Salgının faturası kime?

Virüs salgınının köklü değişikliklere yol açacağı başından beri tahmin edilip konuşuluyordu.

Ancak bu değişimin, şimdiye kadar ‘daha az kazanan’lar lehine olacağı beklentisi yüksekti.

Aradan aylar geçince ‘daha çok kazanan’ların aynı şekilde kazanmaya devam ettiği ve faturanın büyük kısmını ‘daha az kazanan’ların ödediği anlaşıldı. Öyle ki, dünyanın ‘en zenginleri’ servetlerini katlarken işsizlik artmaya devam etti.

Şimdiye kadar uzaktan eğitimin fayda ve mahzurları konuşulurken, bu tartışmalara ‘uzaktan/ evden çalışma’ ilâve edildi. Artık işlerin bir kısmı evden yapılıyor. Bilhassa büro çalışanlarının bir kısmı artık işlerini evden yapıyor. Meselâ, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük holdinglerden birinin idarecisi, yaklaşık 35 bin kişinin bundan sonra ‘kalıcı şekilde’ evlerinden çalışacağını ilân etmiş. Elbette evden çalışmanın hem işyerleri hem de çalışan bakımından bazı avantajları var. Ancak başka konularda olduğu gibi bu meselede de hakkaniyetsiz davrananlar da oluyor.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, ‘evden çalışma’yı kötüye kullananlar olduğuna dikkat çekip şu tesbitleri yapmış: “Evden çalışmak, yeni sömürü alanı doğurdu. Mesai süresi, telefon trafiği 24 saate uzadı. (...) Korona emeğin istismarına yol açtı. Korona bize ayna tutunca, kendi eksiklerimizi göreceğimizi ve halimizi düzelteceğimizi ummuştuk. Kimimiz öyle yaptı, fakat genelde manzara şu; Korona, kendi sömürü düzenini pekiştirmek isteyenlere yaramış. Misal mi? Evde çalışmanın oluşturduğu yeni sömürü alanları… Zaten salgın yüzünden iş kaybı yaşanmıştı. Çoğu şirket ise evden çalışma düzenine geçti. Bu süreçte korona mobbingi yanı sıra, pek çok yeni angarya icat edildi. Evden çalışanların belirlediğim temel şikâyetleri şöyle: Sıkça; ‘atarım seni’ tehdidi aldık. Yetmedi ne servis, ne yemek, ne tatil imkânı bulabildik. (...) Hafta sonu çalıştırıldık. Gece boyu çalıştırıldık. (...) İşyerinde iken daha az yoruluyorduk. Gerçi trafik almadık, fakat evde 3 ay süresince en az 1 yıl çalıştırıldık.

Kısaca; korona sürecinden evde çalışma keşfedilmesiyle yeni sömürü düzeni doğmuş oldu. Bazılarımız koronalaştı… Hani daha âdil ve paylaşımcı olacaktık?” (serefoguzkamuspotu.com/, 26 Ocak 2021)

Başka konularda olduğu gibi ‘uzaktan çalışma’ konusunda da toptancı anlayışla hareket edip herkesi suçlamak olmaz. İşini iyi yapan işverenler olduğu gibi, işinin hakkını fazlasıyla veren çalışanlar da olur. Ayrıca bunun tam tersi de mümkündür. Mesele, hadiseyi iyi okumak ve adaleti sağlamak olmalı. Ne işveren, ne de çalışanın mağdur olmayacağı bir yolu bulmak mümkündür.

Hadisenin temelinde ‘kul hakkı’ olduğu bilinir ve ona göre işler yapılırsa ‘uzaktan çalışma’ herkes için istifadeli bir yol olabilir. Bunu yapmak yerine “Ben kazanayım, başkası kaybederse etsin” diyenler para kazansa da duâ kazanamaz.

Virüs salgınından gerekli ibret ve dersleri alalım ve ‘kul hakkı’nın hakkı yenen tarafından helâl edilmediği müddetçe affedilmeyeceğini unutmayalım.