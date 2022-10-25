Orman köylüsünün derdi hep aynı

Ülkemizde yaşayan orman köylüsünün mağduriyetini duyan ve bilen var mı?

Bu öyle bir mağduriyet ki, varlık içinde yokluk yaşamaktan farksız. Çok basitçe şöyle diyelim: ‘Orman köyleri’nde yaşayanlar, ormanların içinde oldukları halde ısınmak için yaktıkları ‘odun’a dahi para vermek durumunda kalabiliyor.

Ormanları korumak elbette önemli bir vazife. Fakat ormanlarla içi içe yaşayan, bir bakıma onları koruyan vatandaşa belli ölçüler bir ‘hak’ vermek icap etmez mi? Isınmak için odun kesmek yasak, ev yapmak için ağaç kesmek yasak... Peki, bir şekilde ‘kanunlara uygun olarak kesilen’ ağaçlar varken; vatandaş niçin bu haktan mağdur ediliyor?

İdareciler mutlaka bin yüz yirmi bahane bulabilir, fakat bu bahaneleri mesela Senoz Vadisi, Ormancık Köyü ya da Yenice Köyünde yaşananlara kolay anlatıp da ikna edemezler.

Ya aylarından ekseriyetle memlekete gittiğimiz için komşularımız, “Bizim dertlerimizi de dile getirseniz. Şu ormanlardan biraz da biz istifade etsek” diye serzenişte bulunuyorlardı. Geçen gün sosyal medyada önümüze düşen bir video, tam da komşularımızın ve ‘orman köylülerimizin’ dertlerini dile getiriliyor. Üstelik bu video 1985 yılında Rize, Ayder Yaylasında çekilmiş ve orada anlatılanlarla bugün yaşananlar arasında hiç bir fark olmadığı ve geçen 40 yılda hiç bir şeyin değişmediği anlaşılıyor.

İşte, Can Okanar’ın yaptığı ve TRT’de (TV1) yayınlanan 1985 tarihli programda vatandaşların anlattıkları:

83 yaşındaki Abdullah Dede: Biz mesela bir ağacın nasıl kesilmesi gerektiğini biliriz. Ormancılar, müteahhitler ne yapıyor? Mesela, bir bölümü (makta diyorlar) veriyor müteahhite. O da hepsini kesiyor. Diyelim ki yaşlı ağaçlar damgalanmış, onlar kesilsin diye. Bir ağacın yönü bu tarafa kesilse 2 taze fidanı ezecekken, müteahhit ters tarafa atıyor ağacı ve diyelim ki 40 fidan zarar görüyor. Onu da kesiyor kendisine kâr ediyor.

(Can Okanar: Abdullah Dede’nin yakındığı olayları tespit etme imkânı olmadı. Ancak daha önce kesilmiş ağaçların yollara atılırken önüne çıkan her şeyi yıktığını gördük.)

Bir başka vatandaş: Bizim dedelerimiz, ninelerimiz sanki bir orman koruyucusuymuş gibi bunları büyütmüş ve korumuş. Köyden her hangi biri ormana gidip hesapsız bir ağaç kesemezdi. Geleneklerle sıkı şekilde uygulanan bir yasak vardı. Benim bir ninem vardı. Çobanlıklarda derdi ki, ‘Şu ağaca bir balta vurduğun zaman (yaz başındaki ağaçlarda su akması olur) bak su akıyor. Bu ağlıyor. Gözlerinden yaş akıyor. Ve seni cehennemde yakacaklar’ diye bizi korkuturdu. Böyle büyütüldük ve ağaçların dalına bile dokunmazdık. Fakat bugünkü duruma gelince, maalesef hiç bir şeyden faydalanamıyoruz. Burada kesilen kereste gider (Pazar, Ardeşen vs) depolarda müteahhitlere satılır. Oradan alınan keresteyle burada inşaat yapmak kolay olur mu? Bunu buradaki halkın içerisinde yapılaşma isteyen kişilere bir imkânlar tanınması elbette daya iyi ve doğru olur.

Ta 1950’lerde Kaçkar Dağlarından yabancılar görürdük. Kendi aramızda konuşurken, ‘Yahu bunlar nereden ve niçin buralar gelir?’ diye konuşurduk. Araba yolu yokken dahi yabancı turistler buralara (Ayder’e) geliyordu. Her gelen yabancı, yol meselesini gündeme getiriyor. Şu yollar iyi olsaydı, biz buralardan zaten gitmezdik derdi.

(O günkü Ayder Turizm Derneği Başkanı Mehmet Yamantürk): Turist geldiğinde bundan herkes istifade ediyor. (1985 rakamı) Yılda 30 binin üzerinde buraya turist gelir. Yusufeli’nden Kaçkar üzerinden aşıp buraya (Ayder’e) geliyorlar ve dünyada böyle güzel yer görmedik diyorlar. Fakat, bu betonlaşmaya şiddetle karşı geliyorlar. Biz de Turizm ve Orman Bakanlıklarının anlaşmasını ve yöreye ahşap yapılaşma için kereste desteği vermelerini istiyoruz.

(https://www.facebook.com/AYDERHABER/videos/409115118041055)

Bu hususta çok şey söylenebilir, ama tek şöy söyleyelim: 1985’den bu güne değişen bir şey yok. ‘Orman köylüsü’nü ne dinleyen var ne de derdine çare arayan...