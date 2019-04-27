Refomlar için geç mi kalındı?

Ekonomi yönetiminde sıkıntılar olduğunu idareciler de kabul ediyor. “Dip noktasını gördük, artık yükselme devrine girdik” demek suretiyle gelecek için vaadlerde bulunmaktan başka bir şey de yapabildiklerini söylemek mümkün değil.

Koç Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz da yaptığı bir değerlendirmede gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda enflasyonun çok daha yukarılara çıkacağı yönünde ikazını dile getirmiş.

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, mahallî seçimlerin ekonomiyi etkilemesi konusundaki bir soru üzerine şöyle demiş:

“(Seçim) Bu sürecin uzaması var olan belirsizliği daha da arttırdı. Belirsizlik bir binaya dökülmüş benzin gibidir. Sadece bir kıvılcıma ihtiyaç duyar, büyük bir yangına dönüşmek ve binaya büyük hasar vermek için. 2001’deki krizde kıvılcım Anayasa kitapçığının atılmasıydı. (...) ABD Başkanı Trump’ın Rahip Brunson konusunda attığı tehdit tviti bir kıvılcımdı. Bunların sonunda TL aşırı şekilde değer kaybetti. TL’nin değer kaybı enflasyon olarak geri dönüyor. Şimdi S-400’ler konusunda yine Trump bir tvit atsa alın size bir yangın daha. O yangını söndürmek yine yoksulun sofrasında sabit gelirlinin sofrasındaki aşını etkiliyor.”

“Türkiye ekonomisinin en can yakıcı sorunu nedir?” sorusunun cevabı da şöyle olmuş: “İşsizlik ve yüksek enflasyon. Ne yazık ki, üzerinden 20 yıl geçmeden 2001 krizi benzeri bir malî krizle ve onun yol açtığı ekonomik daralmayla karşı karşıyayız. Ocak 2018’den Ocak 2019’a işsiz sayısı 3.4 milyondan 4.7 milyona çıktı. Genç işsizlik oranı yüzde 27’ye yaklaştı. (...) İşsizliğin daha da artacağını öngörmek yanlış olmaz. (...) Acil olarak atılması gereken adımlar kesinlikle sıkı para politikası ve maliye politikalarıyla enflasyonun gelecek yıl tekrar yüzde 10’un altına çekilmesi sağlanmalı.

Başta pek çok uzmanın dikkat çektiği gibi Prof. Dr. Kamil Yılmaz da ‘yapısal reformlar’a dikkat çekip şöyle bir tablo çizmiş: “Türkiye’nin yapması gereken yapısal reformların arasında eğitim, vergi, emek piyasası gibi alanlarda alınacak kapsamlı önlemler bulunmaktadır. Ancak yapısal reformlar mutlaka toplumun farklı kesimlerini olumsuz etkileyecek. O yüzden yapısal reformları peyderpey uygulamak yerine, farklı kesimlerden farklı özveriler isteyebileceğiniz toplumsal bir seferberlik şeklinde uygulamak en doğrusu olacak. Bu arada ülkeyi yönetenlerin de kendilerinin de özveride bulunması bu reformların başarılı olması için zorunluluk arz etmekte. 12 yıl önce siz kıdem tazminatı reformunu yapmış olsaydınız bugün kıdem tazminatı engel olarak durmayacaktı. (...) Asgarî ücretlinin ücretinin artık vergi dışına çıkarılması lâzım. Devletin toplandığı bizim toplam bireysel gelir vergisinin yarısını asgarî ücretli ödüyor. Bu adaletli değil.

Eğitim reformunu 2006’da yapsaydınız bugüne 13 yılda belki ilk mezunları görmeye başlayacaktık. (...)

Herkes ilk olarak hukuksuzluğun her türlüsüne son verilmesi olduğunda anlaşıyor. İkincisi, 2002-2007 döneminde gerçekleştirilen ancak 2011 sonrasında tamamen geriye alınan makroekonomik kurumsal reformların tekrardan hayata geçirilmesi gerekiyor.” (Konuşan: Şehriban Kıraç, Cumhuriyet, 22 Nisan 2019)

Hukuksuzluğun her türlüsüne son verilmesi çağrısı çok isabetli. “Hukukun ekonomi ile ya da dış yatırımlarla ne ilgili var?” demek mümkün mü? Dünya bir köy haline geldiğine göre Türkiye içine kapanamaz. Reformlar içen sadece geç kalınmadı, maalesef bazı noktalarda geri adımlar da atıldı. Unutmayalım, ileri, doğru ve kararlı reformlar için çalışmak milletin menfaatinedir.