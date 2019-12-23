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23 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Risale-i Nur dostuydu

Faruk ÇAKIR
23 Aralık 2019, Pazartesi
Otuz üç yıl Gümülcine (Batı Trakya, Yunanistan) Müftülüğü görevinde bulunan Hafız Cemali Meço’nun, 20 Aralık 2019’da sabaha karşı vefat ettiğini sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrenmiş olduk. Bu vesileyle merhum müftüyü rahmetle anıyor ve mekânının Cennet olmasını temenni ediyoruz.

Aralık 2012’de Batı Trakya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve orada çeşitli görüşmeler yapma imkânı bulmuştuk. Sohbet ettiğimiz isimlerden biri de uzun yıllardan beri Gümülcine’de ‘tayin edilmiş müftü’ olarak vazife yapan Hafız Cemali Meço olmuştu.

Müftü Hafız Cemali Meço’nun, Bediüzzaman’ın talebelerinden, aslen Çarşambalı [Samsun] olan Hafız Ali Reşad’ın talebesi olduğunu duymak ve aynı zamanda Bediüzzaman’ın hayatının anlatıldığı “Tarihçe-i Hayat” adlı kitapta yer alan bir fotoğrafta Meço’nun da bulunduğunu öğrenmiş olmak bizim için önemliydi. Görüşme için ısrarcı olduk nasip oldu görüştük, hatıralarını dinledik. Ziyaretimiz esnasında yaptığımız sohbet, 19 Aralık 2012 tarihli Yeni Asya’da yayınlandı. Batı Trakya gazetelerinde yer alan habere göre müftü Hafız Cemali Meço, 19 Aralık gününü 20 Aralık 2019’a bağlayan gece saat 03.00 sıralarında vefat etmiş. (azinlikca.net’deki haber, 20 Aralık 2019)

Hafız Cemali Meço 1937 yılında İskeçe ilinin Şahin Köyü’nde doğmuş. Bilenler bilir, Şahin Köyü, Risale-i Nur’a dost bir köy. Bu köyde “Medrese-i Nuriye” var ve Risale-i Nurlar okunuyor. Hafızlık eğitimini 1948 yılında tamamlayan Meço, Hocası Hafız Reşad’tan İslâm Hukuku, Hadis, Tefsir, Arapça ve diğer temel dini dersleri almış. Hemen hatırlayalım, aslen Samsunlu olan Hafız Ali Reşad, Bediüzzaman’ın talebeleri arasında yer alıyor. Müftü Meço, 16 Aralık 1985 tarihinde Gümülcine Müftülüğüne resmî olarak tayin edilmiş ve 16 Ağustos 2018 tarihine kadar bu vazifede kalmış. 

Üstad Bediüzzaman Said Nursî′nin hayatını anlatan “Bediüzzaman Said Nursî / Tarihçe-i Hayatı” adlı eserin en sonunda “Risale-i Nur Türkiye’de olduğu gibi Avrupa′da ve Amerika′da da yayılmış ve birçok okuyucu kütlesi bulmuştur” resim altıyla verilen bir fotoğraf var. Burada bahsedilen hoca, Tarihçe-i Hayat′daki son mektuba imza atan Hafız Ali Reşat Ağabeydir. Aslen Çarşambalı olan Hafız Ali Reşad, Gümülcine′de yaşamak mecburiyetinde kaldığı için Gümülcineli olarak bilinmiş olsa gerek.

Hocasından sitayişle bahseden ve Tarihçe-i Hayat adlı eserin sonundaki fotoğrafta yer alan Gümülcine (tayin edilmiş) Müftüsü Meço Cemali, Risale-i Nur eserleriyle tanışmasını şöyle anlatmıştı: “Hocamız, üstadımız, merhum Hafız Ali Reşad, bize Üstad Bediüzzaman’ın hayatını anlatan bir kitap verdi. Bu kitap, merhum Eşref Edip’in yazdığı küçük ‘tarihçe-i hayat’ idi. Üstad’ı bu vesileyle o zamandan bu yana tanıyoruz, eserlerini okuyoruz ve istifade ediyoruz. Hayatımız boyunca Risale-i Nur eserlerinin pek çoğu elimize geçti, okuduk ve mütalâa ettik. Memleketimizde, Batı Trakya’da başkaca da arkadaşlar var, onlar da bu eserleri okuyor, mütalâa ediyorlar. Biz Üstad Bediüzzaman’la sureta görüşmedik, tanışmadık; ama eserleri vasıtasıyla onu yıllardan beri tanıyoruz.”

Müftü Meço, Tarihçe-i Hayat’ta yer alan fotoğrafın hikâyesini de şöyle anlatmıştı: “O fotoğrafın çekildiği günü de hatırlıyorum, o fotoğrafın orijinal bir nüshası bende de var. Hocamız Hafız Ali Reşat bu fotoğrafı çektirmişti. Sonradan Türkiye’ye gönderdiğini de öğrendik. Bu fotoğrafta, soldan ikinci-önden ikinci kişi benim...” (www.yeniasya.com.tr, 19 Aralık 2012)

Bu vesileyle Müftü Cemali Meço ve benzeri isimsiz kahramanları rahmetle anıyoruz. Mekânları Cennet olsun inşallah.

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