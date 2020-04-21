Rektör gözüyle eğitim

Türkiye’nin ve dünyanın gündemi virüs salgınıyla meşgul olsa da bu salgının geçici olduğu uzmanların da ifadesiyle sabit.

Ülkemizde yaşanan eğitim sıkıntısı geçici olmadığı için ‘virüs salgınından daha zararlıdır’ denilse abartılmış olmaz. Virüs geçici, eğitimdeki sıkıntılar ise kalıcı tedbir alınmadığı sürece maalesef kalıcıdır.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’in eğitimle ilgili tesbitlerini aktarmakta fayda var. Prof. Şahin, bir gazetecinin soruları üzerine Türk üniversitelerinin durumu, özerklik, öğrenmede yeni metotlar ve yeni neslin özellikleri üzerine görüşlerini paylaşmış.

“Eğitim sisteminin sizce en temel sorunu nedir?”in cevabı şöyle: “Bana göre liyakat. Belki de çözmek istemiyoruz, böyle kalsın diyoruz. Eğitim sistemini yöneten ve yönlendiren devlettir. Kamu kaynakları en çok devlet okullarına ve üniversitelerine tahsis edilmektedir. Bu kurumların başında olanlar tam liyakat esasına göre atanmalıdır. Liyakat uygulanıyor mu peki? Uygulansaydı belki bu soruyu bana sormazdınız bu röportajda.”

“Türk üniversiteleri özerk mi?” sorusu da can alıcı. Prof. Dr. Şahin, bu soruya da şöyle cevap vermiş: “Özerklikten önce akademik ve finansal olarak hesap verebilirlik ciddî bir sorun. Bir üniversitenin tüm kaynağını devlet karşılıyorsa elbette orada özerklik aranamaz. (...) Türk üniversiteleri özerk de değildir, hesap verebilirlikleri de yoktur.”

Malûm olduğu üzere Türkiye’nin dertlerinden biri de üniversite mezunlarının dahi işsiz kalmasıdır. Prof. Şahin, bu konudaki bir soru üzerine de şöyle demiş: “Son yıllarda ve halen devam etmekte olan ekonomik kriz en baştaki nedendir. Mevcutlar küçülmeye başladı, yabancı yatırımcılar ülkemizi terk etmeye başladı. Hatta kendi iş adamlarımız bile yabancı ülkelere yatırımlarını transfer etmeye başladılar. (...) Siyasî çekişmeler son bulmalı, hepimiz ülkemiz için çalışmalıyız. Bunun için elbette güvenilir bir hukuk sistemi oluşturulmalı, Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayarak tüm dünyaya Türkiye’nin demokrasiden yana olduğunu göstermeli. Amerika başta olmak üzere Batı ile barışmalı ve birlikte bir gelecek vizyonu ile her şeye yeniden başlamalı. Yoksa en yetişmiş gençlerimizi, şu anda ilişkilerimizin kötü boyutta olduğu Batılı ülkelere göç veriyoruz, böyle giderse vermeye de devam edeceğiz.”

Türk yükseköğretim sistemi ile dünya karşılaştırması sorusu da şöyle cevap bulmuş: “Türk üniversitelerimizden İTÜ, ODTÜ ve BÜ, 2012 yılında Times Higher Education (THE) tarafından yapılan dünya sıralamalarında 275-350 arasında yer alıyordu. Bölüm bazındaki sıralamalarda o dönem ilk 100’e giren bölümlerimiz de vardı. Bugün ise THE sıralamasında üç üniversitemiz de 600 ile 800 arasında yer almaktadır. Bu durumun ülkemizi yönetenleri rahatsız etmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye’nin ArGe’ye ayırdığı bütçe 15-16 milyar dolardır. 80 milyonluk Türkiye 2018’de 9 bin 360, 17 milyon nüfusa sahip Hollanda ise 36 bin 539 patent başvurusunda bulundu. (...) Yıllardır ambargo altında olan İran 12 bin 074 patent başvurusunda bulundu. Bu örneklerden sonra Türkiye’nin bahanesi olamaz. Demek ki bir yerde hata yapıyoruz, hem de ciddî bir hata. Hatanın temelinde bana göre liyakat ve ekosistem eksikliği bulunmaktadır. Türkiye’nin 81 teknokenti var, 207 üniversitesi var, ama halen Silikon Vadisi benzeri bir bilişim vadisi kuramadık. 2009’dan beri Kocaeli’ye kurulmaya çalışılan Bilişim Vadisi halen kurulamıyor, bana göre kurulamayacak da...”

Peki, ‘yeni nesil’ nasıl bir nesil? Cevap şöyle: “(...) Bu nesil, milliyetçilik söylemleri ile ülkede tutabileceğimiz bir nesil değildir. Ülkemizin yöneticilerinin yeni nesli iyi tanımaları, bu neslin değerinin farkına varmaları gerekiyor. Yoksa bu nesil, değerini bilen ülkelere gitmeye devam edecektir ve onları ülkemizde tutamayacağız.” (Konuşan: Figen Atalay, Cumhuriyet, 6 Ocak 2020)

Bu tesbitler belki ümit kırıcı olarak görülebilir, ama gerçek bu. Liyakatin ve özerkliğin olmadığı bir eğitimle üniversitede kaliteli eğitim verilebilir mi?