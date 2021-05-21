Raporlar ne zaman lehimize döner?

Son aylarda ve yıllarda uluslar arası kuruluşlarca Türkiye aleyhinde çok sayıda rapor hazırlandı.

Bunlar arasında Avrupa Parlamentosu raporları da var. Başta siyasetçiler olmak üzere pek çok kişi bu raporlara itiraz ediyor ve raporu hazırlayanları ‘ülkemizi tanımamakla’ eleştiriyorlar. Elbette raporlara itiraz etmek herkesin hakkı. Ancak ‘böyle raporların ortaya çıkmasında bizim hatamız var mı yok mu?’ sorusunu da kendimize sormak durumundayız.

Kabul edilsin ya da reddedilsin, Türkiye’nin değerlendirmesi icap eden ve Avrupa Parlamentosu’nun hazırladığı ‘taslak raporda’ sıralanan maddelerden bazıları şöyle olmuş:

“Türkiye’nin AB değerleri ve standartlarıyla arasına mesafe koyması ilişkilerde tarihi bir dibin görülmesine neden oldu. Öyle ki, bu durum her iki tarafın da var olan ilişki çerçevesini gözden geçirmesini şart koşmaktadır.

“Türkiye’nin reform konusundaki isteksizliği daha derinlikli bir ilişki biçiminin önünde engel olmuş ve ilişkiler daha ziyade gündelik ve dönemsel gelişmeler üzerinden pazarlıkla yürütülen bir hale gelmiştir.

“Üç ana alanda Türkiye’de yaşanan gerileme derin endişe kaynağı halini almıştır: Hukukun üstünlüğü ve temel haklarda yaşanan gerileme, tersine işletilen kurumsal reformlar ve çatışmacı dış politika ile açık bir AB karşıtlığı söylemi.

“Son Parlamento raporunda işaret edilmiş olan durumlarda herhangi bir ilerleme yaşanmadığı aksine daha da kötüye gidildiğine dikkat çekiyoruz. Bu sebeple müzakere sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini ve daha gerçekçi ve uygun bir düzlemde ilişkilerin ele alınması gerektiğini tekrarlıyor, ilişkilerin geleceği için olası yeni modellerin bu şekilde keşfedilebileceğini düşünüyoruz.

“AP olarak Türkiye ile AB arasındaki bu anlaşmazlıklardan üzüntü duyuyor, ancak Türkiye’nin stratejik bir komşu ve müttefik olduğunu yineliyoruz. AB bu şartlarda olabilecek en iyi ilişkinin kurulmasını diliyor.

“Taslak metinde hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanında özel olarak değinilen konular ise şunlar: OHAL Temmuz 2018’de kaldırılmış olmasına rağmen Türk demokrasisi ve temel haklar üzerindeki olumsuz etkileri devam ettiği derin endişe ile not ediliyor.

“Baskıcı yönetim tarzının bilinçli, aralıksız, insafsız ve sistematik bir devlet politikası haline gelmiş olması esefle karşılanıyor.

“Hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığı ve yargı bağımsızlığı eksikliğinin en âcil ve endişe uyandıran sorun olduğu tekrar edilerek savcıların, hâkimlerin, avukatların ve baroların üzerinde uygulanan yürütme ve siyaset baskısı kınanıyor.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının göz ardı edilmesi ve uygulanmaması da bir başka derin endişe konusu olarak belirtiliyor.

“İfade, medya ve bilgiye erişim özgürlükleri alanında orantısız ve keyfi engellemeler ve kısıtlamalar getirilmesinin ciddî endişeye sebep olduğu ifade edilerek özellikle basın özgürlüğü konusunda atılması gereken adımların âcil olduğuna vurgu yapılıyor.

Kurumsal yapıya ilişkin değerlendirmeler şu şekilde:

“Otoriter bir yorum ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin konsolide edilmesi alarm verici olduğu kaydedilirken gücün Cumhurbaşkanlığında olacak şekilde aşırı merkezileşmesinden derin endişe duyulduğu aktarılıyor.” (euronews.com, 18 Mayıs 2021)

Avrupa Parlamentosu’nun sıraladığı bu ve benzeri tesbitlerin tamamına itiraz etmek mümkün. Fakat mesele itiraz etmekle çözülecek bir durum olmaktan çıkmış gibi görünüyor. Yapılması gereken şey, bu tesbitlerde haklılık payı var mı diye bakmak ve varsa yanlışları, eksikleri ve hataları telâfi etmek olmalı.

Türkiye’nin yapması gereken iş, ‘lehimizde hazırlanacak raporlar’a zemin hazırlayacak bir siyasî ve sosyal zemini kurmak olmalı. Bunu yapmadan sadece itiraz ederek yol almak mümkün değil. Elbette Avrupa’daki ‘fena siyasetçiler’in ülkemiz aleyhindeki faaliyetlerini de etkisiz bırakacak politikalar ortaya koymak icap eder vesselâm.