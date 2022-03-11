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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Sadece enerjide mi?

Faruk ÇAKIR
11 Mart 2022, Cuma
Uzmanların ifadesine göre Türkiye doğal gazda yüzde 99.1, petrol ve ürünlerinde yüzde 92.4 dışa bağımlı durumda. Böyle bir tablo ile karşı karşıya olan bir ülkenin rahat hareket etmesi mümkün olur mu?

Tabiî ki sadece enerjide dışa bağımlı değiliz. Başka pek çok sahada da doğrudan ya da dolaylı olarak dışa bağımlılık vardır. Yalnız, ‘dışa bağımlı’ olmanın kabahatini de ‘dış güçler’e vermek isabetli olmaz. Yine uzmanların ifadesine göre idarecilerimizin yaptığı bazı yanlış tercihler başta enerji olmak üzere başka sahalarda da dışa bağımlı olmamızı netice vermiş ve bu bağımlılık halen de devam etmektedir.

Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir’in açıklamaları mevcut tabloyu net olarak gösteriyor. Resmî verilere göre petrol ihtiyacımızın ancak yüzde 10’unu kendimiz karşılayabiliyoruz. Hiç yoktan iyidir, ama elbette yeterli değil. (2020’de 3.1 milyon ton petrol üreten Türkiye’de, yıllık tüketim 33.5 milyon tona ulaşmış.)

Meslekte 40. yıla giren Enerji Politikaları Uzmanı Pamir, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının yanlış enerji politikalarından kaynaklandığı görüşünde. “Hem yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem enerjimizi daha verimli devreye sokarak biz çok daha iyi bir konumda olabilirdik” diyen Pamir, Türkiye’nin 2021 yılında elektrik enerjisi tüketim miktarının 330 milyar kilovat saat olduğunu, yıllık güneş enerjisi potansiyelinin ise 400 milyar kilovat saati bulurken bunun sadece yüzde 3’ünün devreye sokulduğunu söylüyor. Benzer şekilde rüzgâr enerjisi potansiyelinin de yüzde 2’sinin devreye alındığına dikkat çeken Pamir, enerji verimliliğine ilişkin adımların atılması halinde Türkiye’nin şu an tükettiğinden yüzde 25 daha az enerji tüketebileceğini, ancak bu adımların atılmadığını belirtmiş. 

Türkiye’nin elektrik üretiminin sadece yüzde 16’sının kamunun elinde olduğunu ifade eden Pamir, bu alandaki özelleştirmelerin hatalı olduğunu da belirtmiş. (DW, 9 Mart 2022)

Pamir’in dikkat çektiği bir başka nokta da, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazla ilgili işlerin ‘anahtar teslim’ şekilde ‘yabancı’ firmalara devredildiği bilgisi olmuş. Böyle ise bu meselenin gündem olmaması garip değil mi?

Enerji başta olmak üzere çoğu noktada dışa bağımlı olduğumuz noktasında ihtilâf yok. Bu durum övünülecek bir durum değilse, niçin bu bağımlılığı azaltacak ve hatta ortadan kaldıracak şekilde kararlı adımlar atılmıyor? Devletin imkânları israf edilmese ve rüzgâr ve güneş enerjisi için planlı yatırımlar yapılsa 5 değilse bile 10 yılda bu bağımlılık nispeten daha azalmış olmaz mı?

Boş övünmeyi bırakalım ve başta enerji olmak üzere ‘dışa bağımlı’ olduğumuz konularda ciddî yatırımlar yapalım vesselâm.

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