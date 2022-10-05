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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

‘Paran varsa oku’ mu?

Faruk ÇAKIR
05 Ekim 2022, Çarşamba
Bir taraftan kitap dostlarının çoğalmasını beklerden, ona fırsat kalmadan ‘mecburi okul eğitimi’nin bile ailelere büyük faturalar çıkardığını görmüş oluyoruz.

Çocuğunu maddi imkânsızlık yüzünden okula gönderemeyen ailelerin olduğu bir cemiyette, velilerin ‘kültür kitapları’na para ayırması mümkün olabilir mi?

Büyük ölçüde ‘parasız eğitim’ mümkün olduğu halde, devletin karşılamadığı ilave eğitim harcamaları bile aileleri zorluyor. Düşünün ki üniversite hayatına kadar okul kitapları dahi ücretsiz, buna rağmen ‘defter, kalem, servis’ gibi ücretler ailerini zorluyor. Okul kitapları ücretli olmuş olsa, ortaya çok daha sıkıntılı bir durumun çıkacağı belli.

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar tüm öğrenim hayatını devlet okullarında geçiren bir öğrencinin ailesine maliyeti bugünkü fiyatlarla 300 bin TL olarak tespit edilmiş. Eğitiminin tamamını özel okullarda geçiren öğrenciler için ise bu rakam 1 ila 5 milyon TL arasında değişiyor. 

Özel okulları bir yana bırakacak olursak, ilkokuldan son okula kadar tüm öğrencilik hayatını devlet okullarında geçiren birinin ailesine maliyetinin 300 bin TL olması büyük bir rakam değil mi? Bu rakamın abartılmış olduğunu düşünelim ve 200 bin TL olduğunu varsayalım. Peki, iki çocuklu bir aile çocuklarını nasıl okutabilsin?

Yine aynı araştırmaya göre, bir öğrencinin kitap, kırtasiye, kıyafetten oluşan ve her yıl yenilenen temel ihtiyaçları 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında değişiyormuş ki, bu rakamların gerçeğe yakın olduğu her halde inkâr edilmez. Temel ihtiyaçlara servis/yol parası, yemek, harçlık gibi diğer ihtiyaçlar eklendiğinde yıllık eğitim maliyeti, hizmet ve ürün kalitesine göre 18 bin-35 bin TL arasında değişiyormuş. Tamamı devlet okullarında geçen anaokulu, 12 yıllık zorunlu eğitim ve 4 yıllık üniversite eğitiminin aileye toplam maliyeti bu rakamlar esas alındığında bugünkü fiyatlarla 300 bin liradan başlıyor, 595 bin TL’ye kadar çıkıyormuş.

Bu arada, öğrencilerin yemek ve harçlık ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Bir tweet mesajı durumun vahametini anlamamıza yardımcı olabilir: “(Millet)Vekiller! Biliyor musunuz. Okul kantinlerinin ücreti Meclis Lokantasından daha fazla oldu. Haberiniz var mı?” (@SY_SlymnYlmz, 25 Eylül 2022)

Bu tablo hiç kimsenin övünebileceği bir tablo değildir. “Eğitim ücretsiz işte, yetmiyor mu?” da diyemeyiz. Devlet okullarındaki eğitim büyük ölçüde ücretsiz olduğu halde, yemek, içmek, servis ve benzeri ‘ek ücret’ler bile ailelerin belini kırıyorsa burada bir yanlışlık var demektir. “Paran varsa çocuğunu okut” anlamına gelecek politikalardan mutlak surette vazgeçmek gerekir. 

Bunun bir yolu da, her kademedeki öğrencilere maddi yardımlarda bulunmaktan geçer. Zenginlerimiz, zekâtlarının zekâtlarını öğrencilere aktarmış olsa bu mesele çözüme kavuşabilir. Haydi, bismillah diyerek öğrencilere ve ‘oku’yanlara yardımları arttıralım...

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