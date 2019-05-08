Ramazan hürmetine...

Hukukçuların aksi yöndeki beyanlarına ve beklentilerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yenilenmesine karar verildi.

Ekseriyet böyle bir karar alınmasına ihtimal vermiyordu. Çünkü şimdiye kadar yapılan uygulamalar bunu gösteriyordu. Fakat itirazlar farklı yorumlandı. Olanda hayır vardır. İstanbul, 23 Haziran 2019’da yine sandık başına gidecek.

Tabiî ki seçim gününe kadar ve belki de daha sonraki aylar ve yıllarda bu karar tartışılmaya devam edecek. Türkiye’yi idare edenlerin bu noktada iyi bir imtihan vermediği ortaya çıktı. Düne kadar iktidar mensuplarının yaptığı işlere destek olanlar dahi İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına itirazlar ediyorlar. Meselenin ayrıntılarını elbette hukukçular tartışacak, ama bu karar Türkiye demokrasi tarihinde müsbet anlamda bir karar olarak anılmayacak.

Hadisenin çok başka bir yönü daha var. İlgili karar Ramazan ayının ilk günü iftar saatlerinde (6 Mayıs 2019) açıklandı. Hemen o saatten itibaren Ramazan huşusu ve teravih sohbetleri yara aldı. Muhtemeldir ki bundan sonra bayrama kadar bu mesele konuşulacak, tartışılacak ve Ramazan ayının kutsiyetine gölge düşmüş olacak. Asıl bundan endişe duymak lâzım.

Hangi seçim olursa olsun Ramazan ayına denk gelmesi arzu edilmez ve edilmemeli. Çünkü bu ay, maneviyatın zirve yapması gereken aylardır. İftar sofralarının siyasî tartışmalara konu olmasını savunmak mümkün olur mu? Keşke imkân olsa da seçimler Ramazan ayına denk düşürülmese.

Duâ ve Kur’ân ayı Ramazan’ın manevî havasının netice vermez siyasî tartışmalarla bozulması kanaatimizce önemli bir mesele olarak görülmeli. Hele hele bu ayın manevî ikliminin siyasete alet edilmesi kadar yanlış bir iş olamaz. İftar sofraları ve Ramazan ayı ile ilgili programların seçimlerde oy istenen yerler olarak görülmesi hakikaten felâkettir.

Şunu da hatırda tutmak gerekir ki, her ne kadar yenilenen seçim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olsa da İstanbul sadece bir şehir değil. İstanbul’da yaşanan bir hadise bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Dolayısıyla meseleyi mahallî bir mesele olarak görmemek gerekir. Seçim gündemi sadece İstanbul’daki iftar sofralarını değil bütün Türkiye’deki sofraları meşgul edecek.

Siyasetçilerin hadiseye bir de bu pencereden bakıp siyasî havayı germemesi ve tartışmaları alevlendirmemesi isabetli olur. Seçimler gelip geçer, ama bu esnada kalpler kırılırsa tedavisi kolay olmaz. Öfkenin baldan tatlı olduğu bir gerçek, ama sonrasında verdiği acılar sebebiyle bu halden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerektiği her halde tartışılmaz. Siyasetin dilinin öfke yüklü olduğu geride bıraktığımız seçimlerde de görülmüştü. Seçimden hemen sonra yapılan açıklamalarda öfkeli dilin siyasete ve siyasetçiye fayda vermediği itiraf edilmişti, ama yine aynı hataların tekrarlanmak istendiği anlaşılıyor.

Ne edip etmeli ve Ramazan ayının huzuruna, huşusuna ve manevî havasına zarar verecek her türlü siyasî tartışmalardan uzak durmak gerektiği hatırda tutulmalı. 31 Mart 2019 mahallî idareler genel seçimleri geride kaldığı gibi yenilenecek olan 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi de geri kalır ve ömrü olan kaldığını da görecek. O halde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve Ramazan huzuruna zarar verecek sözlerden ve işlerden mutlak surette uzak durmak gerektiğini bir defa daha hatırlayalım.

Oruçlu ağızlarla, Ramazan ayının manevî havasına ve huşusuna hürmetsizlik etme yanlışına düşmeyelim inşallah.