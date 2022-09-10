Rakamların gösterdiği tablo

Türkiye’yi idare edenler ‘çok iyi durumdayız, dünya bize hayran’ mealinde görüşler ileri sürmüş olsa da, resmi rakamlar dahi idarecileri doğrulamıyor. Devlet kurumlarının açıkladığı yıllık enflasyon rakamları dahi yüzde 80’in üzerindeyken nasıl ‘iyi’ durumda olunabilir ki?

Seçim tarihi yaklaştıkça yeni vaadler ve çizilen pembe tablolar artıyor. Mesela idareciler diyor ki, ‘çok yakın zamanda enflasyonu dizginleyeceğiz, kontrol altına alacağız.’ Teknik olarak bu mümkün olmakla birlikte, mevcut yanlış politikaları uygulayarak enflasyonu düşürmek nasıl mümkün olsun? Hem, enflasyonu düşürmeyi vaad edenler; acaba niçin yükselmesine göz yumdular. Düşük olan enflasyonu yükseltip, sonra da ‘enflasyonu düşüreceğiz, bize destek olun’ demenin bir izahı olabilir mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2022 dönemine ait sosyal yardım verileri de Türkiye’deki ekonomik sıkıntıyı tekrar gündeme taşımış. Bu rakamlara göre oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız hane sayısının 16 bini aştığı, 10 bin hanenin çocuklarının öz bakımını kendi imkânları ile sağlayamadığını, 2 milyon hanenin elektrik faturasını, 330 bin hanenin ise doğalgaz faturasını ancak sosyal yardım alarak ile ödeyebildiği ortaya çıkmış.

Acaba bu rakamlar 80 milyon nüfusa sahip Türkiye için ‘küçük’ müdür? 2 milyon hanenin elektrik faturasını ödemekte zorlanması ve yardım ve destek almadan ödeyemez hale gelmiş olması idarecilere bir mesaj vermiş olmuyor mu?

Şunu da hatırlamak lazım ki, önümüzdeki kış aylarında bu rakamlar muhtemelen çok daha fazla olacaktır. Ocak-Haziran 2022 tarihine göre önümüzdeki kış aylarında gelen zamlar sebebiyle faturaların neredeyse iki katlanması mümkün olduğuna; faturaları ödeyemeyenlerin sayısı da artacaktır. Peki bunun çaresi kişilere ‘sosyal yardım’ yapmak mıdır?

Tabii ki sosyal devlet, ihtiyaç duyanlara ‘yardım’ yapar ve yapmalıdır. Fakat, esas olan yardıma muhtaç kişi bırakmamak olmalı değil mi? Şimdiki ekonomik politikalar yardıma muhtaç kişi sayısını azaltabilecek durumda mıdır? Her geçen gün gelen aşırı zamlar, işsizliğin artması ve diğer sosyal sıkıntılar; ‘yardıma muhtaç insan’ sayısını da arttırmaya devam eder.

Peki ne yapmalı? İdarecilerin yapması gereken ilk iş, mevcut tablonun ‘kötü’ olduğun kabulü ile başlar. Ve bu kötü tablonun düzeltilmesi için il adım da, israfı önlemekle atılabilir. Devletteki israf önlenebilirse, muhtaçları ayağa kaldırabilecek nispette yardımlar yapılabilir. Bu noktada kredi verme ölçülerinin de yeniden ele alınmasında fayda var. Geri dönüşü olmayan yardımlar yerine, iş kurma imkânı veren yardımlar yapılabilir.

Fakat, idareciler “Bakın biz ne çok yardım yapıyoruz” demekle yetinirlerse yoksulluğun önünün alınması mümkün olmaz. Keşke Türkiye’de hiç kimse yardıma muhtaç halde olmasa... Kitlelerin yardıma muhtaç halde bırakılması sosyal yapıya da ciddi zararlar verir ve vermektedir vesselam.