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12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Rahmet niye kesildi?

Faruk ÇAKIR
12 Aralık 2020, Cumartesi
Kış mevsimine girdiğimiz halde umumi bir kuraklık, yağmursuzluk yaşanıyor.

 

Geçen yıllarda bu mevsimde İstanbul'a kar yağdığı halde bu sene neredeyse yağmur dahi yağmıyor. Başta büyük şehirler olmak üzere ülkemizde susuzluk tehlikesinin yaşanma ihtimal vardır.

Yağmura 'rahmet' namı verilmesi sebepsiz değil. Su olmadıktan hayatın tadı kalır mı?

Her ibadetin bir vakti olduğu gibi, yağmursuzluk da 'yağmur duası'nın vaktidir. 11 Aralık 2020 Cuma günü Türkiye'deki bütün camilerde 'yağmur duası' yapıldı. İnşallah masumların ve mazlumların duaları hürmetine yağmur gelir ve susuzluk tehlikesi ortadan kalkar.

Yağmur duasına çıkılacak olmasını bazı 'aydın'lar dillerine doladı. Bu aydınlar, sosyal medya hesaplarında yaptıkları değerlendirmelerde 'dua ile yağmur yağdırılmaz, bu da nereden çıktı' benzeri yorumlara yer verdiler. Eksik ve yanlış bilgilere dayanan bu yorumlar geniş kitlelerin de aklının çelinmesine ve şüphelere sebep oluyor. Oysa mesele çok net: 'Yağmur duası' sadece yağmur yağsın diye yapılmaz. 'Yağmur duası' da bir ibadettir ve yağmursuzluk, kuraklık  da bu ibadetin vaktidir. Nasıl ki güneş batıp da akşam olunca 'akşam namazı'nın vakti girmiş olur, ayni şekilde bir beldeye yağmur yağmaz ve kuraklık yaşanırsa orası için 'yağmur duası'nın vakti girmiş demektir. Vakti girdiği için 'yağmur duası' yapılır. Yani bu dua sadece 'yağmur yağsın' diye değil, bu ibadetin vakti olduğu için yapılır. 

Ne yazık ki hadise bu şekilde sunulmadığı ve anlatılmadığı için bazı 'aydın'lar meseleyi yanlış anlayıp yanlış anlatıyor ve şüphelerin çoğalmasına yok açıyor. Görebildiğimiz kadarıyla cuma hutbelerinde de hadise böyle anlatılmadı. Cuma namazı için camiye gidenler niçin ve ne maksatla 'yağmur duası'na durulduğu akılları da ikna edecek şekilde anlatılmış olsa çok daha isabetli olmaz mıydı? Başka pek çok meselede olduğu gibi bu meselede de Risale-i Nur'daki izahlardan istifade edilmesinde icap ederdi.

Yağmur 'rahmet' olduğuna göre, hangi fiillerimizle bu rahmetin kesilmesine sebep olduğumuz da ayrıca konuşulmalı. Her zaman ve bilhassa böyle zamanlarda suyu tasarruflu kullanmak en isabetli yoldur. Abdest alırken dahi suyu israf etmemek gerektiğini hatırlatan bir Peygamberin (asm) ümmeti olanlar buna da dikkat etmeli. 

Bir taraftan su israfını önleyecek çalışmalar yaparken bir taraftan da bütün Türkiye'yi baştan sona dolaşacak ve donatacak bir 'su boru hattı'nın da yapılmasında fayda vardır. İyi bir planlamayla bu yapılabilir ve büyük şehirlerin suyu Anadolu'dan karşılanabilir. 'Petrol boru hattı' oluyorsa şehirleri birbirine bağlayan 'içme suyu boru hattı' niçin olmasın?

Önümüzdeki yıllar daha çetin geçebilir. Bu bakımdan hem israfı önleyecek tedbirleri almayı hem de 'içme suyu boru hattı'nı hayata geçirmeyi başarmalıyız vesselam.

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