"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Reformlar, ne zaman yapılacak?

Faruk ÇAKIR
29 Eylül 2019, Pazar
Türkiye’nin sıkıntıları var ve bunları idareciler de inkâr etmiyor. Ne var ki inkâr edilmeyen problemler için kalıcı çareler, reformlar ve adımlar atılmıyor.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de kendisine has tesbitlerle bu tavrı eleştirmiş. Beklenen “Yeni Ekonomi Programı”nda (YEP) 5 temel konuda çözüm sunması gerektiğini ifade eden Kaslowski bunları şöyle sıralamış: “Programdan beklentimiz; ‘Enflasyon nasıl düşecek’, ‘Bütçe açığı nasıl kontrol altına alınacak’, ‘Yüksek dış borç nasıl azaltılacak’, ‘Reel sektörün rekabet gücünü arttırmak için ne yapılacak’ ve ‘Hangi yapısal reformlar, ne zaman yapılacak’ sorulara cevap vermesi. Bu sorulara inandırıcı cevaplar veren, kendi içinde tutarlı bir programa ihtiyaç var. Programda bahsedilen politikalara uyulması, söz verilen reformların yapılması ve hedeflerin gerçekleşme oranı programa duyulan güven ve inandırıcılığı etkileyen bir faktör. Geçmiş yıllarda özellikle reform kısmında bahsedilen, özel sektörün beklediği pek çok reform maalesef yapılamadı.” (Konuşan: Handan Sema Ceylan, Dünya g., 24 Eylül 2019)

TÜSİAD Kaslowski’ye göre ekonominin görüntüsü de şöyle: “(Kırılganlıklarımız devam ediyor mu?) Evet, maalesef devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ağır bir kur şoku ve onun yansımalarını tecrübe ettik. Bugün, oldukça büyük bir dış borç yükümüz var. Aslında krizin temelinde kırılgan hale gelen finansal sistemimiz yatıyor. Dünyadaki borç sorunu bizde de var. Şirket borçlulukları yüksek. Geçtiğimiz on yılda şirketler özkaynakla büyümek yerine krediyle büyüdüler. Kredilerin mevduata oranı TL’de yüzde 140’ları buldu. Türkiye’nin dış borcu millî gelirin yüzde 60’ını geçti. En son 2001 krizinde yüzde 56 dolayında dış borcumuz vardı. Yüksek büyümemizden dolayı tasarruflarımızın çok üzerinde kaynak ihtiyacı oluştu ve büyük ölçüde yurt dışından borçlanıldı. Kısacası ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. (...) Sistemde bugün önemli ölçüde sağlıksız borç var, bunlar kredi kanalının verimli işlemesine engel oluyor. Son dönemde 46 milyar TL’lik kredinin aslında sorunlu olduğu ve takibe alınması gerektiği açıklandı. Benzer açıklamalar devam edebilir mi? Bu konuda daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var.”

Kaslowski’den hukuk hatırlatması da var: “Artık hukuk sistemi, eğitim, işgücü ve vergi alanlarındaki reformlar gerçekleştirilmeli. Ne zaman bir reform gündemi oluşsa hep en kısa zamanda ne yapabiliriz, en hızlı sonuç verecekler hangileri gibi sınıflandırmalara gidiliyor ve gerçekten fark yaratacak reformlar erteleniyor. Artık ufak tefek maddelerle vakit kaybetmeyelim. Büyük düşünelim, büyük reformlar yapalım.  Politikalarımız yani oyunun kuralları Türkiye’de çok sık değişiyor. Kuralların sürekli değiştiği bir ortamda istikrar olmaz. İstikrar olmayınca güven olmaz ve yatırım olmaz. Tüm dünyada iş dünyası bir ülkeye yatırım yaparken faiz kaç, kur kaç diye bakmıyor bugün, kurallar var mı, hukuk var mı, güvence var mı diye bakıyor. Serbest piyasa ilkelerinin çalışıp çalışmadığına bakıyor. (...) Kurumlarımıza ve demokrasimize güveni arttırırsak zaten yatırım ortamı da iyileşecek, talep canlanacaktır.”

Başka pek çok uzmanın da hatırlattığı üzere hangi pencereden bakılırsa bakılsın, yapılacak işler bellidir: Kurallar keyfi olarak değişmeyecek. Kalıcı ve uzun dönemli reformlar yapılacak. Önce hak, hukuk ve adalet sağlanacak. Demokrasimize güveni arttıracak tedbirler alınacak.

“Yok, biz bunları yapmayacağız. Türkiye’yi keyfimize göre idare edeceğiz” diyen siyasetçiler varsa hem kendilerine hem de millete haksızlık etmiş olurlar. Haydi, kalıcı reformlar için adım atalım.

Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Karikatürler

    Bu travma hukukla aşılır

    Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

    Afganistan'da oy verme işlemi tamamlandı

    'Ülkemize yönelik mesnetsiz iddiaları külliyen reddediyoruz'

    Sönük derbide gol yok

    İdlib'de saldırıların gölgesinde yeni eğitim yılı gecikmeli başladı

    'Ev, iş yeri ve araçlarda bu çanta bulundurulmalı'

    CHP'den uluslararası "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" Konferansı

    Bakanlık inceledi: İstanbul'da 77 binada ağır hasar tespit edildi

    'Uluslararası toplum, Arakanlı Müslümanlara yapılanların hesabını sorsun'

    Şehit polis memuru Çağlayan dualarla ebediyete uğurlandı

    Artvin'de son durum?

    'Zıt Kardeşler'in rekabetinde 390. randevu

    Bakan Kurum açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

    AKP bir öfke patlamasıyla dağılıyor

    Türkiye’deki Rus propagandasına dikkat

    Malezya Başbakanından Uygur açıklaması

    Marmara Denizi'nde 3,8 şiddetinde deprem

    'Türkiye ağır bir yükün altında'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu travma hukukla aşılır
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Cevat ÇAKIR

    Nurun neşri çok büyük bir hayır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Behlül SEMERCİ

    Kapçık ve şakıtmak meselesi
    Genel

    Deprem İlâhî bir ikazdır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Diziler ve izleri
    Genel

    Nurdan Katreler
    Adnan NACİR

    DEPREM
    Genel

    Eyylence

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.