"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Önce reform, sonra reform

Faruk ÇAKIR
12 Ekim 2019, Cumartesi
Ekseriyetin kabul ettiği üzere ekonomik, siyasî ve sosyal sıkıntılarla karşı karşıyayız. Şartlara uygun hareket edilirse bu sıkıntıların aşılması mümkündür.

Bunu yapmayıp kendimizi yanıltmaya devam edersek sıkıntılar da devam edip gider.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, “10. İstanbul Finans Zirvesi”nde yaptığı konuşmada sıkıntıları aşma yolu olarak reform, istikrar ve hürriyetlere işaret etmiş. Yaşanan krizlerin zayıflıklarımızı görmeye vesilesi olduğuna işaret eden TÜSİAD Başkanı Kaslowski şöyle demiş: “Başarılı bir ekonominin göstergesinin yalnızca yüksek büyüme olmadığı, büyümenin sürdürülebilirliğinin ve sağlıklı bir şekilde finanse edilmesinin de aynı derecede önemli olduğu konusunda artık sanırım hepimiz hem fikiriz. (...) Türk lirası önemli ölçüde değer kaybetti. Özkaynak yerine sürekli krediyle büyüyen, kur riskini iyi yönetemeyen şirketler için zorluklar başladı. Bugün geldiğimiz noktada hikâyeyi nereden ele alırsanız alın, finans dünyasının, reel sektörün ve politika yapıcıların çıkarmaları gereken dersler var.” (AA, 9 Ekim 2019)

Bu dönemde şeffaflaşmayı arttırarak ve hukuk sistemindeki eksikleri onararak açılan fırsat penceresinden geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaslowski, “(Dünyadan) Hak ettiğimiz ölçüde yatırım çekemiyoruz. Devalüasyonun maliyetler üstündeki etkisine ve verilen cazip teşviklere rağmen bunu görüyoruz. Dünyada bugün çok ciddî bir parasal genişleme dalgası daha var. Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa’nın merkez ülkelerinde eksi faizler görünüyor. Kayda değer bir süre daha bu durum devam edecek” şeklinde konuşmuş.

Ülkemizde tartışılan konulardan biri de ‘kurum’ların bağımsız olup olmadığı meselesidir. Tabiî ki yargının bağımsızlığına şüphe duyulan bir yerde diğer kurumların bağımsız olma ihtimali daha da azalır. Bütün bunlar dolaylı olarak ekonomik krizleri tetikleyen unsurlar, ama yöneticiler çoğunlukla meseleye bu gözle bakmak istemez. TÜSİAD Başkanı Kaslowski’nin bu husustaki yorumu da şöyle: “Kurumların bağımsızlıkları üzerine düşebilecek en ufak bir şüphe tüm finans sistemimizi derinden yaralamaktadır. Bugün Türkiye’nin risk primi niye bu kadar yüksek diye baktığımızda maalesef öne çıkan faktörlerden birinin kurumlarımızla ilgili genel kanaat olduğu görülmektedir.”   

Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için öncelikle güven tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, “(Yeni Ekonomi Programı) YEP’in etkili uygulanması, toplumun benimsediği bir yapısal reform programının açıklanması, kurumların güçlenmesi, yargı reformunun hayata geçmesi, AB üyelik hedefi doğrultusunda ilerleme, özgürlük alanlarının genişletilmesi yönünde atılan adımlar güveni tesis edecek, böylelikle ekonomi canlanacak, dolarizasyon azalacak ve büyüme normal seviyesine gelecektir.”

Yapısal reform yapılması, kurumların güçlenmesi, yargı reformunun hayata geçmesi, AB üyelik hedefi doğrultusunda ilerleme, özgürlük alanlarının genişletilmesi sağlanabilirse elbette krizler aşılır. Ancak bu vaadler şimdiye kadar kâğıt üstünde kaldığı için krizler de aşılamadı, arzu edilen ekonomik ve sosyal seviyeye de ulaşılamadı. Bundan sonra olur mu? Olmasını talep ediyor ve istiyoruz.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, ekonomimizi mahvedebilir mi?

    Kamuoyu açıklama bekliyor

    'DEAŞ'a karşı sahada askeri olan tek ülke biziz'

    IŞİD, Kamışlı'daki saldırıyı üstlendi

    ABD Hazine Bakanından 'yaptırım' açıklaması

    Erdoğan: Geri adım atmayacağız

    Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı

    Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

    Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

    Azez'de iki askerimiz şehit oldu

    'Tarihi bir operasyon süreci içerisindeyiz'

    Esper, Hulusi Akar'ı uyardı: Kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atıyorsunuz

    'Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil'

    Teröristlerden Nusaybin'e hava saldırısı

    İtalya Başbakanı: AB, Türkiye’nin şantajına boyun eğemez

    Dolar artmaya devam ediyor

    Alman kulüp, Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Türk oyuncusunu kadro dışı bıraktı

    Rusya, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklama yayınladı

    YPG/PKK sivillere saldırdı: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kamuoyu açıklama bekliyor
    Ahmet BATTAL

    Şirketlere kayyım kararı ve OHAL
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’nin bütünlüğü
    Cevher İLHAN

    Harekâtın arka plânı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Önce reform, sonra reform
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Trump, ekonomimizi mahvedebilir mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Normalde duâ etmeyen, anormalde eder
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali ATAÇ

    Bediüzzaman Mevlidi’ni Diyanet okutsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.