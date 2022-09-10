"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rakamların gösterdiği tablo

Faruk ÇAKIR
10 Eylül 2022, Cumartesi
Türkiye’yi idare edenler ‘çok iyi durumdayız, dünya bize hayran’ mealinde görüşler ileri sürmüş olsa da, resmi rakamlar dahi idarecileri doğrulamıyor. Devlet kurumlarının açıkladığı yıllık enflasyon rakamları dahi yüzde 80’in üzerindeyken nasıl ‘iyi’ durumda olunabilir ki?

Seçim tarihi yaklaştıkça yeni vaadler ve çizilen pembe tablolar artıyor. Mesela idareciler diyor ki, ‘çok yakın zamanda enflasyonu dizginleyeceğiz, kontrol altına alacağız.’ Teknik olarak bu mümkün olmakla birlikte, mevcut yanlış politikaları uygulayarak enflasyonu düşürmek nasıl mümkün olsun? Hem, enflasyonu düşürmeyi vaad edenler; acaba niçin yükselmesine göz yumdular. Düşük olan enflasyonu yükseltip, sonra da ‘enflasyonu düşüreceğiz, bize destek olun’ demenin bir izahı olabilir mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2022 dönemine ait sosyal yardım verileri de Türkiye’deki ekonomik sıkıntıyı tekrar gündeme taşımış. Bu rakamlara göre oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız hane sayısının 16 bini aştığı, 10 bin hanenin çocuklarının öz bakımını kendi imkânları ile sağlayamadığını, 2 milyon hanenin elektrik faturasını, 330 bin hanenin ise doğalgaz faturasını ancak sosyal yardım alarak ile ödeyebildiği ortaya çıkmış.

Acaba bu rakamlar 80 milyon nüfusa sahip Türkiye için ‘küçük’ müdür? 2 milyon hanenin elektrik faturasını ödemekte zorlanması ve yardım ve destek almadan ödeyemez hale gelmiş olması idarecilere bir mesaj vermiş olmuyor mu?

Şunu da hatırlamak lazım ki, önümüzdeki kış aylarında bu rakamlar muhtemelen çok daha fazla olacaktır. Ocak-Haziran 2022 tarihine göre önümüzdeki kış aylarında gelen zamlar sebebiyle faturaların neredeyse iki katlanması mümkün olduğuna; faturaları ödeyemeyenlerin sayısı da artacaktır. Peki bunun çaresi kişilere ‘sosyal yardım’ yapmak mıdır? 

Tabii ki sosyal devlet, ihtiyaç duyanlara ‘yardım’ yapar ve yapmalıdır. Fakat, esas olan yardıma muhtaç kişi bırakmamak olmalı değil mi? Şimdiki ekonomik politikalar yardıma muhtaç kişi sayısını azaltabilecek durumda mıdır? Her geçen gün gelen aşırı zamlar, işsizliğin artması ve diğer sosyal sıkıntılar; ‘yardıma muhtaç insan’ sayısını da arttırmaya devam eder.

Peki ne yapmalı? İdarecilerin yapması gereken ilk iş, mevcut tablonun ‘kötü’ olduğun kabulü ile başlar. Ve bu kötü tablonun düzeltilmesi için il adım da, israfı önlemekle atılabilir. Devletteki israf önlenebilirse, muhtaçları ayağa kaldırabilecek nispette yardımlar yapılabilir. Bu noktada kredi verme ölçülerinin de yeniden ele alınmasında fayda var. Geri dönüşü olmayan yardımlar yerine, iş kurma imkânı veren yardımlar yapılabilir. 

Fakat, idareciler “Bakın biz ne çok yardım yapıyoruz” demekle yetinirlerse yoksulluğun önünün alınması mümkün olmaz. Keşke Türkiye’de hiç kimse yardıma muhtaç halde olmasa... Kitlelerin yardıma muhtaç halde bırakılması sosyal yapıya da ciddi zararlar verir ve vermektedir vesselam.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni programda ‘iş’ yok

    'Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim Rusya'dan geri alındı'

    Blinken: Avrupalı dostlarımızı soğukta bırakmayacağız

    Ukrayna'nın yeniden inşası için 349 milyar dolar gerekiyor

    Olağanüstü toplantıda alınan kararlar açıklandı

    Ferrero, Devlet tarafından denetlenmeli

    ''11 Eylül'' nefreti arttırdı

    Tahıl anlaşmasında yeni kriz mi?

    Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99 oldu - Görgü tanıkları kaza anını anlattı

    Sumaidai tutuklandı

    Sanık sayısı 13’e yükseldi

    Konutlar elde kaldı

    Özel yurtlara zam sınırı getirildi

    285 maden sahası ihale edilecek

    Sefalete pansuman tedbir

    Ankara’ya bildirildi

    Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz

    2,5 milyon ton tahıl taşındı

    Milli Takım çeyrek final için sahada

    Kaliforniya’daki büyük yangın devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa niye durakladı?
    Genel

    Olağanüstü toplantıda alınan kararlar açıklandı
    Genel

    Blinken: Avrupalı dostlarımızı soğukta bırakmayacağız
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalb, göz, el-ayak intiharı nasıl önlenir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman iki şeye çok dikkat etmiştir
    Genel

    Yeni programda ‘iş’ yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Ebeveynlerimiz ve Cennet
    Ahmet BATTAL

    Seçimli rejimin değerini bilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.