Sadece ‘helva’ yok

Türkiye’nin imkânlarının sınırlı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Bununla birlikte var olan imkânlarımızı gerektiği gibi kullanamadığımız da ayrı bir tesbit olarak kenarda durmalı.

TRT ile iletişim fakülteleri arasında ortak bir zemin oluşturmak amacıyla 2016 yılında başlatılan ve eğitim-öğretim dönemlerinde her ay farklı bir şehirdeki üniversitede düzenlenen TRT Akademi Söyleşileri, çevrim içi olarak devam ediyormuş. Düzenlenen son programın misafiri yapımcı ve senarist Uğur Uzunok olmuş.

Daha önce “Kurtlar Vadisi Pusu” ve “Yılkı Atı”nın da aralarında bulunduğu yapımların senaristliğini yaptığını belirten Uzunok, 2017’den bu yana ise “Payitaht Abdülhamid” dizisinin senaryosunu yazdığını ifade edip şöyle konuşmuş: “Türkiye’de dizi sektörü ciddî bir sektör ve çok fazla dizi ihraç eden bir ülkeyiz. Ancak ben Türkiye’de sektör temsilcilerinin en zor şartlarda bile olsa yeni fikirler üreterek, bir şekilde izleyiciyi içerikle buluşturacağını düşünüyorum.” (AA, 26 Ağustos 2020)

Tabiî ki ülkemizde dizi sektörünün para getiren bir sektör olması ve dizilerin ihraç edilmesi tek başına sevinilecek bir durum değil. Doğru, dizi ihracından para geliyor, ama bunun yanında ‘olumsuz propaganda’ yapılmış olmuyor mu? Bilhassa Müslüman ülkelere ihraç edilen diziler, Türkiye’nin imajına zarar vermiyor mu? Bazı ülkelerde Türkiye’den ihraç edilen dizilerin ‘aileye zarar veriyor’ diye yasaklanmış olması acaba çok büyük bir problem değil midir?

Şunu da ifade etmek icap eder ki hazırlanan dizilerin büyük çoğunluğuna Türkiye içinde de tepki ve itiraz vardır. Bilhassa aile konulu diziler faydadan çok zarar vermiyor mu? Hele gençlere hitap eden okul dizileri? Hadiseye sadece ihraç, izlenmek oranı ve para olarak bakmamak icap eder.

Uzunok’un da şikâyetleri var. Şöyle demiş: “Ürettiğimiz bazı projeleri doğru anlatamıyoruz. Projeyi üretmek kadar projenin doğru noktalarını yakalayıp onu muhatabınıza satmak da önemli.”

Tarihî karakterlerin hayat hikâyelerini anlatan senaryo yazmanın birtakım zorlukları da beraberinde getirdiğini aktaran Uzunok, sözlerini şu şekilde sürdürmüş: “Türkiye’nin çok ciddî bir akademik zenginliği var ve bu kullanılmıyor. Ben 2. Abdülhamid’le alâkalı her aradığım şeye internet üzerinden, kütüphanelerin veri tabanlarından erişebiliyorum. Üniversitelerin ürettiği bilginin formal anlamda kullanılamıyor olmasıyla ilgili bir eksiklik var.”

Ülkemizde çok ciddî bir akademik birikim varsa ve bundan gereği gibi istifade edilemiyorsa acaba bu noktada kabahat kimindir? “Üniversitelerin ürettiği bilgi” gereği gibi kullanılamıyorsa suçlu kim?

Yıllardan beri üniversitelerle sanayi ya da sosyal kuruluşların iç içe olması gerektiği söylenir. Doğru bir tesbittir. Milletten kopuk bir üniversitenin başarılı olması mümkün değil. O halde un var, su var, şeker var ve ortada ‘helva’ yoksa bu kimin kabahatidir?

Türkiye mutlaka ‘helva’ yapmayı hedef almalı ve bunun için çok çalışmalı vesselâm.