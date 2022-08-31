Pakistan’a kim el uzatacak?

Pakistan’dan gelen sel haberleri ülkemizde ve dünyada yeterince gündem olamasa da; ülkede çok ciddi sıkıntılar yaşandığı anlaşılıyor.

Haberlere göre Pakistan’da 14 Haziran 2022’den bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136, yaralananların sayısı ise 1634 olmuş. Yağışlar sebebiyle 1 milyon 51 bin 570 ev hasar görmüş. Yağışlardan yaklaşık 33 milyon kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşamaya başlamış. (AA, 30 Ağustos 2022)

2014-2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün (@ozturk_mustafa) Pakistan’da yaşanan afetle ilgili çizdiği tablo da hakikaten dehşet verici. Sosyal medya hesabında değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Öztürk’ün tespitleri şöyle: “Yanlış şehirleşme, yanlış altyapı ve ülkeyi derin acıya sürükleyen sel felaketi. Sel felaketi Pakistan’a 10 milyar dolarlık zarar verdi. Betonlaşarak şehirleşmede afetlerin oluşturduğu yıkımların maliyeti çok yüksek olur. Afetlerden ders alınmadığı sürece yap, boz sistemi ülkeleri kaotik ortamlara sürükler. Pakistan’da sel felaketi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Pakistan’ın yardıma ihtiyacı var. Yanlış binalaşmalar ve yapılaşmalar, iklim değişikliği etkisiyle göç dalgalarını tetikler. Şimdi yardımlaşma zaman. Bu zamanda çok zorluklar yaşayan insanları düşünmek lazım. Ölüm çığlıkları videoyu paylaşamadım. Sel felaketi çok can aldı. Şimdi Pakistanlılar için dua etme ve yardımlaşma zamanı. Pakistan’daki ciddi iklim sel felaketi 33 milyon insanı etkiledi. Selin gücüyle tarlalar ve evler yok oldu. Sel felaketi etkisiyle zarar gören tarım arazileri. Bunun anlamı yeni göç dalgaları demektir. Yanlış şehirleşme, yanlış altyapı ve ülkeyi derin acıya sürükleyen sel felaketi. Şehirleşme, binalaşma, köprüleşme, barajlaşma ve diğer altyapı işleri tüm yönleri uzmanlarla şeffaf şekilde müzakere edilmeden, değerlendirilmeden ve kamuoyu ile tartışılmadan acele ile yapılırsa sonu felaket olur ve ülkeye maliyeti çok çok yüksek olur.” (@ozturk_mustafa, 29 Ağustos 2022)

33 milyon insanın etkilendiği büyük bir sel felaketinin dünyada gündem olmaması, büyük yardım kampanyaları açılmaması acaba ne ile izah edilebilir? Avrupa ülkelerini bir yana bırakacak olursak, “İslam dünyası”nın Pakistan’a yardım için birbiriyle yarışması icap etmez miydi? Bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı ülkeye el uzatmadan ‘kardeş’lik olur mu?

Prof. Dr. Öztürk’ün dikkat çektiği bir nokta da önemli: “Şehirleşme, binalaşma, köprüleşme, barajlaşma ve diğer altyapı işleri tüm yönleri uzmanlarla şeffaf şekilde müzakere edilmeden (...) acele ile yapılırsa sonu felaket olur.”

Her ne kadar bu tespit Pakistan için yapılmış olsa da, akıllara Türkiye gelmez mi? Bizdeki şehirlerme ‘şeffaf’ şekilde yapılıyor mu? Bu keyfiliğin bedeli ağır olmaz inşallah.