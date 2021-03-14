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14 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Salgınla mücadele başarılı mı?

Faruk ÇAKIR
14 Mart 2021, Pazar
Son yıllarda ülkemizi idare edenlerin en bariz vasfı, ‘akıl için bir olan yol’u tercih etmemeleridir. Ayrıca, ehil olanları dinleyip onlardan istifade etmeyi de düşünmüyorlar. “En doğrusunu siz bilirsiniz efendim” diyenlere ise kucak açıyorlar. Böyle olunca da işler sarpa sarıyor.

Kovid-19 salgınına karşı ortaya konulan tavır ve politika da buna benziyor. Elbette bu salgın sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı etkilemiş durumda. Aynı zamanda diğer ülkeler de salgının bu noktalara gelebileceğini doğru olarak tahmin edemedi. Fakat başka ülkeler dünya kamuoyuna yansıdığı kadarıyla rakamları gizleme yoluna gitmeler. Ayrıca “En başarılı mücadeleyi biz yapıyoruz. Filan ülke salgına teslim oldu” gibi gereksiz övünmeler pek duyulmadı. 

Ülkemizde ise övünme yarışına girenler çok oldu. Hatırlamak lâzım ki, daha ilk günlerde salgına karşı aşının bir iki ay içerisinde hazır olacağını söyleyen doktorlar oldu ve beyanlarla insanlar oyalandı. Aradan bir yıl geçti ve vaat edilen ‘yerli aşı’ henüz hazır değil. Peki, o gün bu vaatlerde bulunan ve milleti yanıltan ‘uzmanlar’a bir şey diyen oldu mu? Denilmedi, çünkü milletin yanıltılmasından menfaat umanlar oldu ve oluyor.

Mesele salgını küçümsemek ya da Türkiye’nin yaptığı mücadeleleri görmemezlik değil. Salgına karşı verilen mücadelenin doğru adımlarla yapılmadığını hatırlatmaktır. Hatırlayalım, işin başında maskelerin nasıl dağıtılacağı bile tartışma konusu olmuştu. Önce postane yolu ile, sonra eczahaneler eliyle bu yapılmak istendi, ama arzu edilen maksat hasıl olmadı. Maskenin para ile satılması yasaktı. Sonra belli bir fiyat tesbit edildi ve piyasada denge kuruldu. Bunun böyle olması icap ettiği en başından bin defa söylenmedi mi? İdareciler ‘dene ve yanıl’ metoduyla ancak buna karar verebildi. Oysa başka konularda olduğu gibi burada da yeni keşiflere ihtiyaç yoktu. Dünya bu mücadeleyi nasıl yapıyorsa ülkemiz de böyle yapmalıydı. 

Salgının başlamasından bir yıl son geldiğimiz noktayı değerlendiren uzmanlara göre, pandemi bilimsel verilere dayalı olarak yönetilmedi. Salgın yönetiminde toplumsal ve siyasî cevaplara göre hamleler yapıldı. 2 milyon 800 bini aşkın hasta. 29 binden fazla ölü. Türkiye’de salgının bir yıllık bilânçosu özetle bu.

Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek’e göre salgının ülkemizde görülmesinden önce alınan tedbirler yeterli değildi. Elbek şöyle demiş: “Söylenen şey şuydu: Biz çok başarılıyız. Vak’amız yok. Bu, en başından beri problemli bir bakış açısıydı. Bu bakış açısı, yani vak’a olmayışını bir başarı olarak tariflemek, bizim erken dönemde hastalarımızı korumamızı engellendi.” (dw.com/tr, 11 Mart 2021)

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden Prof. Dr. Sarp Üner’e göre ise Türkiye’de yapılması gerekenlerin büyük bir kısmı yapıldı; ancak zamanında değil: “Bir kamuoyu baskısı oluştuktan sonra önlemler alındı salgın mücadelesinde. Salgından bir adım önde olmak gerekirken virüsten daha hızlı davranmak gerekirken, daha geç ve salgını takip eden bir davranış gösterildiğini düşünüyorum.”

Bu güne kadar yapılan yanlışlardan ibret ve ders alalım ve benzer hataları bundan sonra yapmayalım. Bu vesileyle salgının sona ermesi için de fiilî ve kavlî duâlarımızı eksik etmeyelim inşallah.

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