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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Sağlık sektöründe işler nasıl?

Faruk ÇAKIR
11 Şubat 2022, Cuma
Hali hazırda Türkiye’yi idare edenlerin alışkanlıklarından biri de, dile getirilen problemleri inkâr etmek ve eleştirilerin ardında mutlaka bir art niyet arama yanlışlığıdır.

“Eğitimde problem var” denilse, “Okulları yeniledik, kitaplar da bedava” derler. “Enflasyon arttı, pahalılık milletin belini büktü, insaf” denilse “Dünyada herkes sıkıntıda, biz az bile zam yapıyoruz” deyip Avrupa ülkelerinden fiyat kıyaslaması yaparlar. Velhasıl ne denilse dikkate almayan bir anlayış hüküm sürüyor.

Sağlık sektörü de, ciddî sıkıntıların yaşandığı bir alan. Muhtemelen Türkiye’yi idare edenler ‘işlerin tıkırında’ olduğunu düşünüyor, ama hiç de öyle değil. “Şehir hastaneleri yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık” demekle iş bitmiyor. Bu hususta işin içinde olanlara kulak vermek icap etmez mi? İdareciler belki farkında değiller, ama muayene için 10 gün değil, 15 gün sonraya bile randevu alınamayan şehirler var. Hatta ve hatta, meselâ İstanbul’da aile hekimlerinden iki gün sonraya randevu alınabilen mahalleler var. 

Hastanelerin âcil servislerindeki tablo da bu sahada yaşanan sıkıntıları görmeye yeter. Âcil tıp uzmanı Sıtkı Sarper Sağlam’ın (@DrSarperSaglam) çizdiği tablo şöyle: “Âcile 2500 giriş var. Bu düzenin normalleşmesi kadar garip çok az şey var. Âcil demek 24 saat içinde ölme ihtimali olan kişi demek. Bu kadar kişinin ölmek üzere olduğu zaman dilimi deprem filan olabilir, ancak. 24 saat içinde uzuv kaybı da âcil tanımı içinde. Buna kimsenin bir şey dediği yok! Burnum aktı, 1 aydır başım dönüyor, başım ağrıyor, ama ağrı kesici bile almadım, geçerken bi kanlarıma baktırayım dedim, çocuğun ateşi çıkıyor bazen, midemde yanma var bunlar başvurunun yüzde 95’i.”

Dr. Sağlam’ın çözüm teklifleri de şöyle: “Sevk sistemi yeniden getirilmeli. Hastalar düzgün tetkik ve tedavi alabileceği şekilde poliklinikte uzun muayene süreleriyle muayene edilmeli. 112’yi beyaz taksi olarak kullananlardan ücret kesilmeli. Hastaların keyfine göre değil, ihtiyacına göre sağlık hizmeti sunulmalı.”

Bu tesbitler üzere değerlendirmeler yapan hasta ve hasta yakınlarının görüşleri de şöyle: “(Bu durum) 15 yıldır böyle. Giderek kötüleşiyor.”

“Bir de şöyle bakmak lâzım konuya. Kamu hastanelerinde randevu almak deveye hendek atlatmak kadar zor. En az 15 gün sonraya randevu veriliyor o da bulabilirsen. Özel hastaneler ise ateş pahası. Muayene ücreti tahlil derken 1000 liradan aşağı çıkarsan öp de başına koy, millet ne yapsın?”

“Poliklinik randevusu alamayan (çünkü bazı şehir/branşlarda en erken 10 gün sonra veriliyor) veya iş yerinden izin alamayacak olan ya da rapor alsa sorun olacak olan gece âcile gidiyor. O yüzden bu kadar çok hasta var, kaçı âcil siz daha iyi bilirsiniz.”

Virüs salgınının arkasına sığınıp sağlık sektöründeki sıkıntıları görmemek yanlış olur. Ehil olanlar dinlensin, vatandaşa da kulak verilsin ve lütfen çare bulunsun... Hem de mümkün olan en âcil şekilde...

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