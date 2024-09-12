"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Örtülü darbeler

Faruk ÇAKIR
12 Eylül 2024, Perşembe
Darbeleri ‘toptan ve perakende olarak reddetmek’ gerektiği açıktır. Hiç kimse ‘benim darbecim iyidir’ anlayışıyla hareket edemez ve etmemeli.

Ne yazık ki ülkemizde ‘benim darbem iyidir, senin darben kötüdür’ anlayışı çoğu zaman hükmetmiş ve gerek 27 Mayıs 1960’daki darbe gerek 12 Eylül 1980 darbesini bu anlayışla destekleyen ve alkışlayanlar olmuştur. Esasında bugün içende bulunduğumuz sıkıntılı durum biraz da bu anlayış sebebiyledir. 1960 ve 1980 darbeleri bir bütün olarak vaktinde ve zamanında reddedilmiş olsaydı ‘darbesi anlayış’ bu nispette serpilip zemin bulabilir miydi?

Darbeler ve darbeciler söz konusu olduğunda peşinden hemen anayasa tartışmaları da başlatılır. Hatırlanacağı üzere 1960’daki askeri darbeden sonra 1961 Anayasası yapılmış, aynı şekilde 1980 darbesinden sonra da 1982 Anayasası millete dayatılmıştır. Bugün bile bu anayasaların ‘halkın büyü çoğunluğunun desteğiyle’ kabul edildiği anlatılır. Görünüşte öyledir, ancak bu tercihin ‘adil bir seçim zemini’nde yapıldığını kim söyleyebilir? 1961’i yaşamadıysak da 1980 darbesi sonrası 1982 yılında milletin tercihine sunulan “1982 Anayasası”nın nasıl bir baskı ve aldatma ile millete kabul ettirildiğinin şahidiyiz. Anayasanın halkoyuna sunulduğu zeminde “Bu anayasaya hayır verin” demek fiilen imkânsız ve suçtu. Aksine “Evet” demek dört bir koldan teşvik ediliyor ve millet korkutulup ürkütülüyordu. Ayrıca milleti yanıltmak için ‘kanca maddeler’ de vardı. Mesela, ‘din dersi’ okullarda mecburi olarak okutulacaktı. Ee, böyle bir fırsat kaç yılda bir gelirdi! Oysa bir şeyin ‘zorla’ okutulması özünde yanlış ve hataydı. Fakat darbeciler bunu güzelce istismar etti ve ‘adil olmayan 1982 anayasası’na ‘hayır’ oyu vermeyi ‘terörist olmakla eş’ tuttular. Elbette bu tavrı hatırlayanlar olacaktır.

Gel gelelim iktidar, iktidara gelişinin üzerinden neredeyse çeyrek asır geçtikten sonra “1982 darbe anayasasından kurtulalım” benzeri açıklamalarda bulunuyor. Elbette ülkemizin darbecilerden ve onların hazırladığı anayasalar kurtulmasında sayılamayacak kadar fayda vardır. Bununla birlikte “darbeci anayasa”dan kurtulurken “daha kötü bir anayasa”ya yakalanmamak gerekir. 

Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Facebook mesajında şöyle demiş: “AKP ikinci kapsamlı anayasa değişikliğini 2017’de yaptı ve o zaman da ‘’darbe anayasası değil sivil anayasa’’ mealinde propaganda yapıyordu. Fakat ne oldu, onaylanmasını sağladığı değişiklikler otoriter tek-adam rejimini yerleştirerek Türkiye’nin devlet sistemini 12 Eylül Anayasası’nın bile gerisine düşürdü. Ve korkarım ki, bu sefer de yapmak istediği değişikliği başarırsa, bu halihazırdaki tek-adam rejimini daha da tahkim etme (...) yönünde gerçekleşecektir.” (9 Eylül 2024)

Şimdi böyle bir ‘yeni anayasa’ya Türkiye’nin ihtiyacı olar mu? Evet, yeni ve sivil anayasalara her zaman destek vermek icap eder, ama gelen anayasa giden anayasayı aratmamalı. Şimdiki hale bakılında gelen ve gelmesi istenen anayasa; darbecilerin hazırladığı “1982 Anayasası”nı bile aratacak nitelikte... 

“Örtülü darbe”leri görmek ve itiraz etmek icap eder vesselam.

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yakalama kararı gecikmesin

    Uygur anne Çin’e iade edilecek

    İşten çıkarma ve iflaslar kapıda

    Darbe düzeninden artık kurtulalım

    Kanada da silah satışını askıya aldı

    Geniş tanımlı işsiz sayısı 10.7 milyon

    Kasıtlı cinayete “kaza” dedi

    İki adaydan da zalime destek

    İsrail’den Ayşenur Eygi itirafı

    İsrail askerleri katliama doymadı! - Ekim 2023’den bu yana 41 bin ölü, 94 bin yaralı!

    Gece boyunca 27 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi!

    Milyonlar: Artık Yeter

    Kıdem tazminatına çökme planı

    Seyahatten de tasarruf yok

    Narin Güran soruşturmasında 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

    7,2 milyon mülteci çocuk eğitimden mahrum kaldı

    Veliler çocuklarına öğle yemeği istiyor

    İsrail okul çağındaki 11 bin çocuğu katletti

    Kart borcu olmayan kalmadı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Akgündüz: Yeni Asya ekibini dahi...
    TEVFİK BOZ

    İnsan
    Genel

    Uygur anne Çin’e iade edilecek
    Genel

    Yakalama kararı gecikmesin
    Osman ZENGİN

    İkinci hâin 12
    Ahmet BATTAL

    Evveliyle ve ahiriyle 12 Eylül
    Genel

    İşten çıkarma ve iflaslar kapıda
    Şükrü BULUT

    12 Eylül’ü reddetmeyen muhalefet, AKP’nin yardımcısıdır…
    Faruk ÇAKIR

    Örtülü darbeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.