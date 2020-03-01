Önce evin içini düzelt

Türkiye’nin hak ettiği seviyeye ulaşması için yapması gereken işlerin başında ‘evin içini düzeltmek ve dost sayısını artırmak’ geldiğini çoğu kişi ifade ediyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de buna dikkat çekmiş ve “Önce evin içini düzene koymak gerekir. Bu dışarıya güçlü yansır. İç ve dış politika zaten çok birbirinden ayrılabilir şeyler değil. Soft power’la Türkiye etki alanını çok daha fazla genişletebilir. Kendisine çok daha fazla dost bulabilir kanaatindeyim” demiş.

Çare ve çözüm bekleyen meselelerden biri de kutuplaşmanın gitikçe artıyor olması. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar’ın soruları üzerine şöyle demiş: “Türkiye’de siyaset ne yazık ki dışlayıcı yapılıyor. Halbuki siyaset kapsayıcı olsa, herkesi angaje edici, herkesi işin içerisine dahil edici olsa, diyalog ve uzlaşma merkezli olsa o zaman daha barışçıl bir siyaset çıkar ortaya. (...) Bu siyaset dilinin hiçbir faydası olmaz.”

Ülkemizde hak, hukuk ve adalet ihtiyacı olduğu Gül’ün tesbitleri arasında da yer almış: “Türkiye çok olağanüstü dönemlerden geçti. Hain bir darbe teşebbüsü, onun travması, bütün bunlar yaşandı. Türkiye’yi buradan sür’atli bir şekilde çıkarmanın yolu, gelişmiş demokrasilere sahip ülkelerdekine benzer bir demokratik nizamı, yüksek hukuk prensiplerini ihdas etmek ve insan hakları ilkelerini bihakkın uygulamakla mümkün. Türkiye’nin bugün karşılaştığımız sıkıntılardan sür’atli bir şekilde kolaylıkla çıkabileceğine ve bunun da ekonomik kalkınmayı beraberinde getireceğine inanıyorum. (...) Herkese ve şu anda mevcut yönetime de, söyleyeceğim şu; Türkiye’nin özgürlükçü bir yola girmesi gerekir. Salt güvenlikçi yol, sizi tedbir üzerine tedbir almaya mecbur eder. Bu nedenle hukuk ve adalet en önde gelir. Bu ise en kolay düzeltilecek mesele, burada sadece bir irade gerekiyor. İnsan hakları standartlarının uygulamasını yükseltmekten geçiyor bunun yolu. (...) Onun için adalet meselesi çok önemli. Büyük haksızlıklar oluyor. Kitlesel cezalandırma diye bir şey ne modern demokrasilerde ne de bizim anlayışımızda söz konusudur. KHK’larla birçok akademisyenin, görevlilerin ihracı söz konusuydu. Bunlar hukuk devletinde olmaması gereken şeyler. Her kesimden çok büyük haksızlıkların ve acıların yaşandığını görüyorum.” (Konuşanlar: Ahmet Taşgetiren, Yıldıray Oğur, Elif Çakır, Karar g., 17 Şubat 2020)

Gül, sistem değişikliğine de itiraz etmiş: “Cumhurbaşkanı iken de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu söyledim. (...) Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yanadır. Bunu o zaman da konuştum tavrımı da ona göre koydum. (...) TBMM bugüne kadar hiç bu kadar önemsizleştirilmemişti. Bunun noksanlığını Türkiye hissediyor. (...) Ben siyasetçi ve devlet adamının riskten ziyade sorumluluk duygusunu çok derin taşıması gerektiğine inanırım. Savaşta ölecek çocuğun kendi ailesinden bir çocukmuş gibi sorumluluğunu hissetmesi gerekir. Aldığı ekonomik kararların sonuçlarını kendi ailesinin düşeceği büyük ekonomik sıkıntı gibi düşünmesi gerekir. (...) Önemli olan kendinize yapılanın başkasına yapılmasını istemeyeceksiniz. İşte beraber yaşamak böyle oluyor. (...) Evet öyle, aslında muhafazakârlar ulusalcılaşıyorlar.”

Hadiseler en iyi müfessirdir. İfade edildiği üzere yüksek hukuk düzeni olmalı ve adalet bihakkın hayata geçirilmeli vesselâm.