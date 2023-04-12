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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Risale-i Nur kendini müdafaa eder

Faruk ÇAKIR
12 Nisan 2023, Çarşamba
Yıllar geçse de bazı insafsızların menfî alışkanlıkları bitmiyor.

Bu insanlar “Çünkü ben kendimi beğenmiyorum; beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenâb-ı Hakka çok şükür, beni kendime beğendirmemiş” (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektub, s. 329) diyerek şahsını geri plana çeken ve nazarları Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’a çeviren Üstad Bediüzzaman’a iftira atmaya çalışıyorlar.

Tabii ki böyle yapanlar bir kişi olmadığı için, isimlerini hatırlatmaya ihtiyaç yok. Yer ve zaman değişse de her devirde bu şekilde çamur atmaya çalışanlar oluyor ve olacak. Bu müfterilerin öne sürdükleri iddialardan biri de “Risale-i Nur eserlerinin anlaşılmaz olduğu”dur. Bazıları da Bediüzzaman’ın şahsını karalamaya çalışıyor ki, bu karalamaların karşılık bulması zaten mümkün değil. Kendini beğenmeyen ve hatta kendini beğenenleri dahi beğenmediğini ilan eden bir âlimin şahsını karalamanın bir karşılığı olabilir mi? Bu iftira ve çamur atmalar ters tepmez mi?

Elbette Risale-i Nur’u anlamak için ‘gazete gibi’ okumamak lazım. Samimi olarak anlamak niyetiyle okuyan herkes Risale-i Nur’u kabiliyetleri nispetinde anlar. Hem, ‘Bu eserler anlaşılmıyor’ diyenlerin kendileri anlamıyor olamaz mı?

Bu ve benzeri iddia sahiplerinin şu soruya ikna edici bir cevapları var mıdır: Nasıl oluyor da ‘anlaşılmaz’ bir eseri milyonlarca kişi hiçbir zorlama olmadan ve kendi arzu ve istekleriyle devamlı surette okuyor? Ya da iddia sahipleri, değil anlaşılmaz bir eser, ‘anlaşılır’ bir eser yazsınlar da milyonlar okusun! Var mı böyle bir iş yapabilen?

Müfterilerin ‘anlaşılmaz eser’ dediği bu eserler meydandadır ve her daim binlerce kişi okuyor ve istifade ediyor. Yine bu eserler pek çok dünya diline çevrilmiş durumda. Gerek ülkemizde, gerekse başka pek çok ülkede bu eserlerden istifade eden ve bunu ilan eden binlerce ‘uzman’ın beyanlarına ne diyecekler?

Hem Risale-i Nur meydandadır. Binlerce defa mahkeme konusu edilmiş, yasaklanmak için bahaneler aranmış ve her defasında beraat eden bir eserden bahsediyoruz. “Çamur atayım, belki izi kalır” diyenlerin sadece elleri değil, gönülleri ve kalpleri de kirlenir. Risale-i Nur’a atılan iftiralar çamurlar bundan önce tutmadığı gibi bundan sonra da tutmaz. Çünkü bu eserler asrımızın insanına hitap eden bir Kur’an tefsiridir ve milyonlarca kişinin imanının kurtulmasına vesile olmuştur. 

Bazı kişi ya da kişiler bunu anlamayabilir. Böyle durumda, “Ben okudum ve anlamadım” diyebilir. Fakat böyle yapmak yerine Risale-i Nur’u karalamaya çalışmak ve müellifine iftira atmak ne insafla, ne iz’anla, ne de insaniyetle bağdaşmaz. 

Şundan da eminiz ki, Risale-i Nur kendisini müdafaa eder ve geçmişte de etmiştir. Dolayısı ile iftira atanlara ‘onlar gibi’ cevap vermeye de gerek yoktur. Onlar bu eserleri karalamak için kalem oynattıkça, inşaallah bu eserler iman kurtarmaya devam edecek ve daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Bismillah deyip okuyalım...

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