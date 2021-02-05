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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Oyuncu Büşra’nın doğru tercihi

Faruk ÇAKIR
05 Şubat 2021, Cuma
Bugün de bir güzel haberle sevinelim mi? Çok yeni değil, ama paylaşmak bugüne nasipmiş demek ki.

2016’da tesettürü tercih eden ve ona uygun olarak yaşamaya başlayan dizi ve sinema oyuncusu Büşra Ayaydın, “Tesettüre girme kararı alırken çok zorlandım. Tartıya koyuyorsunuz bazı değerlerinizi. Bir tarafta çok sevdiğiniz fani bir şey, diğer tarafta da olması gereken baki bir şey var” demiş ve bir gecede karar verdiğini ifade etmiş. (Hürriyet, 09 Mayıs 2016)

Nisan 2020’de paylaşılan bir videoda ise birkaç yılın muhasebesini yapıp, “Keşke daha önceden Allah nasip etseymiş, kapansaymışım diyorum” şeklinde konuşan “Tesettürlü Büşra”nın beyanları şöyle:

“Bu (tesettür) çok ciddî bir mesele. Başımdaki sadece tekstil ürünü değil. Sonuçta âyet-i kerimeyi taşıyoruz. Çok önemli ve değerli. Oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Her şeyi tartarak zaten bu kararı (tesettürü tercih) verdim. Hepsini tarttım. Baki olan ağır bastı, mane- viyatım ağır bastı ve dedim ki ‘ben bunu yapacağım.’ Sonunda ölüm diye bir gerçek var. Bizler sürekli, evet erteliyoruz. Ölümü sadece düşünce olarak erteliyoruz ama bu bir gerçek. Herkes ‘Benim başıma (ölüm) gelmeyecek diye yaşıyor. Kimse kendine konduramıyor bunu. Ama bu bir gerçek. Ve ben de bu gerçeği göz önünde bulundurarak bu kararı aldım. 

“Ben bunu (başörtüsünü) sadece tekstil ürünü olarak görmediğim için, bunun gerektirdiği, tesettürün gerektirdiği bazı şartlar var. Dinimize göre de tokalaşamazsınız, sarılamazsınız, hani mahrem olmayanlarla. Bunlara da dikkat etmem gerekiyor. Yavaş yavaş öğrenerek uygulamaya çalışıyorum. ‘Şimdi ben başımı kapatayım, hiç tanımadığım insanlarla sarılayım, vs. vs.’ bu da olmuyor. Çünkü insanları yanlış yönlendirmiş olurum. Açık Büşra, nasıl desem, insanlar için yaşamış, başkaları için yaşamış hep. ‘Hazırlanıyorum, şunu şöyle yapayım, makyajımı şöyle yapayım, hadi dizide görüyorlar, dışarıda görüyorlar... Bak şöyle yapmış desinler’ diye... Şu anda sadece Allah rızası için ve kendim için yaşıyorum. Ne giyiyorsam da, ne yapıyorsam da, hal hareketim, tavrım da, hepsi sadece Allah rızasına bakıyor. İnsanlar size maalesef iyi ya da kötü, saygı çerçevesinde değil, öyle hak buluyorlar ki kendilerine o kötü yorumları eleştirileri yapmak için... Bütün eleştiriler başımın üstüne... Ama saygısızlık ve hadsizlik içinde yapılanlar gerçekten insanı üzüyor. Bu süreçte de yaklaşık bir yıl (bunu) yaşadım, tesettürden dolayı. Artık öyle bir problemim kalmadı. Çünkü artık görmüyorum, duymuyorum onları. ‘Tesettürlü Büşra’ olarak son derece mutluyum, memnunum. Keşke daha önceden Allah nasip etseymiş, kapansaymışım diyorum. Ama her şeyde bir hayır vardır. İnşallah herkese (tesettür) nasip olur diyorum en kısa zamanda.” (Dr. Rıfat Ablay’ın Face sayfasındaki video. 8 Nisan 2020)

Oyuncu Büşra Ayaydın, “Tesettürüm yüzünden birçok kapı kapanıyor” da demiş ki bu da Türkiye’de yaşanan, ama yaşanmaması icap eden bir durum. İnsanların ‘iş’in değil de ‘dış’ına bakanlar her zaman için yanlış yapar. 

Biz de ‘Tesettürlü Büşra’ gibi duâ edelim: İnşallah herkese (tesettür) nasip olur diyorum en kısa zamanda.” 

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