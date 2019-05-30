Paralar yine silâha mı?

Silâhlanma yarışının kimseye yaramadığını görmek için acaba yeni bir Dünya Savaşı’nın çıkması mı bekleniyor?

Dünyanın bir yanı açlık ve susuzluktan kırılırken, bir yanının milyarlarca dolar parası topa ve tüfeğe yatırması acaba isabetli midir?

Tabiî ki “Barış istiyorsan savaşa hazır ol” denilmiştir, ama her şeyde olduğu gibi burada da bir ölçü lâzımdır. Açlık ve sefalet içinde yüzen insanlar varken silâh tüccarlarını zengin etmek her halde doğru bir tercih değildir.

Bu noktada Avrupa ve Amerika kıyaslaması da her halde ders vericidir. Amerika hem kendisini hem de başka ülkeleri silâhlandırırken Avrupa bu noktada daha temkinli davranıyor. Neticede Amerika’da kendi menfaatleri için dahi olsa dünyanın bir çok yerinde fiilen savaş verirken, Avrupa ülkeleri nisbeten savaştan uzak duruyor. İstense ve arzu edilse çok daha az silâhlanarak dünya barışını temin etmek mümkündür.

Nitekim bir ara nükleer silâhların devre dışı bırakılması tartışılmıştı. Aynı şekilde başka silâhların da devre dışı bırakılması ve iyi kontrolle dünyanın zenginliği silâhlara değin, insanlığın refah ve huzuru için kullanılabilir.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünde (SIPRI) Kıdemli Araştırmacı Siemon T. Wezeman, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen, “Küresel Silâhlanma ve Askerî Harcama Trendleri” başlıklı panele konuşmacı olarak katılmış ve bir bakıma silâhlanmadaki son durumu ortaya koymuş.

Küresel askerî harcamaların ‘Soğuk Savaş’ın (yani, SSCB’nin dağıldığı tarih) bittiği yıllarda düşüş gösterdiğini hatırlatan Wezeman, “1990’ların sonlarından 2012’ye kadar küresel askerî harcamalarda artış ortaya çıktı. 2018’in sonunda Soğuk Savaş’ın bitimine oranla küresel askerî harcamalarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuşmuş. (AA, 24 Mayıs 2019)

Ekonomik büyümelerin askerî harcamalarla ilişkisine değinen Wezeman, “Son rakamlara göre askerî harcamalar Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da oldukça fazla. Avrupa ve NATO ülkeleri savunma için çok para harcamıyor. ABD ile Rusya çok uzun süredir gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3-4’ünü askerî harcamalara ayırıyor. Özellikle ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra her yıl yüzde 3,5’lik harcama yapıyor” demiş.

Peki, askerî harcama hususunda Türkiye ne durumda? Cevabı Wezemen’dan: “Türkiye askerî harcama konusunda en çok harcama yapan ülkeler arasında 15. sırada yer alıyor. 2018 itibariyle Türkiye’nin 19 milyar dolarlık bir askerî harcamasından söz ediliyor. 2009’la karşılaştırdığımızda yüzde 65’lik, 2017 ile karşılaştırdığımızda yüzde 24’lük bir artış var. Türkiye’nin askerî harcamaları GSYH içerisinde yüzde 2,5’lik kısmına tekabül ediyor. Genel itibariyle ise GSYH içerisinde yüzde 2 ile seyretmiş. Bu, küresel ortalamanın ve NATO ülkelerinin harcaması gerekenin üzerinde bir ortalama.”

Ülkemizin geçmiş yıllara nisbetle daha fazla silâh harcaması yapması her halde üzerinde düşünmeyi icap eder. Kısaca, geçen yıllarda paramızın yüzde 2’sini silâha ayırırken şimdi bu rakam yüzde 2,5’e çıkmış.

Daha silâh harcaması yapmak gerekirken daha çok silâh harcaması yapmakla övünebilir miyiz? Daha çok silâh harcaması yaparak değil, daha az silâh harcaması yaparak güçlü ve Büyük Türkiye olabiliriz.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin daha fazla silâh harcaması yapıp, Avrupa ve NATO ülkelerinin daha az savunma için çok para ayırması her halde tesadüf değildir.

Silâha değil, eğitime, sağlığa ve ilme para harcayalım vesselâm.