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14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ramazan coşkusuna hasret

Faruk ÇAKIR
14 Nisan 2021, Çarşamba
Ayların sultanı, duâ ve Kur’ân mevsimi Ramazan’a kavuştuk.

Virüs salgını, geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan coşkusunu kısmen gölgelemiş olsa da yine çarşı pazarda bir sevinç var. Yine salgına karşı tedbir babından camilerimiz teravihlerle şenlenemeyecek... Virüs salgını, akla gelmeyen neticelere sebep oldu ve camilerimiz ikinci defa teravihsiz kalmış oldu.

Her ne ise, “Olanda hayır var” prensibi gereği bu hadiselerde de bir, belki bin hayır var. Biz bilsek de, bilmesek de İlâhî kader tecelli ediyor.

Gönül camilerin teravihlerle şenlenmesini istiyor, ama teravihleri evde kılmanın da ayrı bir faydası ve feyzi vardır. Yaşlılık, çocukluk ya da başka sebeplerle camilere gidemeyen binlerce kişi belki de bu şekilde; evlerin adeta bir ‘cami’ olması neticesinde Ramazan ayını daha feyizli bir şekilde idrak edecek.

Buruk bir Ramazan ayı yaşıyor olsak da bazı sevindirici haber de var. Bunlardan biri Türkiye’den bazı hafızların Bosna-Hersek’e gitmiş olması ve Ramazan boyunca bu kardeşlerimize hizmet edecek olmasıdır. 

Konu ile ilgili haberde şu bilgiler var: “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 15 hafız, Ramazan boyunca Bosna Hersek genelinde görev yapmak üzere bu ülkeye ulaştı. Saraybosna’da (...) karşılanan Türk hafızlara, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ndeki (IUS) camide Bosna Hersek’teki Ramazan faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş yaptığı açıklamada, Türk hafızların her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da dünya genelinde görev yapacağını ifade ederek “Hem Ramazanın güzelliklerini oradaki toplumlarla yaşamak hem de Türkiye’yi temsil etmek açısından çok güzel faaliyetler icra ediliyor” dedi. (12 Nisan 2021)

Farklı bir Ramazan haberi de Rusya’dan duyuldu. Buna göre, Rusya’da Ramazan ayında teravih namazları camilerde kılınabilecek. Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı, Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, bu yıl Ramazan ayında ülkedeki camilerin açık olacağını belirterek, “Elbette, camilerde sosyal mesafe, maske takma gibi zorunluluklara uyulacak” demiş. 

Bir başka güzel haber de Amerika’dan: “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajında “Manevî yenilenmenin kutsal ayı başlarken bütün Müslümanlara mübarek bir Ramazan dilerim” ifadelerini kullanmış. Blinken, görüntülü mesajında, Ramazanın tefekkür, ibadet, oruç ve sadâka ayı olduğuna işaret ederek başta ABD’deki Müslümanlar olmak üzere dünyadaki bütün Müslümanların Ramazanını kutladığını belirtmiş.” (aa, 12 Nisan 2021)

Her ne kadar teravih namazları camilerde kılınamıyor olsa da Ramazan’a mahsus ‘iftar sofraları’ ve ‘Kur’ân ziyafetleri’ inşallah hem Türkiye’yi hem de İslâm âlemini şenlendirmeye devam eder. 

Temennimiz ve duâmız gelecek sene bu salgın musîbetinden kurtulmuş bir şekilde Ramazan’a kavuşmak olsun inşallah.

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