Peki, İstanbul hazır mı?

Kahramanmaraş’n Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ve ondan yaklaşık 9 saat sonra Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin meydana getirdiği tahribatı tamir için milletimiz seferber olmuş durumda.

Büyük yıkın sonrasında herkes elinden geleni yapmak için yarışıyor. Aynı şekilde dünyanın hemen her yerinden de yardım eli uzandı. Zaten böyle büyük yıkımlar, afetler ve felaketler; ancak devlet ve milletin el ele vermesiyle aşılabilir.

Milletimizin adeta birbiriyle yarışırcasına ortaya koyduğu tablo da gösteriyor ki, depremzedeler inşallah ‘maddi sıkıntı’ çekmez. Öyle ki, “En azından şimdilik yardım göndermeyin. Önce gelen yardımları depremzedelere ulaştıralım” şeklinde çağrılar yapılıyor.

Benzer bir yardım yarışı dünya ülkelerinde de yaşanıyor. Amerika’da yaşayanların yaptıkları yardımlarını gönüllü olarak tasnif eden bir gönüllü iş adamı, “Bakın arkadaşlar. Bu yardımları yapanların çoğu Müslüman bile değil. Ama en kaliteli malzemeleri yardım olarak göndermişler. Bunlar insan... Bir de bu yardımları (deprem bölgesinde) çalmak isteyenler oluyormuş. Ne kadar çelişkili bir durum değil mi?” diye soruyordu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli bu büyük deprem sonrası ister istemez ‘muhtemel İstanbul depremi’ de gündeme geldi. Deprem konusunda uzman olanlar yıllardan beri “İstanbul depremi”nin yaklaşmakta olduğunu söylüyorlar. Peki, beklenen bu depreme karşı İstanbul hazır mı? İdarecilerimiz hazır mı? Biz hazır mıyız?

Bu soruların cevabının ‘hazırız’ şeklinde olmasını çok arzu ederdik, ama maalesef tablo çok farklı. 1999’daki Gölcük merkezli “Marmara Depremi” esnasında İstanbul’da da hatırı sayılır bir yıkım ve ölüm olmuştu. O günden sonra idareciler çok iddialı sözler söyledi, vaatlerde bulundu. Peki, “İstanbul’u yıkıp yeniden yapacağız” mealindeki bu sözler tutulabildi mi? Aradan 20 yıldan fazla zaman geçtiği halde başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde depreme karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı tartışmasız şekilde bir defa daha ortaya çıkmış oldu. İstanbul gibi büyük bir şehirde meydana gelecek muhtemel depreme karşı tedbir almamak nasıl izah edilebilir?

Pazarcık depremi sonrasında “Ders altık, bundan sonra daha hazırlık olacağız” anlamına gelen sözlere ne ölçüde itibar edilebilir? Aynı mealde sözler Marmara Depremi sonrasında da sarf edilmemiş miydi?

Şunu da unutmamak icap eder ki, 1999 depremi sonrası toplanmaya başlayan ‘deprem vergileri’ sırf bu işe harcanmış olsaydı değil İstanbul, ilave olarak başka iller de depreme maddi anlamda hazır hale gelebilirdi.

Bugünden tezi yok, deprem vergileri sadece deprem çalışmalarında kullanılsın ve sadece İstanbul değil; bütün Türkiye depreme ve benzeri afetlere karşı maddi anlamda hazır hale getirilsin. Aksi halde bu ağır vebalin bedelini hiç kimse ödeyemez...