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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Okumuyorsunuz, bari dinleyin!

Faruk ÇAKIR
14 Ekim 2022, Cuma
Okumayı sadece ‘okul’la sınırlı gören anlayış, kendilerine göre bazı kitapları peşinen suçlu ilan ediyor ve o kitapların okunmasından rahatsız oluyor.

Oysa hem Türkiye’nin hem de dünyanın ‘barış’a kavuşması, okuma ile ve cehaletin kovulmasıyla mümkün değil mi?

İzmir’de düzenlenecek olan kitap fuarında, Bediüzzaman’dan ve Risale-i Nur’dan bahsedilecek bir ‘söyleşi’ programı; daha program yapılmadan bazılarını hoplattı. Neymiş, “Bediüzzaman’a göre cumhuriyet ve demokrasi” başlıklı bir konuşma hem de İzmir’de nasıl yapılırmış!

Bu anlayışa karşı, “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” diyerek Allah’dan yardım dilemekten başka ne yapılabilir?

Gerek gazete haberlerinde ve gerekse sosyal medya hesaplarından bu ‘söyleşi’ye itiraz edenleri görünce, Türkiye’nin; hak, hukuk, adalet ve demokrasi yolunda daha çok yol alması gerektiği anlaşılıyor. İtiraz edenler ‘haber’i şöyle duyurmuş: “İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılacak İZKİTAP- İzmir Kitap Fuarı’nın programı duyuruldu. Fuardaki etkinliklerden biri Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün konuşmacı olduğu “Bediüzzaman’a göre Cumhuriyet ve Demokrasi anlayışı” söyleşisi.”

Sorulmaz mı, daha yayılmayan bir ‘söyleşi’nin nesine itiraz ediyorsunuz? Bediüzzaman, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarını bir arada görmek mi sizi rahatsız etti? Yoksa sizin anladığınız cumhuriyet ve demokraside ‘sizden başka’sına yer yok mu? ‘Sizin gibi düşünmeyen’ler hiç konuşmasın mı? Hem, böyle bir ‘söyleşi’yi programına koyan İzmir Belediyesi’ne niçin itiraz ediliyor? Bir ‘söyleşi’ yapılmadan önce orada ne konuşulacağını bilerek mi itiraz ediyorsunuz?

Bilenler bilir, ama itiraz edenler için bir daha hatırlatalım ki; Bediüzzaman Hazretleri mahkemelerde yargılanırken, kendisini yargılayan hakimlerle arasında geçen tartışmayı şöylece anlatır: “Orada benden sordular ki: ‘Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?’ Ben de dedim: ‘Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki Tarihçe-i Hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman, şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum.” (Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı, 2013, s. 626)

Konuştuklarında ‘cumhuriyet’ ve ‘demokrasi’ kelimelerini çok kullanan bazı insanların, bu kavramları kendi ‘kontrol’leri altında tutamaya çalışması ve sahiplenmesi Türkiye ve dünya gerçekleriyle örtüşür mü? 

Diyelim ki Bediüzzaman’ın eserlerini okumadınız ve ne anlattığını bilmiyorsunuz. O halde, en azından ‘söyleşi’lerin dinleyin ve varsa o zaman itirazlarınızı dile getirin. Yoksa yapılmayan konuşmalardan ‘niyet okuyarak’ bir vere varmanız mümkün değil. Gerçekler illa ki gün yüzüne çıkar. Bazıları istemese de...

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