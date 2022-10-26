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26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sanatı kötüye kullanmak

Faruk ÇAKIR
26 Ekim 2022, Çarşamba
Bugün dünyada “İslamofobi/İslamdan ve Müslümanlardan korkmak” diye bir hadise varsa, bunun birinci sebebi yabancı ülkelerde yapılan filmler ve bu filmlerde Müslümanlara biçilen rollerdir.

Esasında aynı mesele Türkiye için de geçerlidir. Ülkemizde çekilen filmlerde de büyük çoğunlukla Müslüman karakterler ‘kötü’ tasvir edilir. Sevimli, örnek alınabilecek kaç Müslüman karakter hatırlanabilir ki?

Dizi ve filmlerdeki Müslüman karşıtı söylemlerle ilgili çalışmaları bulunan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gülenay Pınarbaşı, Batı sinemasındaki Müslüman karşıtı tasvirleri ve medyanın Müslüman kadınlara yönelik saldırıların artışındaki rolünü değerlendirmiş. (AA, 21 Ekim 2022)

Pınarbaşı, ortalama bir Batılının, Müslüman toplumlara ilişkin yargılarının medya tarafından şekillendiğini belirterek, “Bugün Batı toplumlarında, Doğu’nun ve Müslümanların algılanma biçimi medya kaynaklıdır. Sinema, televizyon, gazete ve sosyal medya gibi basının tüm türleri Doğu’nun sunulma ve görülme şeklini değiştirmiştir. Farklı sunulan Doğu imajı, 11 Eylül saldırılarıyla Müslüman karşıtlığını da bünyesine katarak ideolojik söylem olarak yeniden üretilmiştir” tespitinde bulunmuş. 

Sinemada, Arap ve Müslüman karakterlerin “kötü” tasvir edilmesinin sessiz film döneminde başladığına işaret eden Pınarbaşı, 11 Eylül saldırılarından yaklaşık 10 yıl önce vizyona giren Disney yapımı Aladdin filmindeki Arap Aladdin karakterinin ülkesi için “Biraz barbarca ama burası benim evim” dediğine dikkati çekmiş. Pınarbaşı, “Sinemada Araplar vahşi ve açgözlü şeyhler, egzotik hayat yaşayan insanlar ve günümüzde ise teröristler olarak görülüyor. Medyada gösterilen İslam ve Müslüman temsilleri nedeniyle Batılı toplumlarla İslam dünyası arasındaki bağ maalesef her geçen gün daha da zayıflıyor” ifadesini kullanmış.

Batı medyasının, Müslüman karşıtlığı yaparken Müslüman kadın, terörist ve mülteci temsillerini yoğun biçimde kullandığına dikkati çeken Pınarbaşı, “Mülteci krizi, Batı medyasının İslam’ı terör ve şiddetle bir araya getirmesi için kendilerince gerekçe oluşturuyor. Bu yoğun dezenformasyon sonucunda maalesef İslam topraklarında yaşanan acılara karşı kayıtsızlık daha da artıyor” demiş.

Peki, bu ‘kültürel saldırı ve karalama’lara karşı İslam alemi nasıl karşı koyacak? Geçmiş yıllara nispetle daha fazla maddi imkânlara sahip olan “İslam dünyası” bu olumsuz imajı değiştirecek şekilde çalışmalar yapıyor mu? İslam dininin doğuşunu konu alan 1976 yapımı “Çağrı” filmini aşan yeni bir film yapılamamış olması yeterince üzücü değil mi?

İslamı doğru anlatmanın bir yolu da ‘doğru haberler’i dünyaya duyuracak ‘haber ajansları/haber ağı’ kurmaktan geçer. İslam ülkelerindeki haberleri dahi ‘yabancı ajans’lardan öğrenen bir dünyanın ‘İslamiyete layık doğruluğu’ öğretmesi kolay olur mu?

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