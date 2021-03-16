Önce ekonomi mi?

Ekonomi ya da siyasî krizleri aşmak için çok sayıda paket açıklanıyor, ama paketlerle vaad edilen reformların hayata geçirildiğini söylemek doğru olmaz. Vaad ve paket çok, ama bunlara uygun icraat yok denilse yeridir.

Geçen haftalarda açıklanan “İnsan Hakları Eylem Planı”nın tartışmaları devam ederken yeni bir “ekonomik paket” daha açıklandı. Muhalefetin tesbitlerine göre iktidar, şu ana kadar 19 yılda 23 farklı paket açıklamış. Peki, açıklanan her yeni paketle daha iyiye doğru gittiğimiz söylenebilir mi? Olması gereken budur, ama paketlerle vaad edilenler uygulama imkânı bulmadığı için bazı hususlarda geriye gidildiği bellidir.

Bu, ‘hiçbir şey yapılmadı’ anlamına gelmez. Ancak yapılanların derde deva olmadığını ve kalıcı iyileşmeler getirmediğinin anlaşılmasıdır. Meselâ açıklanan yeni pakete göre üst düzey kamu görevlilerinin atanmasında tecrübe şartlarının güncellenmesi, teşvik sisteminin yenilenmesi yer almış. Peki, bunun için ‘paket’e ihtiyaç var mıydı? Üst düzey dahi olmasa her iş için ehil olmak ilk şart olmalı değil mi?

Aynı şekilde pakette kamu alım ihalelerinde şeffaflığın arttırılması, gıda israfının önüne geçilmesi, kamu alımlarında yerli üretimin payının arttırılması gibi vaadler yer almış. İhalelerin şeffaf olması ve aynı şekilde israfın önlenmesi gibi konuları hayata geçirmek için illa paket mi gerekirdi? Bu güne kadar “İhaleler şeffaf olsun” diyenlere kulak verildiği söylenebilir mi?

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, açıklanan paketin ‘Ekonomi Reform Paketi’ değil; pandemi krizinin yol açtığı ekonomik durgunluğu aşacak bir ‘canlandırma paketi’ olduğunu ifade etmiş.

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Ardıç’ın dikkat çektiği nokta ise çok daha önemli. Ekonomi paketinin eksik veya fazla yanlarını tartışmadan önce, Türkiye’nin içinde bulunduğu hukukî ve demokratik sürece odaklanmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kaya Ardıç’a göre ise, Türkiye’nin demokrasi, yargı bağımsızlığı ve hürriyetler konusundaki karnesi düzelmeden ekonomide sürdürülebilir bir başarı yakalanması mümkün olmayacak. Paketin gereğinden fazla ayrıntılara boğulmuş bir paket olduğunu ifade eden Prof. Ardıç, “Bu paketler temelde dış dünyaya güven vermek için, yatırım çekip ekonomiyi toparlamak için yapılıyor. Burada bir iyi niyet söz konusu, ama dış dünyadan bir finansal kurumun, bir yabancı yatırımcı belli parametrelere bakıp yatırım kararı alır. Sonuç alınmak isteniyorsa, hukuk ve demokrasi reformu ekonomiden önce gelmeli. Güven ancak böyle arttırılır” şeklinde konuşmuş. (dw.com.tr, 12 Mart 2021)

Bilhassa ‘yabancı yatırımcı’ların ülkelerin genel tablosuna baktığı ve ona göre yatırım yaptığı belli değil mi? İdarecilerin, uluslar arası mahkemelerin kararlarını dahi dikkate almadığı bir ekonomiye ‘yabancı yatırımcı’ gelir mi?

Yabancı yatırımcı gelsin ya da gelmesin; ‘hukuk ve demokrasi reformu’nun en önce ülkemiz için elzem olduğunu görmeliyiz. Tabiî ki bunu yapmak ‘hukuk paketi’ açıklamakla olmaz. Paket olmasa da olur, hak, hukuk ve adaletin tam tecelli ettiği bir ülke olmalıyız. Ve bunu ‘yabancı yatırımcı gelsin’ diye değil; Türkiye’de yaşayan 83 milyon insan için yapmalıyız.

Dünya şartları ekonomiden önce ‘hak, hukuk ve demokrasi’ gerektiğini bize anlatıyor ve anlayana kadar da anlatmaya devam edecek gibi görünüyor. Anlamak için geç kalmayalım derim.