Paket var, peki adalet var mı?

Hukuk sisteminin iyi işlemediğini hukukçular da, idareciler de, mahkemeye işi düşenler de ifade ediyor.

Bu sıkıntıları aşmak için ara sıra ‘paket’ler de açıklanıyor. Bunlardan biri de “Yargı Reformu Stratejisi” adıyla Perşembe günü (30 Mayıs 2019) açıklandı.

Hemen şunu ifade edelim ki, iyi yönde atılan ve atılacak her adım desteklenmelidir. Bu ‘paket’in de yargı sistemindeki dertlere çare olmasını arzu ederiz. Fakat uzmanların beyanına bakıldığında derde çare olamayacağı anlaşılıyor. Çünkü asıl mesele kanun maddeleri ve ‘paket’lerden değil, uygulamadan kaynaklanıyor.

Yeni bir ‘hukuk paketi’ açıklandığına göre yaşanan sıkıntıların Türkiye’yi idare edenler tarafından da kabul edildiği ortaya çıkıyor. Adalet sistemi doğru işlemiş olsa her halde böyle paketlere ihtiyaç kalmazdı.

Hukukçular, yaptıkları değerlendirmede esasında uygulamadaki sıkıntılara dikkat çekiyorlar. Avukat Ergin Cinmen, şöyle demiş: “Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını televizyondan dinledim. Sanki başka bir ülkeden birisi konuşuyormuş gibi geldi. Türkiye’deki baskının haddi hesabı yoktur. Tek tek olaylarla açıklanabilir. Öncelikle siyasî iradenin yargıdan elini çekmesi lâzım. CMK’da hiçbir eksiklik yoktur. Uygulamadan ve siyasî iktidarın tutumundan kaynaklanan sorunlar var. (...) Bu siyasî iradenin özgürlükler yönünde atması pek mümkün değil.” (amerikaninsesi.com, 30 Mayıs 2019)

Tabiî ki açıklanan “Yargı Reformu Stratejisi” paketiyle ilgili çok sayıda yorum ve değerlendirme var. Başka bir yorumda şöyle denilmiş: “Hukukun evrensel ilkeleri uygulanırsa paket açıklamaya gerek de kalmaz. Ülkemizde yargının temel problemi hukukun uygulanmamasıdır. Maalesef hangi devirde kim muktedirse talepleri bir anda hukukun vazgeçilmezi olmaktadır. Yargı camiasının uyum hızı şaşırtıcıdır. Hem yargı mensupları hem de iktidar sahipleri veya iktidar yakınları bir tek soru sormalıdır: Ben bu hukuk düzeninde yargılanmak ister miyim? Ne de olsa iktidarlar daimî değildir, geçicidir. Değiştiğinde size uygulanmasını istemediğinizi bugün uygulamayın. İşte reform!” (Levent Mazıgüzel, @Leventism, 30 Mayıs 2019)

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin Türkiye’nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddî bir katalizör işlevi göreceğine inandıklarını belirtmiş. İlgili haberin bir bölümü şöyle: “Avdagiç iş ortamının iyileştirilmesi için de yargı sisteminin doğru ve güvenilir işlemesinin yerli ve uluslar arası yatırımlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) kriterlerine ve hedefine vurgu yapılmasını da önemli bulduklarını belirten Avdagiç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile AB’ye tam üyelik hedefinin güçlendiğini aktardı.” (AA, 30 Mayıs 2019)

Demek ki iş için de, ticaret için de, ihracat için de; kısaca ‘ekmek için’ de doğru işleyen bir hukuk ve adalet sistemine ihtiyaç var. Bunca yıldır, “Önce hukuk, önce hak, önce adalet” diyenleri kınayanlar acaba şimdi ne diyecek?

İyi yönde atılacak her türlü adımı alkışlamak gerekir. Ancak Türkiye’nin adalet sisteminde yaşadığı asıl sıkıntı ‘iyi kanun, kötü kanun’ meselesi değildir. Var olan kanunların adil bir şekilde uygulanmaması sıkıntısı yaşanıyor. Adalet sisteminin sağlıklı işlemesi ülkemizin en önemli meselelerinden biridir.

Şu sorunun cevabı sıkıntıları aşmamıza yardımcı olur: “Ben bu hukuk düzeninde yargılanmak ister miyim?”

Haydi, Türkiye’yi idare edenler bu soruya cevap versin...