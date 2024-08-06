"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Paralar yine silaha gitmiş...

Faruk ÇAKIR
06 Ağustos 2024, Salı
Keşke paraların eğitime gittiği müjdesini vermek mümkün olsaydı.

Tam aksine dünyanın parası yine büyük ölçüde silahlanmaya harcanmış. Bir araştırmaya göre küresel askeri harcamalar, 2023’te reel olarak yıllık yüzde 6,8 yükselerek 2 trilyon 443 milyar dolar ile rekor kırmış.

“Güzel haber” vermek isterdik, ama bu defa “moral bozan ve üzüntü veren” bu haberi özetlemek durumundayız. Haber şöyle: “Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Küresel askeri harcamaların, 2023’te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 6,8 artışla 2 trilyon 443 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü belirtilen raporda, geçen yılki artışta, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da askeri harcamalardaki keskin yükselişin etkili olduğu vurgulandı. Raporda, küresel askeri harcamaların 9 yıldır art arda yükseldiği ve son 3 yıldır rekor yenilediği kaydedilerek, küresel olarak kişi başına askeri harcamanın 306 dolarla 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.”

Tabii ki dünya paraları silaha yatırırken ülkemiz de geri durmamış. Aynı habere göre  Türkiye’nin askeri harcamaları 2014-2023 döneminde yüzde 59 artmış. Türkiye’nin 2014-2023 döneminde askeri harcamalarının yüzde 59 arttığına işaret edilen raporda, ülkenin 2023’deki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 15,8 milyar dolar olduğu bildirilmiş. 

Haberde şu bilgiler de var: “SIPRI raporunda, geçen yıl küresel askeri harcamaların tüm bölgelerde yükseldiği, özellikle Avrupa, Asya ve Okyanusya ile Orta Doğu’da büyük artışlar kaydedildiği belirtildi. 2023’te en çok askeri harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Suudi Arabistan olurken, bu ülkelerin harcamaları dünya askeri harcamalarının yüzde 61’ini oluşturdu. ABD’nin harcamalarının 2023’te önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 916 milyar dolar olduğu aktarılan raporda, ülkenin askeri harcamalarının 2014-2023 döneminde yüzde 9,9 yükseldiği kaydedildi. Raporda, ABD’nin geçen yıl askeri harcamalarının toplam NATO askeri harcamalarının yüzde 68’ini oluşturduğuna işaret edildi. (...) İsrail’in askeri harcamaları geçen yıl yüzde 44 artarak 27,5 milyar dolara ulaştı. İran’ın harcamaları ise yüzde 0,6 artışla 10,3 milyar dolara yükseldi. SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah Üretim Programı Kıdemli Araştırmacısı Nan Tian, geçen yıl askeri harcamalardaki benzeri görülmemiş artışın, barış ve güvenlik alanındaki küresel bozulmaya doğrudan bir yanıt olduğunu belirtti.” (AA, 22 Nis 2024)

Bu rapor üzerine çok şey söylenebilir. Sadece şunu hazırlatalım: Aynı kuruluşun 2011’deki raporunda, “2010 yılında bütün dünyada askerî harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 630 milyar dolara çıktı” denilmişti. 10 yılda neredeyse 1 trilyon dolarlık bir artış var ki hayra alamet olmadığı belli...

Ne zaman ki paralar silaha değil eğitime yatırılır; işte o zaman “dünya barışı” temin edilmiş olur.

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

    Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

    Üniversitelerde vahim tablo

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

    AYM kararları uygulanmalı

    AB Adalet Divanı

    Bir hata, bir başka hatayla düzeltilmez

    Çiftçiler, tüccarlara ve bankalara mahkum edildi

    İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor

    3 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının da altında

    İngiltere'de tansiyon yükselmeye devam ediyor: 378 kişi gözaltına alındı

    Bangladeş ordusu: Geçiş hükümeti kurulacak

    AKP seçmeninin üçte biri kararsız

    Yasak uzadıkça zarar büyüyor

    İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir

    Bangladeş'te göstericiler, Başbakanın resmi konutunu bastı

    Doğal gaz ''müjde''leri niye fiyatlara yansımıyor?

    Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK: 61.78; ENAG: 100.88

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye “demokrat” olabilseydi...
    Genel

    AYM kararları uygulanmalı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret”!
    Genel

    Üniversitelerde vahim tablo
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt hâsıl etmek, münafıklık alâmeti
    Genel

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Şu Mehdiyet meselesi - 2
    İbrahim Aktaşcı

    Sen ye, torunun ödesin
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzur ve mutluluğu yakalamak ister misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.