Rahmet yağdı

Kış aylarında olmamıza rağmen umumî bir kuraklık yaşandığı ehil olanlarca ifade ediliyor.

Büyük şehirlerde barajlar boşalırken, ‘tahıl ambarı’ sayılan bölgelerde de çiftçiler dört gözle yağmur bekliyor. Dünyaya hükmettiğini iddia eden insanoğlu, nasıl oluyor da yağmura dahi hükmedemediğini unutuyor?

Gökten yağmur indirilmese susuzluk problemine kim çare bulabilir? Yağmur büyük bir rahmet olduğu halde bu gerçeği unutuyoruz. Hatta, yağmura ‘rahmet’ denilmesinden rahatsızlık duyanlar dahi oluyor. “Yağmur yağdı” demeyip, “Yağmur (Allah’ın ikramı olarak) yağdırıldı” diyenlere ters bakışlar atılmıyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü’nde tahminci olarak vazife yapan Melik Ahmet Taştan, son yağışlarla ilgili olarak dikkat çekici bir tweet paylaştı. Taştan’ın mesajı şöyleydi: “Son zamanların en bereketli soğuk cephe geçişi oluyor. Geçtiği çoğu yerde model beklentilerinin 2 katı kadar yağış bıraktı. Rakımı yüksek illerde kar yağışları da oluştu. Çok şükür ciddî bir olumsuzluğa da yol açmadı. Bu sisteme isim koysak, en iyi tercih ‘Rahmet’ olurdu...” (@Nowcasting_Turk, 13 Ocak 2021)

Sebepler aynı olduğu halde bu defa bulutlardan ‘2 kat yağış’ inmiş olması tesadüfle açıklanabilir mi? Bu apaçık rahmet ve merhametin cisimleşmiş hali değil mi? Bir kelebeğin kanadının hareketinden dahi etkilenen ‘şartlar’ın ne gibi tesiri olabilir ki?

Son günlerde yağdırılan yağmur belki ülkemizdeki kuraklık ihtimalini ortadan kaldırmayacak, ama en azından bazı şehirlerde su ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu anlaşılıyor. Meselâ, yağan yağmurlar kuraklık tehlikesi yaşayan Edirne’de barajları doldurmuş. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan şöyle demiş: “Bu yağışlardan önce Süloğlu Barajı’nın toplam su rezervi 14 milyon metreküpe düşmüştü, doluluk yüzde 31 civarındaydı. Son yağışlarla barajın doluluğu yüzde 46’ya ulaştı. 14 milyon metreküplük hacmi de yaklaşık 21 milyon metreküpe ulaştı. 7 milyon metreküplük artış oldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir gelişme oldu. (...) Son 3 günlük yağışla iki barajda, yaklaşık bir buçuk yıllık su ihtiyacımızı temin etmiş olduk.” (AA, 13 Ocak 2021)

Kırklareli’nden de sevindirici haberler geldi: “Kırklareli’nde yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürmesinin yanı sıra Kayalıköy ile Kırklareli barajlarındaki su seviyesini de yükseltti.(...) Kayalıköy Muhtarı Cengiz Yürekli, ‘Biz yağışlardan bu kadar umutlu değildik. Allah büyük, çok güzel umutlar verdi bize. DSİ’den, barajın en az 15 metre yükseldiğini öğrendik. Toprak doydu artık. Geçen haftaki duruma göre bu hafta güzel oldu. Bundan sonraki haftaya da yeni yağış olacağı ön görülüyor. İnşallah bu yıl barajımızın dolacağını tahmin ediyoruz.’”

İnşallah çok yağıp sel olmaz ve kuraklık tehlikesi bertaraf olur.

Yağmur rahmettir ve yağdırılması ya da yağdırılmaması sebepsiz değildir vesselâm.