Esasında “Olmayan kanun uygulanır mı?” sorusu doğru bir soru değildir. Büyük çoğunluk “Tabiî ki olmayan kanun uygulanmaz” diyecektir. Fakat Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer demiş ki, “Olmayan kanunlar uygulanıyor...”

“Ekonomi, Dış Politika ve Hukuk Perspektifinden Değerlendirmeler” başlıklı panelde konuşan Prof. Dr. Sözüer, Türkiye gündemini hukukî açıdan değerlendirmiş ve Türkiye’de herhangi bir yasada olmadığı halde basında bir kişinin isminin söylenmesinin yasaklanabildiğini hatırlatmış. (ankahaber.net, 13 Şubat 2025)

Prof. Dr. Sözüer, şu noktalara da dikkat çekmiş: “(Toplantıda konuşulanlara atıfla) Neden acaba, herkes tutuklama ve yakalamalardan bahsediyor. Peki neden bunları konuşuyoruz? Çünkü, bir ülkede insanın nasıl bir varlık olarak kabul edildiğini anlamak için, o ülkede nasıl bir rejim olduğunu anlamak için bir sismografımız var, o sismograf da ceza hukuku. Ve sismograf çok güçlü işaretler veriyor. Biliyorsunuz sismograf, depremlerde sarsıntıları gösteriyor. Acaba depremlerde olduğu gibi, sismografın ve bilimin söylediklerini yine bir tarafa bırakıp, imar kurallarına aykırı yapılaşmaya devam mı edeceğiz, yani hukuk sismografının bu büyük sarsıntıları ortaya koymasına rağmen yine hiçbir şey olamamış gibi işlerimize devam edebilecek miyiz veya edecek miyiz? Sismografın hangi sarsıntıları gösterdiğini bir kaç örnekle vermek istiyorum. Birinci örnek, hukuk devletinde hukuk kuralları vardır ve bu kurallar yanlış veya doğru uygulanır. Avrupa Birliği sürecinde yaptığımız ve dünyada parmakla gösterilen reformlar olmasına rağmen, bu kurallar acaba yanlış mı uygulanıyor da biz şikâyet ediyoruz? Hayır, bu kanunlar uygulanmıyor. Peki ne uygulanıyor? Benim, olmayan kanunlar dediğim kanunlar uygulanıyor. Anayasa’da açıkça yazılan Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar, burada oturanları da başta hükümeti, yargı organlarını, bütün kişileri bağlar. Ancak o kararlar da uygulanmıyor. Kelepçe takmak yasaktır bizim ülkemizde, kanun bu. Başka örnekler de var tabiî ki olmayan kanunlarla ilgili olarak. Meselâ, suçüstü hâli olmadan eviniz geceleyin aranamaz. Olmayan kanunlar devreye giriyor ve geceleyin arama pekâla yapılabiliyor. Ceza Kanunları reformları çok başarılıydı. O reformlar yapıldığında biz müzakere tarihi aldık, Avrupa Parlamentosu’ndaki o meşhur oylamayı, coşkuyu hatırlarsınız. O bu kanunlar sayesinde oldu. Niye özellikle ceza kanunları sayesinde müzakere tarihi aldık, bunlar niye bu kadar önemliydi? Çünkü, ceza kanunlarıyla insanların özgürlüklerini güvence altına alırsınız.”

“Olmayan kanunlar” o kadar sıklıkla uygulanıyor ki kamuoyu bunların “anayasa hükmü” gibi görmeye başlıyor. Doğruysa, “kelepçe takmak yasak”mış ülkemizde. Kusura bakmayın ana bunu da şimdiye kadar hukukçulardan dahi duymamıştık.

Olmayan kanunların uygulamak “Büyük Türkiye”ye yakışmaz vesselâm.