar Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin Aralık (2021), Ocak, Şubat ve Mart (2022) aylarına ait doğal gaz faturalarını ödeyecek. 

Öğrenciye destek yönünde atılan adımlardan biri de (İstanbul) Bahçelievler Belediyesi’nden geldi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Üniversite Öğrencilerine yeni yıl hediyemiz hazır!Bahçelievler’de 5 yıldır ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimize 1200 TL kampus harçlığı bizden” diyerek bir defaya mahsus verilecek para yardımını sosyal medya hesabından duyurmuş. Belediye ayrıca, Bahçelievler’de ikamet eden ve 3 öğrenci aynı evi paylaşan bütün öğrenci evlerine, 6 ay boyunca her ay 400 TL fatura ödeme desteği sağlayacağını duyurmuş.

Mutlaka benzer çalışmalar yapan başka belediyeler de vardır. Netice olarak öğrenciye el uzatan herkes teşekkür hak eder. Keşke belediyeler ve STK’lar bu hususta daha duyarlı olsa ve öğrencilere yardımcı olsa. 

Kaldırımlara harcanan paranın bir kısmı öğrencilere burs olarak aktarılsa hem aileler hem de öğrenciler memnun ve mutlu olur. Cehaleti yenmenin başka yolu da yok, bilelim. 

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