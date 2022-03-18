Ortak zeminde buluşmak

Türkiye karşı karşıya olduğu meselelerini ancak ‘ortak zemin’lerde buluşarak, konuşarak ve tartışarak çözebilir ve aşabilir.

Bunu yapmak yerine ‘uç’larda dolaşmak, başkasını dinlememek, dediğim dedik’ tavırları ülkemize çok şey kaybettirdi ve kaybettirmeye de devam ediyor.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Rusya-Ukrayna Savaşının Tetiklediği Dönüşümler” başlıklı bir yazısında çizdiği Türkiye resminde bu konulara dikkat çekmiş ve “ekonomisini ve demokrasisini güçlendirecek şekilde yapılandıran bir Türkiye bu süreçte avantaj sağlayacaktır” demiş.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski’nin çizdiği tablo şöyle: “Bu dönem Türkiye’ye ekonomik gelişme, insani kalkınma, hukuk devleti, demokrasi gibi alanlardaki karşılaştırmalı endekslerde gerileme yılları olarak yansıdı. AB üyelik süreci tıkanıp ilişkiler Türkiye’yi göçmenler için tampon bölge olarak temel alan alışveriş modeline evrilir, ABD ve NATO ile olan daha stratejik boyutlu ilişkilerde de aşınma görülürken, dış politikada yalnızlaşma sorunu ortaya çıktı. (...)

“Dış politikada yaşanan sürecin aynı zamanda ekonomik yansımaları da olacak. Dış ticaret, finans, turizm, beklentiler ve Avrupa ile olan ihracatımız, dünyada artan fiyatlar ve enflasyon… Bunların her birini kalem kalem detaylı değerlendirmek ve önlem almak gerekiyor. (...) Petrol 70 dolardan 110 dolara yükseldi. Varil başına her 10 dolarlık artış cebimizden 5 milyar dolar silmekte. Dolayısıyla ilk aşamada çok kaba bir hesapla ekonomimize ekstra 35-40 milyar dolarlık bir maliyet çıkıyor. Şu ana kadar gerçekleşen verilerde, ister dış ticaret açığında olsun ister enflasyonda, yaşanan savaşın etkisi henüz yansımış da değil, bu etkiyi ancak Mart ayı geçtiğinde görebileceğiz. (...)

“Dünyanın değişen dinamiklerinde pusulamız ne olmalı? (...) Ekonomimizi, demokrasimizi ve sürdürülebilirlik anlayışını güçlendirecek kurumsal adımlar pusulamız olmalıdır.

Bu yaklaşım AB ile ilişkilerin de mülteci denkleminden kurtarılarak yeni düzenin ortak öncelikleriyle de uyumlu reformlara ağırlık verilmesini sağlayacaktır. (...) Kurum ve kurallarını ekonomisini ve demokrasisini güçlendirecek şekilde yapılandıran bir Türkiye bu süreçte avantaj sağlayacaktır. Doğru para ve maliye politikaları ekonomide güveni artırmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için anahtardır. Kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme, hukukun üstünlüğü ve yargısal denetim, kurumların özerkliği ve düzenleme kalitesi de etkin bir kamu yönetiminin olmazsa olmazlarıdır. İfade özgürlüğü ve serbest tartışma ortamı ise, bu unsurların güçlendirilmesi tartışmalarında ortak bir zeminde buluşmak için vazgeçilmezdir.”

(yetkinreport.com, 15 Mart 2022)

İnanın, gündeme getirilen bu tekliflerin çoğu için paraya da ihtiyacımız yok. İyi niyetle, ‘hak, hukuk, adalet ve iyi niyet’ ortak zemininde buluşulursa engelleri aşmak mümkün. Bu ‘doğru’yu yapmayanlarda iyi niyet olduğu söylenebilir mi?