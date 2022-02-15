Puanları düşürmek çare mi?

Millet olarak ekonomi konuştuğumuzun yarısı kadar eğitimi konuşmuş olsak muhtemeldir ki hem eğitim ve hem de netice olarak ekonomi de düzelebilirdi.

Ne var ki sabah akşam fiyatlar tartışılırken eğitimde atılan adımlar geniş halk kitlelerinin dikkatini çekmiyor.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), aldığı bir kararla üniversiteye giriş sınavlarındaki baraj puanı uygulamasını kaldırdığını açıklamış. Tabiî ki ‘baraj puanı’nı kaldırmak görünüşte kolay. “Biz bir karar aldık, bundan sonra baraj puanı uygulanmayacak. İsteyen üniversitede okuyabilecek” demek kulağa hoş da gelebilir. Fakat bunun doğuracağı neticeler iyi hesaplandı mı? Böyle bir karar alınırken bin defa düşünülüp sonra bir defa mı karar alındı?

Konu pek çok yönüyle tartışmaya açık. Dinleyen olmasa da akademisyenler ekseriyetle itiraz ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, kararı eleştirirken, “Yeni sisteme göre, bir matematik sorusunu doğru yapan öğrenciler üniversitelere yerleşebilecek. Bunu yapamayan çok insan var. Millî Eğitim Bakanlığı ne iş yapıyor? Sistem uzun süre değiştirilmemeli, ama öyle üniversiteler var ki bu karara muhtaç. Sistem neden yapboz gibi? Neden her sene ya da 3 senede bir sistem değişikliğine gidiliyor? Bir eğitim sistemi günlük gelişmelere ve değişmelere göre neden değişsin? Vaktiyle vardı bu, şimdi neden yok? Mantığı görmekte zorlanıyoruz” demiş. (ankahaber.net, 13 Şubat 2022)

Türkiye gibi eğitim sistemiyle ‘oynanan’ başka bir ülke var mı? Son 20 yıl dikkate alınsa ilk okuldan üniversiteye kadar sistemle ne kadar oynandığı her halde anlaşılır. Peki eğitim sistemiyle bu kadar oynanınca ‘bir sou dahi çözemeyen’lerin sayısı azalmış oluyor mu?

Şaka gibi geliyor, ama liseyi bitirip de üniversite imtihanlarında hiç doğru yapamayan öğrenciler olduğu yıllardan beri konuşulur. Böyle bir tablo, Türkiye’yi idare edenleri ve tabiî ki eğitimle doğrudan ilgili olanları merak ettirmiyor mu?

Uzmanların dikkat çektiği nokta önemli: Bu değişikliğin, daha çok vakıf üniversitelerinin talebini üzerine yapıldığı söyleniyor. Öyle olup olmadığını bilemeyiz, fakat plansız ve programsız iş yapmanın böyle neticeler verdiği baştan belli değil miydi? “Her şehre bir üniversite” açmakla eğitim meselesi hallolmadığı anlaşılmıyor mu? Tabiî ki ne kadar çok sayıda üniversite olsa öğrencilerin buralara ulaşması o kadar kolay olur. Fakat bunlar yapılırken eğitim kalitesi dikkate alınmazsa bu defa ‘diplomalı işsizler ordusu’ ortaya çıkar ve Türkiye’nin önemli meselelerinden biri de budur.

Nasıl ki ekonomide emir vermekle işler ve ‘tablo’lar düzelmiyorsa, aynı şey eğitim için de geçerlidir. “Biz karar aldık. Bundan sonra isteyen üniversitede okuyabilecek” demekle işler hallolmuş olsaydı bu kararı başkaları da verebilirdi. Hem böyle meseleler uzun uzadıya konuşmalar, tartışmalar ve eğitim kongrelerinin kararları sonrasında, ihtiyaç duyuluyorsa yapılsa çok daha iyi olmaz mıydı?