"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Olmayan kanun uygulanır mı?

Faruk ÇAKIR
22 Şubat 2025, Cumartesi
Esasında “Olmayan kanun uygulanır mı?” sorusu doğru bir soru değildir. Büyük çoğunluk “Tabiî ki olmayan kanun uygulanmaz” diyecektir. Fakat Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer demiş ki, “Olmayan kanunlar uygulanıyor...”

“Ekonomi, Dış Politika ve Hukuk Perspektifinden Değerlendirmeler” başlıklı panelde konuşan Prof. Dr. Sözüer, Türkiye gündemini hukukî açıdan değerlendirmiş ve Türkiye’de herhangi bir yasada olmadığı halde basında bir kişinin isminin söylenmesinin yasaklanabildiğini hatırlatmış. (ankahaber.net, 13 Şubat 2025)

Prof. Dr. Sözüer, şu noktalara da dikkat çekmiş: “(Toplantıda konuşulanlara atıfla) Neden acaba, herkes tutuklama ve yakalamalardan bahsediyor. Peki neden bunları konuşuyoruz? Çünkü, bir ülkede insanın nasıl bir varlık olarak kabul edildiğini anlamak için, o ülkede nasıl bir rejim olduğunu anlamak için bir sismografımız var, o sismograf da ceza hukuku. Ve sismograf çok güçlü işaretler veriyor. Biliyorsunuz sismograf, depremlerde sarsıntıları gösteriyor. Acaba depremlerde olduğu gibi, sismografın ve bilimin söylediklerini yine bir tarafa bırakıp, imar kurallarına aykırı yapılaşmaya devam mı edeceğiz, yani hukuk sismografının bu büyük sarsıntıları ortaya koymasına rağmen yine hiçbir şey olamamış gibi işlerimize devam edebilecek miyiz veya edecek miyiz? Sismografın hangi sarsıntıları gösterdiğini bir kaç örnekle vermek istiyorum. Birinci örnek, hukuk devletinde hukuk kuralları vardır ve bu kurallar yanlış veya doğru uygulanır. Avrupa Birliği sürecinde yaptığımız ve dünyada parmakla gösterilen reformlar olmasına rağmen, bu kurallar acaba yanlış mı uygulanıyor da biz şikâyet ediyoruz? Hayır, bu kanunlar uygulanmıyor. Peki ne uygulanıyor? Benim, olmayan kanunlar dediğim kanunlar uygulanıyor. Anayasa’da açıkça yazılan Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar, burada oturanları da başta hükümeti, yargı organlarını, bütün kişileri bağlar. Ancak o kararlar da uygulanmıyor. Kelepçe takmak yasaktır bizim ülkemizde, kanun bu. Başka örnekler de var tabiî ki olmayan kanunlarla ilgili olarak. Meselâ, suçüstü hâli olmadan eviniz geceleyin aranamaz. Olmayan kanunlar devreye giriyor ve geceleyin arama pekâla yapılabiliyor. Ceza Kanunları reformları çok başarılıydı. O reformlar yapıldığında biz müzakere tarihi aldık, Avrupa Parlamentosu’ndaki o meşhur oylamayı, coşkuyu hatırlarsınız. O bu kanunlar sayesinde oldu. Niye özellikle ceza kanunları sayesinde müzakere tarihi aldık, bunlar niye bu kadar önemliydi? Çünkü, ceza kanunlarıyla insanların özgürlüklerini güvence altına alırsınız.”

“Olmayan kanunlar” o kadar sıklıkla uygulanıyor ki kamuoyu bunların “anayasa hükmü” gibi görmeye başlıyor. Doğruysa, “kelepçe takmak yasak”mış ülkemizde. Kusura bakmayın ana bunu da şimdiye kadar hukukçulardan dahi duymamıştık.

Olmayan kanunların uygulamak “Büyük Türkiye”ye yakışmaz vesselâm.

Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam Birliği sağlam bir duvardır

    Netanyahu, bir Filistinlinin evine baskın düzenledi!

    Hür fikre tahammülsüzluk en büyük problemlerden

    Kanadalılar ABD'ye karşı birleşti

    Rusya: Krizin çözümü bağımsız Filistin

    'Zelenskiy'nin müzakerelere katılması çok önemli değil'

    AB'nin 300 bin askere ihtiyacı var

    'Bu fotoğraflara yatırımcı gelir mi?'

    Kaçacaklar mıydı?

    AB Türkiye ile güçlü ilişki kurmak istiyor

    Borrell’den, Trump’ın tehcir planına sert tepki: Savaş suçu

    İslam ülkeleri birlik olmalı
    📷

    (Merhum) Mehmet Kutlular'dan hizmet hatıraları: Birliğimizi gazete sağlar

    Okuyucu Yeni Asya'ya sahip çıktı

    Açlık gerçeğini TÜSİAD resmiyle kapatamazsın

    Fenerbahçe, Rangers ile eşleşti

    Siyasetin gündemini yargı belirliyor - Son yaşananlar Türkiye'ye yakışmıyor

    Emekliler bayram ikramiyesinden umutsuz
    📷

    YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Olmayan kanun uygulanır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Siyasal İslâm” mı “Siyasal İslâmcılık” mı?
    Cevher İLHAN

    Harika “ekonomik buluş!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahribata karşı manevi tamir
    Ali FERŞADOĞLU

    Manevî bombardıman altındaki gençlere ulaşmalıyız!
    Risale-i Nur'dan

    Kâinattaki nizama hangi parmak karışabilir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şemseddin ÇAKIR

    Zıtların dinamiği
    H. Muharrem OKUR

    Hizmetteki sır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.