Sahibinin sesi TV’ler

Faydalı yayın yapma iddiasıyla yola çıkıp ‘fenanın da fenası’ hale gelen çok sayıda TV kanalı yayın yapmaya devam ediyor. Büyük çoğunluğun TV yayınlarından yana şikâyetçi olması ve buna rağmen aynı fena yayınların devamı acaba ne ile izah edilebilir?

Türkiye’yi idare edenleri dinlediğinizde aile ve gençliğe sahip çıkmak için çok çalıştıklarını duyarsınız. Hatta yetiştirmek istedikleri bir gençlik olduğunu yıllar önce ilân etmişlerdi. Peki bugün o hedefin neresindeler? Ulaşmak istedikleri gençliğe kavuşabildiler mi?

İyi, ahlâklı, eğitimli gençlik yetiştirmek elbette kolay değil. Ancak bunu yapmak isteyenlerin ilk işi, TV’lere sahip çıkmak olmalı değil miydi?

Tabiî ki bu sahip olma, TV’lerin maddî ve hukukî sahipliği değil.

Türkiye’yi idare edenler bu konuyu her halde yanlış anladı ve yanlış yorumladı ki bir şekilde TV’lerin maddî sahipleri oldukları halde ‘program ve muhtevalarına’ sahip olamadılar, sahip çıkamadılar.

İsim zikretmeye gerek yok. Kamuoyu ve bilenler zaten biliyor.

Bilmeyenler de bilenlerden öğrenebilir ki, bugün itibarıyla ‘en büyük TV kanalları’nın hukukî değilse de dolaylı olarak sahipleri Türkiye’yi idare edenlerdir denilse çok yanlış olmaz. Elbette her TV’nin bir sahibi var, ancak bu TV sahipleri meselâ siyasî olarak Türkiye’yi idare edenlerin arzu etmediği şekilde bir yayın yapabilirler mi? Yani, ‘büyük medya grupları’nın bir şekilde idarecilerle aralarını bozmamak için azamî dikkat ettiği ve onların hoşuna gitmeyecek hiçbir haber ve

gelişmeye yer vermedikleri bilinmiyor mu? Peki, kendi şahsî durumlarını ilgilendiren siyasî ve sosyal haberler için bu derece dikkat eden ve bir yanlış olduğunda ‘Alo İhsan’larla müdahale eden idareciler; söz konusu aile, gençlik ve manevî değerler olduğu zaman niçin aynı hassasiyeti, aynı duyarlılığı, aynı ‘tepki’yi göstermiyorlar?

Bunu yapmadıkları için dolaylı da olsa TV’deki bütün ‘kötülükler’den dolaylı olarak onlar da sorumludur denilse yanlış olur mu? Yine bu tesbitten ve bu pencereden bakılarak Türkiye’nin en büyük medya sahibi Türkiye’yi idare eden siyasetçilerdir denilse akla uzak mı düşer?

Kusura bakılmasın, ama TV’deki ‘kötü programlar’dan şikâyetçi olan mütedeyyin insanlar hadiseye biraz da böyle bakmalı ve esas sorumlunun Türkiye’yi idare edenler olduğunu görmeli, kabul etmeli ve ona göre tepkisini de ortaya koymalı. Yoksa tepkileri TV sahiplerine ya da programcılara yöneltmekle netice almak mümkün olmaz.

Bilindiği üzere TV’lerdeki yayınlarla ilgili bir kurul olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) vazife yapıyor. RTÜK üyeleri geçen gün 7 televizyon kanalının genel müdürleriyle bir araya gelip “gündüz kuşağı” programlarına yönelik artan şikâyetleri görüşmüşler.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre kanal idarecilerine, “RTÜK olarak ‘her uygunsuz içeriğe ceza verelim’ gibi bir anlayışta değiliz. Mümkün olduğunca yayıncılarımızla iletişim halinde aksaklıkların giderilmesini daha doğru buluyoruz. Sizlerden toplumsal ve kültürel değerlerimize hassasiyet göstermenizi önemle istirham ediyoruz. (...) Hepimiz aynı gemideyiz. Toplumumuz ortak, değerlerimiz ortak. Kültürümüzü, değerlerimizi, birliğimizi koruyarak, medyamızın itibarının çok daha yükseklere çıkarılmasını arzu ediyoruz” denilmiş. (aa, 3 Kasım 2021)

Problemin sadece ‘sabah kuşağı programlarında’ olduğunu düşünmek büyük hata olur. TV yayınları toplumu tahrip için kullanılır hale gelmiş durumda. Kanaatimizce TV’lerdeki zararlı yayınların asıl sorumlusu ‘siyasî destek’leri sebebiyle TV’lerin diğer kötü yayınlarına göz yuman idarecilerdedir. Başkaları ne düşünür bilemeyiz...