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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Refet Kavukcu Ağabeye rahmet

Faruk ÇAKIR
27 Ocak 2022, Perşembe
Üstad Bediüzzaman’ı hayattayken ziyaret etmiş olan ağabeylerden Refet Kavukcu Ağabeyin de vefat haberi geldi ve ebedî âleme göçtü.

26 Ocak 2022 sabahı vefat eden Kavukcu Ağabey, daha çok Risale-i Nurlar’dan vecizelerle süslenmiş afiş ve tablolarıyla hatırlıyoruz. Hele, “İnsan bir yolcudur” diye başlayan vecize ile süslenen tablosu, belki de uzun yıllar ‘en çok satan tablo’lar arasında yer almıştır.

Risale-i Nur eserlerini ve gazeteyi tanıdıktan sonra Refet Kavukcu Ağabeyi gıyaben tanımıştık. Sonraki yılarda değişik toplantı ve programlarda da gördük ve tanıdık. Kavukcu Ağabey aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm yazan hattatlar arasındaydı.

Refet Kavukcu Ağabeyin, Risale-i Nur’dan vecizelerle süslediği tablolar hakikaten çok dikkat çekicidir. Onu tanıyan ya da tanımayan binlerce kişi o vecizeli tabloları almış ve evinin en mutena köşelerine asmıştır. Bugün bile o tablolar, Anadolu’nun en ücra köylerindeki odaların duvarlarını süslüyor. 

Kavukcu Ağabeyin vefat haberi bu meşhur olmuş ‘tablo’larla sosyal medyada paylaşılınca esasında o tabloları bilenler, sanatçısını vefat haberiyle tanımış oldular. 

Facebook ve twitter paylaşımlarına yapılan bazı yorumlar şöyle:

“Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun inşallah. Çocukluk döneminden beri hafızama işlemiş bir tablodur.”

“Rabbim rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Bu tablolardan çocukluğum, gençliğim el sallar. Bir hatıra daha ebediyete intikal etti.”

“Refet Kavukcu Ağabey, fikir ve hayal dünyamızı çizdiği tablolar ile süsledi… Rahmet diliyorum.”

“Evlerde, dükkânlarda, iş yerlerinde çok gördüğümüz insan hayatını özetleyen bir tabloydu. Yazarına da ressamına da Allah rahmet eylesin.”

Refet Kavukcu Ağabeyin imzasını taşıyan ve Risale-i Nur’dan vecizelerle süslenen tablolardan çokça alıp ve satmışlığımız da vardır. Risale-i Nur’la süslenen bu tabloları görüp de beğenmeyeni hatırlamıyorum. Risale-i Nur’dan haberdar olsun ya da olmasın herkes, bu vecizeli tabloları alıp evinin bir köşesine aşmıştır. Anadolu’daki pek çok evde bu tabloların değişik ebatlarda basılan çeşitleri vardır. Hatta Çayeli’ndeki köyümüzün ‘köy odası’ yerine kullanılan ‘kalev’de bu tablo yıllardan beri var ve gelip geçen herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Refet Ağabey inşallah yaptığı bu hizmetlerinin karşılığını ebedî âlemde görecek.

O günkü zor şartlarda yapılan bu hizmetler, hazırlanan bu tablolar insanların Risale-i Nur eserlerini tanımasına vesile oldu. Şimdi çok daha rahat maddî imkânlar varken benzerlerini ve günün şartlarına uygun yenilerini yapmamak her halde bizim kabahatimiz ve tembelliğimiz olsa gerek. 

Bu vesile ile merhum ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyor ve başta yakınları olmak üzere herkese başsağlığı diliyoruz. Bugün (27 Ocak 2022) Erzincan’da defnedilecek olan ağabeyimizin mekânı Cennet olsun inşallah. Amin.

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