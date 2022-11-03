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3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Öğretmensiz eğitim olur mu?

Faruk ÇAKIR
03 Kasım 2022, Perşembe
Eğitim sistemi yeterince konuşulmadığı gibi bu sistemin temeli kabul edilen öğretmenlerimizin dertleri de pek gündeme getirilmiyor.

Son zamanlarda öğretmenler gündemde, fakat bu daha çok getirilmek istenen bir düzenlemeyle sınırlı kalıyor. Eğitim kamuoyunun gündeminde Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) var. Şubat ayında yasalaşan kanuna ilişkin tartışmalar halen devam ediyor. Bazı öğretmenler bu kanuna itiraz etse de sesleri pek duyulmuyor. Hükümet kanadından bu itiraz ve eleştirileri dikkate alan yok. 

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunup şöyle demiş: “(Kanunun) Gerekçe şu tespite dayanıyor: 22 yaşında öğretmen olarak aldığımız ve 65 yaşında yine aynı şekilde öğretmen olarak emekli ettiğimizde insanların ilgisi, motivasyonu vs. düşüyor. (...) Gayet makul ve mantıklı gözüken bu tespit ve gerekçelerden hareketle yapılan düzenleme ise emsal meslek kanunlarıyla karşılaştırılması mümkün olmayacak şekilde minimal. Toplam 12 maddeden oluşan kanunun teknik maddelerini bir kenara bıraktığımızda geriye üç adet düzenleme kalıyor. (...) Üçüncüsü ise öğretmenliğin aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde kariyer mesleği olarak yapılandırılması.

“Şimdi gelelim itiraz ve eleştirilere. Birincisi, süreç yönetimi alabildiğine problemli. Hazırlık süreci katılıma, müzakereye açık değil. İkincisi, yukarıda da değinildiği üzere adı meslek kanunu ancak içeriği boş. (...) 3600 Ek Gösterge var ancak bu düzenleme sadece öğretmenlerle ilgili değil. Geriye öğretmenliğin kariyer mesleği olarak yapılandırılması ve bunun sınava bağlanmış olması kalıyor. Bir düzenlemenin her şeyden önce akla, mantığa, günümüz dünyasının temel yönetim ilkelerine uygun olması beklenir. (...) İyi şeyler, doğru şeyler sıralanıyor ancak tesis edilen işlem baştan aşağı yanlış. Kasım ayında gerçekleştirilecek sınavın ardından 2023 Ocak ayında yürürlüğe girecek bu yanlıştan dönülmesi Türkiye için, Türkiye’nin yarınları için elzemdir.”

Sosyal medyadan da takip edebildiğimiz kadarıyla uygulamaya itiraz eden çok sayıda öğretmen var. Buna rağmen itirazların dikkate alınmaması ‘inadına’ iş yapılması, başka konularda olduğu gibi eğitimde de iyi netice verebilir mi?

Öğretmeni iyi olan, onu iyi eğiten ve geliştiren ülkeler dünyaya hükmetmeye aday olabilir. Bunu yapmadıktan sonra, öğretmenlere ‘ünvan’ vererek bir yere varmak mümkün değil. Acaba bu kanun hazırlanırken emekli ve fiilen çalışan öğretmenlerden yeteri kadar bilgi, görüş ve kanaat alınabildi mi? Yoksa başka kanunlar hazırlanırken yapıldığı gibi ‘masa başında’ alınan kararlarla mı Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlandı?

Öğretmenlerimizin taleplerinin dikkate alınmasını temenni ederiz vesselam. 

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