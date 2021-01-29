"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Salgının faturası kime?

Faruk ÇAKIR
29 Ocak 2021, Cuma
Virüs salgınının köklü değişikliklere yol açacağı başından beri tahmin edilip konuşuluyordu.

Ancak bu değişimin, şimdiye kadar ‘daha az kazanan’lar lehine olacağı beklentisi yüksekti. 

Aradan aylar geçince ‘daha çok kazanan’ların aynı şekilde kazanmaya devam ettiği ve faturanın büyük kısmını ‘daha az kazanan’ların ödediği anlaşıldı. Öyle ki, dünyanın ‘en zenginleri’ servetlerini katlarken işsizlik artmaya devam etti.

Şimdiye kadar uzaktan eğitimin fayda ve mahzurları konuşulurken, bu tartışmalara ‘uzaktan/ evden çalışma’ ilâve edildi. Artık işlerin bir kısmı evden yapılıyor. Bilhassa büro çalışanlarının bir kısmı artık işlerini evden yapıyor. Meselâ, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük holdinglerden birinin idarecisi, yaklaşık 35 bin kişinin bundan sonra ‘kalıcı şekilde’ evlerinden çalışacağını ilân etmiş. Elbette evden çalışmanın hem işyerleri hem de çalışan bakımından bazı avantajları var. Ancak başka konularda olduğu gibi bu meselede de hakkaniyetsiz davrananlar da oluyor. 

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, ‘evden çalışma’yı kötüye kullananlar olduğuna dikkat çekip şu tesbitleri yapmış: “Evden çalışmak, yeni sömürü alanı doğurdu. Mesai süresi, telefon trafiği 24 saate uzadı. (...) Korona emeğin istismarına yol açtı. Korona bize ayna tutunca, kendi eksiklerimizi göreceğimizi ve halimizi düzelteceğimizi ummuştuk. Kimimiz öyle yaptı, fakat genelde manzara şu; Korona, kendi sömürü düzenini pekiştirmek isteyenlere yaramış. Misal mi? Evde çalışmanın oluşturduğu yeni sömürü alanları… Zaten salgın yüzünden iş kaybı yaşanmıştı. Çoğu şirket ise evden çalışma düzenine geçti. Bu süreçte korona mobbingi yanı sıra, pek çok yeni angarya icat edildi. Evden çalışanların belirlediğim temel şikâyetleri şöyle: Sıkça; ‘atarım seni’ tehdidi aldık. Yetmedi ne servis, ne yemek, ne tatil imkânı bulabildik. (...) Hafta sonu çalıştırıldık. Gece boyu çalıştırıldık. (...) İşyerinde iken daha az yoruluyorduk. Gerçi trafik almadık, fakat evde 3 ay süresince en az 1 yıl çalıştırıldık. 

Kısaca; korona sürecinden evde çalışma keşfedilmesiyle yeni sömürü düzeni doğmuş oldu. Bazılarımız koronalaştı… Hani daha âdil ve paylaşımcı olacaktık?” (serefoguzkamuspotu.com/, 26 Ocak 2021)

Başka konularda olduğu gibi ‘uzaktan çalışma’ konusunda da toptancı anlayışla hareket edip herkesi suçlamak olmaz. İşini iyi yapan işverenler olduğu gibi, işinin hakkını fazlasıyla veren çalışanlar da olur. Ayrıca bunun tam tersi de mümkündür. Mesele, hadiseyi iyi okumak ve adaleti sağlamak olmalı. Ne işveren, ne de çalışanın mağdur olmayacağı bir yolu bulmak mümkündür.

Hadisenin temelinde ‘kul hakkı’ olduğu bilinir ve ona göre işler yapılırsa ‘uzaktan çalışma’ herkes için istifadeli bir yol olabilir. Bunu yapmak yerine “Ben kazanayım, başkası kaybederse etsin” diyenler para kazansa da duâ kazanamaz.

Virüs salgınından gerekli ibret ve dersleri alalım ve ‘kul hakkı’nın hakkı yenen tarafından helâl edilmediği müddetçe affedilmeyeceğini unutmayalım.

Okunma Sayısı: 1056
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

    Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

    'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

    Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

    Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

    1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

    Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

    İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

    'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

    Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

    AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

    Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

    Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

    Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

    Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

    Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
    Ahmet BATTAL

    Münasebetsize sor
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ne cevap verecek?
    Cevher İLHAN

    “Militan”
    Genel

    Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
    Genel

    Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Hükümet ele bakar, kalbe değil!
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un ağlatan kalemleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.