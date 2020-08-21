"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Önce çalışan, yine çalışan

Faruk ÇAKIR
21 Ağustos 2020, Cuma
49 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen bir araştırma, danışma ve eğitim şirketi; yaptığı tesbitle ‘kurum kültürüne yatırım yapan işletmelerin zor dönemleri atlatmada daha başarılı olduklarını’ duyurmuş.

Kısaca, çalışanına, insana yatırım yapan firmalar sadece kriz dönemlerini kolay aşmakla kalmayıp böyle vakitlerde ‘ekonomik büyüme’ dahi gerçekleştirebiliyormuş.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analize göre, yüksek güven kültürüne sahip, çalışan odaklı ve şeffaf yönetim yaklaşımı benimsemiş şirketler ‘geleceğin şirketi’ olma yolunda rakiplerine göre çok daha fazla avantaj kazanıyormuş. 

Aynı analizlere göre kriz zamanlarında kurum kültürüne yatırım yapan işletmeler, krizleri avantaja çevirebiliyor, ekonomik daralmanın yaşandığı süreçleri çalışanlarının ‘ekstra katkı’ sağlama istekliliği ile daha hızlı ve kolay aşabiliyorlar. Böyle şirketler, kurum kültürü ve ‘yüksek güven’ inşası için yapılan yatırımı lüks olarak değil, rekabet konusunda önemli bir stratejik adım olarak görüyormuş. 

Enstitünün Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, şöyle demiş: “30 yıllık deneyimimize dayanarak çalışanların birbirlerine ve şirket değerlerine inandığı, güven ortamını oluşturabilmiş işletmelerin krizleri daha rahat aşabildiğini biliyoruz. Yeni normalde kurum kültürüne yatırım yapan şirketler yoğun rekabet ortamında rakiplerinden daha avantajlı olacaklar. Yeni çalışma modelleri üretme, belirsizlikleri yönetme, değişime uyum sağlama, dijitalleşme ve çeviklik gibi yetkinliklerini de geliştirme fırsatına sahip olacaklar. (...) Çalışanı merkeze alarak organizasyondaki iş gücü kapasitesinden üst düzeyde istifade eden ve değişime uyum sağlayabilen şirketler krizlerden daha güçlenerek çıkabilir.” 

Esasında Türkiye’yi idare edenler başta olmak üzere özel firmalar da ekseriyetle “önce insan” derler. Fakat bu güzel sözün icra safhasında olması gerektiği kadar dikkate alınmadığını hepimiz görüyoruz. Nasıl ki ‘önce insan’ diyen devletler daha güçlü olursa, ‘önce insan’ diyen ve çalışanına değer veren firmalar da krizlere karşı daha dayanıklı olur. Bunu bilmek için ‘araştırma’ firmalarına dahi ihtiyaç olmayabilir. Devlet için vatandaşına, firma için de çalışanına değer vermek yapılması gereken ilk iş değil  mi?

Yine herkesin bildiği üzere ‘iyi’ firmaların en önemli başarı göstergelerinden biri de “işgücü devir hızı oranı”dır. Yani işe giren bir ‘işçi’ o işyerinde ne kadar uzun süre çalışıyorsa o firma o kadar başarılı sayılır. Hatta, bazı Japon firmalarında çocukların, babalar emekli olunca babalarının işlerini devraldığı, babalarının çalıştığı firmaya işe girdiği söylenir ve bu ‘başarı’ olarak anlatılır. Bu  bakımdan ‘kurum kültürü’ne ve çalışana yatırım yapmak ‘israf’ değil, hem firmanın geleceği için yatırım hem de mecburiyettir. Çok basit bir misalle, mahalle bakkalınızda çalışan çırak her hafta değişse, o bakkala güven sıfıra inmez mi? 

Netice olarak, “çalışan odaklı ve şeffaf yönetim yaklaşımını benimsemiş şirketlerin” geleceğin şirketleri olacağı tesbiti yabana atılmamalı. Büyük düşünen firmalar çalışanına, personeline yatırım yapar. Ve mutlaka bu yatırımın karşılığını da alır. Bu karşılık belki geç alınmış olur, ama krizler de ancak bu yolla aşılır.

Devlet nasıl vatandaşını ihmal edemezse, firmalar için çalışanlarını ihmal etmemeli vesselâm.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak arayan Uygurlara polis engeli

    Çember giderek daralıyor... Vak’alar son 1.5 ayın zirvesinde!

    Esnaf, araç muayene ücretini karşılayamıyor

    Korona verileri TÜİK rakamlarına dönmesin

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    MEB'den özel okullarla ilişkin açıklama

    Trump: Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz

    Türkiye'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

    Cezayir Cumhurbaşkanı: Fransa'nın gerçek yüzü ortaya çıktı

    Libya'daki ihlalleri araştıracak BM heyeti belirlendi

    Ankara'da mangal yasağı

    Sivas Valisi: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60

    Trump'ın eski danışmanı gözaltına alındı

    Sputnik V isimli koronavirüs aşısı 40 bin kişi üzerinde denenecek

    Basra Körfezi'nde İran-BAE gerilimi

    ABD, Esed rejimi yetkililerine yeni yaptırımlar uygulayacak

    Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi

    "Navalnıy'ın durumu ağır"

    ABD'de son 24 saatte 1276 ölüm ve 45 bin yeni vaka!

    Barış olmadan normalleşme yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vicdanlar uyandıkça
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Seçim sistemi ateşi
    Genel

    Hak arayan Uygurlara polis engeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Ehl-i tahkik misiniz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Dış politika şahsileşince…
    Faruk ÇAKIR

    Önce çalışan, yine çalışan
    İbrahim ERSOYLU

    Hakikî bir demokrasiye nasıl geçilebilir?
    Enes Ensari

    Öğreneceğimiz çok şey var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.