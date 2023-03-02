Öncelik sırası nerde?

Büyük dertlerimizden biri de, yapılacak işlerin öncelik sıralamasını doğru düzgün yapmamak değil mi?

Beş yıl sonra yapılsa bir mahzuru olmayacak işi, bugün yapmak isabetli midir? Böyle yapanlara, “Yanlış yapıyorsunuz. Şimdi o işin sırası değil” denildiğinde niçin “Yapılan işe de karşı çıkılır mı?” demek en az o iş kadar yanlış değil mi?

Düşünün ki bir inşaat yapılacak ve o inşaatın daha temeli atılmadan; inşaat ve daireler yapılıp bittikten sonra kullanılacak olan koltuk ve perde almak ‘akıllık işi’ olarak görülebilir mi?

Türkiye’de pek çok iş yapılıyor, fakat bunların öncelik sıralaması akıllıca, insaflıca ve gereği gibi yapılmış mıdır? Bir dönem İstanbul’un ana yollarındaki yan duvarlara ‘çiçek’ ekiliyordu ve “Şimdi bunun sırası mı?” diyenlere; “Şehir çok güzel oluyor. Yapılan işe itiraz etmeyin” deniliyordu. Velev ki şehir güzelleşmiş olsun, daha önemli ve öncelikli işler varken ‘süs’lemeye para ve hatta döviz ayırmak doğru olmuş muydu?

Ülkemizi derinden sarsan ve büyük bir yıkıma sebep olan K.Maraş ve çevresinde meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihli deprem sonrası binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusu gündemi meşgul ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, muhtemel bir afet sırasında nelerin yapılacağının anlatıldığı ‘İzmir Afet Planı: Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlemiş. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Naci Görür şöyle demiş:

“Ben kişisel olarak bir karar aldım. Artık bu ülkede fay tartışmayacağım. Deprem nerede olacak, niye olacak, nasıl olacak; orada kaç oldu, burada kaç oldu; bunu tartışmayalım da diyorum. Deprem mekanizması bu ülkede 13 milyon sene önce başladı ve daha milyonlarca sene devam edecek. Halkı da jeolog yapmak gibi bir niyetimiz yok, gereği de yok. Jeofizikçi yapmaya da gerek yok. Depremleri durdurma gibi bir lüksümüz de yok. Depremleri gerçek olarak algılayıp siyasetçisi, yöneticisi ve halkıyla; artık bu bence zaman kaybı olan fay tartışmalarını bir tarafa bırakıp; gelecek depremde yıkılmamak için, on binlerce insanımızı kaybetmemek için bu tartışmayı bırakıp; depremde yıkılmamak ve canlarımızı kaybetmemek için deprem dirençli kentler nasıl oluştururuz, onu tartışalım. Bütün gücümüzü ona verelim.

“Bunu başaran ülkeler var. Amerika, Japonya, Meksika ve İtalya gibi ülkeler. Benzer depremler oluyor 10-15 kişi ölüyor. Bizim gibi on binlerce canını toprağa vermiyor. O halde siyasetçiler deprem dirençli kentler nasıl olur onu konuşsunlar. Deprem bu toplumun gerçek bir problemi. Siyasetten önemli, en az hukuk kadar önemli. (...) Türk hükümetlerinin birinci görevi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak. Bu memlekete az yol, az havaalanı yapsınlar ama kentlerimizi depreme dirençli yapsınlar.” (t24.com.tr, 23 Şubat 2023)

Evet, depremlere karşı tedbirimizi alalım ki vazifemizi yapmış olalım. Tedbir almadan beklemek çare değil. ‘Sağlam bina’ yapmak tedbirdir ve öncelikli işimiz olmalı vesselam.