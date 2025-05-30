Şartlar İsrail aleyhinde değişirken...

İsrail, dünyadaki tepkileri dikkate almadan Gazze’deki zulme devam etse de; her geçen gün şartların kendi aleyhinde değiştiği görülüyor. Bu değişiklik uzun dönemde İsrail zulmünü sona erdirmeye adaydır inşallah.

Kısa süre zarfında kamuoyu ile paylaşılan tepkiler, başta Avrupa olmak üzere bütün insanlığın uyandığına da delil olabilir. Haberlere yansıyan bu tepkilerin kısa bir özetini aktarmakta fayda var, şöyle:

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail’in Gazze’deki ablukasının savaş suçu olduğunu vurgulayarak hükümete, İsrail’e yaptırım uygulanması için teklifler sunulduğunu söylemiş. Prevot ulusal basına verdiği bir röportajda, “Gazze’de soykırımdan bahsedebilmemiz için başka hangi vahşetlerin yaşanması gerektiğini bilmiyorum” demiş. Gazze’deki durumu kınamanın artık yeterli olmadığını vurgulayan Prevot, “İsrail’i değişime itmek için somut adımlara ihtiyacımız var” ifadesini kullanmış. Prevot, “Gazze’den gelen görüntüler öfkeye yol açıyor. Abluka utanç verici ve halkın kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur” değerlendirmesini yapmış. (AA, 27 Mayıs 2025)

Bir haber de şöyle: İspanya Meclisi, İsrail’e silâh ambargosu uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını acilen gündeme alma kararı verdi. Yasa tasarısının acilen Genel Kurul gündemine getirilmesine, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de onay verdi. Meclis yönetmeliği gereği yasa tasarısının sekiz gün içinde oylanması öngörülüyor. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, İsrail örneğinde olduğu gibi soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışan devletlerle askerî sözleşme yapılması yasaklanacak.

Almanya da İsrail’ mesafe koyan ülkeler arasında yer almak üzere. İlgili haberin bir bölümü şöyle: Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadephul ülkesinin İsrail’e yaptığı silâh tedarikini inceleyeceklerini söyledi. Wadephul, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu’nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in bir taraftan Gazze’ye gıda, ilâç ve benzeri malzemeleri sağlamadığına, diğer taraftan da halkı güneye doğru daha fazla sürmek amacıyla askerî eylemlerini yoğunlaştırdığına işaret eden Wadephul, “İsrail bir süredir Gazze Şeridi ile ilgili olarak ikili bir strateji izliyor ve biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı. Wadephul bu siyasetin Almanya tarafından desteklenmeyeceğini başından beri söylediklerini hatırlattı. Wadephul, iki hafta önce Gazze’deki durumun “tahammül edilmez olduğunu” söylediğini hatırlatarak, “Tahammül edilemez olan bu durum uluslararası insancıl hukuk kuralları ile bağdaştırılamaz.” görüşünü paylaştı.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde yaşananların “kabul edilemez” olduğunu belirtmiş.

Bu gelişmeler, şartların İsrail aleyhinde geliştiğini göstermiyor mu?