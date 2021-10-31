Petrol yoksa güneş var

Bütün dünya ‘iklim değişikliği’ gündemiyle meşgul. Geçmiş yıllarda “İklim değişiyor, tedbir alalım” diyenler çoğunlukla dinlenmedi. Bugün bile bu konuda tereddütlerin olduğu inkâr edilemez. Bununla birlikte dünya idarecileri bir masa etrafında toplanıp bu gelişme karşısında ne gibi tedbirler alabileceklerini konuşuyor ve tartışıyor.

Dünya sanayisi bir bakıma enerji üzerinde dönüyor. Son yıllarda güneş ve rüzgâr enerjisine yatırım yapanların sayısı hayli artmış durumda. Ülkemizde de güneş ve rüzgâr gibi enerji çeşitlerine daha fazla yatırım yapılıyor. Ancak bu yatırımların ihtiyacımızı karşılayacak seviyede olmadığı belli.

Enerji ve ekonomik anlamda zenginliğe ulaşamamış olmamızın en büyük ‘bahane’si, ülkemizde petrol olmaması ile açıklanır. İdareciler her fırsatta, “Paramız petrole, enerji ithalatına gidiyor. Bizim de bol petrol yataklarımız olsaydı biz de zengin ülke olurduk” manasına gelen sözler sarf eder. İlk bakışta doğru gibi görünse de bu tesbit de bir bahaneden ibarettir. Doğru, petrol yataklarımız yok, ama rüzgârımız, güneşimiz de mi yok? Avrupa’nın bazı ülkeleri bizden çok çok az ‘güneşli’ olduğu halde, neredeyse ‘güneş enerjisi devi’ olmuş ya da olmak üzereler. Türkiye’yi idare edenler bu farkı acaba ne ile izah edebilirler?

Başka pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da gerektiği zaman icap eden adımları atabilmiş değiliz. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) açıklamasına göre, 2023’de sürdürülebilir enerjinin büyük bir kısmı güneş panellerinden sağlanacak.

Peki güneşten istifade yarışı ne zaman başladı? Aynı habere göre, güneş panelleri, ilk kez uzay uygulamalarında etkili bir şekilde kullanılmış. Birçok insan günlük hayatlarında güneş panelleriyle ise ilk kez 1970’li yıllarda hesap makineleri vesilesiyle tanışmış. Uluslararası Enerji Ajansı 2023 yılından itibaren sürdürülebilir enerjide en büyük payın güneş panellerine ait olacağını tahmin ediyormuş. Günümüzde teknoloji devi Google Kaliforniya’daki merkezinde, civardaki tüm evlere ve ticarî binalara yüzde 100 sürdürülebilir bir yolla merkezi sisteme elektrik enerjisi sağlamak gibi çok kapsamlı amaçlar için güneş panelleri kullanıyormuş. (euronews.com, erişim: 29 Ekim 2021)

Uzmanların ifadesine göre, güneş panelleri, diğer sürdürülebilir enerji sistemleri arasında kurulumu en kolay ve en ucuz olanı. Güneş panellerinden elde edilen elektrik sayesinde senede 75 milyon varil petrol ve 35 milyon ton karbondioksit gazının atmosfere karışmasının önüne geçiliyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, 25 Ekim 2021’de Türkiye’de toplamda 864 bin 141 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin yüzde 32,6’sını doğal gaz santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 20,2 ile rüzgâr enerjisi santralleri yer almış. Esasında bu büyük, ciddî ve sevindirici bir rakam. Demek ki gerekli yatırımlar yapılırsa rüzgâr ve güneş enerjisi sahasında ‘dünya devi’ olmamız mümkün. O zaman bunu yapalım ve “Petrolümüz yok, bu sebeple bizde enerji pahalı” bahanesine sığınmaktan da vaz geçilsin...

