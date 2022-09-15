Onlar neleri konuşuyor?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda “Birliğin Durumu” konulu bir konuşma yapmış ve konuşmada belki de ülkemizde hiç gündem olmayan bazı konulara dikkat çekmiş.

Avrupa’daki enerji krizine değinen Leyen, enerji altyapı yatırımlarının bir maliyetinin bulunduğunu ancak fosil yakıta bağımlılığın maliyetinin daha yüksek olduğunu hatırlatmış ve “Avrupa’yı fosil yakıta bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor” demiş. (AA, 14 Eylül 2022)

Bilindiği gibi Rusya-Ukrayna savaşı dolaylı olarak en çok Avrupa ülkelerini etkiledi ve etkiliyor. Enerjide büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan AB ülkeleri, önümüzdeki kış aylarında sıkıntı çekebilir. Bu noktada dikkat çeken tavır ise, AB’li idarecilerin krizi inkâr etmemesi ve vatandaşa bir bakıma ‘yokuş’u göstermesidir. Nitekim Ursula von der Leyen, AB, doğal gaz depolarının yüzde 84 doluluk seviyesine ulaştığına dikkat çekmiş ve “Hedefimizin üzerindeyiz ama ne yazık ki bu yeterli olmayacak” demiş.

Yine aynı konuşmadan, AB’nin geçen yıl doğal gazın yüzde 40’ını Rusya’dan aldığı, son dönemde ise bu nispetin yüzde 9’a düştüğünü öğreniyoruz. Ayrıca Rusya’nın elindeki gazı AB’ye göndermek yerine ‘boşa yaktığını’da bu vesile ile öğrenmiş olduk.

Von der Leyen, vatandaşın menfaatine olan başka bir teklifi de gündeme taşımış ve “Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz” ifadesini kullanmış. Düşük maliyetli elektrik üreticilerinin son dönemde aşırı yüksek kârlar elde ettiklerini hatırlatan Leyen, bu gelirlere üst sınır uygulayacaklarını dile getirmiş. Von der Leyen, “Bu devirde savaştan yararlanarak ve tüketicilerimizin sırtına binerek olağanüstü rekor gelirler ve kârlar elde etmek yanlıştır. Bu zamanlarda, kârlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara yönlendirilmelidir” demiş.

Von der leyen, mevcut elektrik piyasasının artık amaca uygun olmadığını da kaydederek, “Bu nedenle, gazın elektrik fiyatı üzerindeki baskın etkisini ayrıştırmamız gerekiyor. Bu nedenle elektrik piyasasında derin ve kapsamlı bir reform yapacağız” tespitini de yapmış.

Şimdi, Avrupa Birliği idarecileri vatandaşını korumak için şirketlerin kârına sınırlama getirmeyi düşünür ve konuşurken, benzer bir tartışma ülkemizde hiç yaşandı mı? Aynı şekilde AB ülkeleri enerjide tasarruf için bir bakıma kendi aralarında yarışırken, benzer bir tasarruf adımı Türkiye’de adıldı mı? Bu konuları gündeme taşıyan ve ciddi olarak kamuoyuna beyanda bulunan bir siyasetçi oldu mu?

AB, enerji krizini kendileri için kâr kapısına çeviren şirketlere engel olmaya çalışırken, bizde kâr patlaması yapan bankacılık sektörü için benzer çağrılar yapanlar oldu mu? Pek çok şirket ve sektör kriz sebebiyle sıkıntı çekerken, bankacılık sektörü yüzde 600’ler civarında kâr etmesi normal karşılanabilir mi? Niçin bu haksız kârlara, kriz fırsatçılığına engel olacak şekilde düzenlemeler yapılmıyor?

İdarecilerimizin adil, hakkaniyetli ve vatandaşın menfaatin düşünenler olmasını istemek ve beklemek hakkımız değil mi?