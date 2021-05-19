Salgın tartışması

Virüs salgını ile mücadele devam ederken bazı noktalarda hatalar yapıldığı da dile getiriliyor.

Bu salgın bütün dünyayı ilgilendirdiği için ülkelerin tavrı da önem kazanıyor. Alınan tedbirler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Haliyle vatandaşın aklının karışmasının sebeplerinden biri de bu.

Neva Çiftçioğlu Banes, tıbbî mikrobiyolog. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktorasını aldıktan sonra, Finlandiya’da 10 yıl çalışarak doçentlik unvanını da almış bir bilim insanı. Neva Çiftçioğlu Banes’in “Bilim insanı Neva” ve “Sorgulayıcı Neva” kimliğiyle aynı anda, aynı videoda yaptığı Kovid-19 değerlendirmeleri çok dikkat çekici. Arzu edenleri videonun tamamını izlemeye havale ederek, “Bilim insanı Neva” ve “Sorgulayıcı Neva”nın virüs salgını sonrasıyla ilgili değerlendirmelerini aktarmak istiyoruz.

Geçmişte Nobel Tıp Ödülüne aday gösterilen (ilgili haber: Hürriyet, 24 Kasım 2008) Neva Ç. Banes, “Pandemi bitse bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor. Ne olacak?” sorusuna şöyle cevap vermiş:

“Hayat zaten hiçbir zaman aynı olmadı ki bundan sonra olsun. Ama ‘pandemi sonrası hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak’ derken kişiler biraz karamsarlıkla söylüyor bunu. ‘Artık ben hiçbir zaman eskisi gibi hür olamayacağım’ tarzındaki düşünce var. Ben bu dibe vuruştan son derece pozitif şekilde kalkılacağına inanıyorum. ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’a bir bilim insanı olarak benim söyleyeceğim tek şey, umudum bilim insanlarının yaptırımlarla yukarıdan gelen emirlerle sanki itaat eden asker görüntüsünden çıkıp, kendi öz düşüncesiyle ve düşünce hürriyetiyle ve yıllardır biriktirdiği tecrübesini bir araya getirip bütün hümanist düşüncesiyle egosunu cebine koyarak ve çevresindeki hiç kimseyi, değişik fikirler ileri sürdüğü için aşağılamayarak -hani bizde var ya ‘sen kim oluyorsun da konuşuyorsun’- sadece bilimin gerçek kurallarını konuşan insanlarla yüzleşerek, konuşarak doğru yolu bulması... İşte o zaman hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü doğru yol, bilim yoludur. Ama bilimi de yanlış kullananların kimler olduğunu da seçmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta.”

“Sorgulayıcı Neva”nın yorumu da şöyle: “Bence çok güzel bir uyanış dönemi başladı. Artık farkında mısınız bilmiyorum, insanlarda hani ilk pandemi çıktığında hekimleri balkonlardan alkışladık ya. Tabiata inen hayvanları gördük. Suların temizlenmiş olduğunu öğrendik. İnsanın, aslında koronaya sebep olan virüsten daha korkunç bir virüs olduğunu gördük mü bence gördük. Bence bu yeni gelen nesil, şu internete yapıştırdığımız zavallı çocuklarımız çok güzel şeyler yapacaklar. Ben çok umutluyum. Ve bence hiç daha önce görmediğimiz bazı gerçekleri de daha güzel gördük, kendimizle baş başa kaldık. Kendimizle kalmayı öğrendik. Bazı değerlerin farkına vardık. Bir anneye babaya sarılabilmenin güzelliğini, yaşlılar evinde kalan insanları hapishaneyi ziyaret eder gibi ziyaret etmenin korkunçluğunu gördük. Hasta olduğunuz zaman sizi, ‘Sen asansöre binme, sen kovidlisin’ diyen komşuları da gördük. Kapımıza gelip bir tas çorba bırakıp, ‘Siz hastasınız, yemek yapamazsınız’ diyenleri de gördük. Yani çok şeyi gördük. Ve bu gördüklerimiz bizi daha iyi insan yapacak. Evet, bence hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” (50 dakikalık videonun adresi: youtube.com/watch?v=E6pFKMi2XgQ)

İnşallah ‘hiçbir şey eskisi gibi olmasın’, çok daha iyi olsun. Temennimiz ve duâlarımız bunun için.