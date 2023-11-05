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5 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Savaşı durduran fotoğraf

Faruk ÇAKIR
05 Kasım 2023, Pazar
Vietnam Savaşı’nda “Napalm kız” olarak bilinen, napalm bombası nedeniyle vücudu yanan küçük kız çocuğu fotoğrafıyla Pulitzer Ödülü alan Vietnam asıllı foto muhabiri Nick Ut, dünya liderlerinin görmek istemediği bir gerçeği dile getirip şöyle demiş: “(İsrail-Filistin çatışması) Bugünkü savaş, Vietnam Savaşı’ndan çok daha tehlikeli.”

Henüz 21 yaşında genç bir foto muhabiriyken ülkesi Vietnam’da AP adına (Associated Press, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber ajansı) savaşı izleyen Ut, ABD tarafından desteklenen Vietnam ordusunca atılan napalm bombası nedeniyle vücudunun bir kısmı yanan kız çocuğunu fotoğraflamış. İlgili habere göre, yaşadığı köy bombalanan ve ağlayarak koştuğu sırada Ut’un objektifine yakalanan 9 yaşındaki Kim Phuc’un fotoğrafı, Vietnam Savaşı’nın seyrini değiştirmiş. Karartılmadan yayına verilen fotoğraf, ABD’de kamu vicdanını uyandırmış, sayısız savaş karşıtı protestoya neden olmuş ve üzerinden 51 yıl geçmesine rağmen “dünyanın en ünlü savaş fotoğraflarından birisi” olarak kabul ediliyor. 

Bugün 73 yaşında olmasına rağmen Vietnam Savaşı’na dair anılarının her detayını hatırlayan Ut, “Napalm kız” fotoğrafını çektiği günü şöyle şöyle anlatmış: “Saygon’un (bugünkü ismiyle Ho Chi Minh City) kuzeybatısında küçük bir köye gelmiştim. Öğle saatlerinde elimde yeteri kadar fotoğraf vardı. Tam köyden ayrılmaya hazırlanırken bir grup binanın yakınına hedef belirlemek için sis bombası atıldığını gördüm. Makinemi hemen elime aldım ve köye 4 napalm bombası atan uçağı fotoğrafladım. İçimden ‘Umarım köyde kimse kalmamıştır.’ dedim çünkü bazı köyler önceden boşaltılmıştı. Etraf dumanla kaplıydı. Karşıdan koşarak bir kadının geldiğini gördüm. Ardından napalm bombasından vücutlarının bir kısmı yanmış çocuklar, yetişkinler bize doğru koşmaya başladı. (...) Kollarını açmış çıplak şekilde ağlayarak koşan bir kız gördüm. ‘Üzerinde neden kıyafet yok?’ diye geçirdim içimden. Yaklaştığımda gördüm ki kolları ve sırtı çok kötü yanmıştı. Şok olmuştum, bir kare çektim, 4 fotoğraf makinem vardı, hepsini bir kenara bıraktım. Daha fazla fotoğraf çekmek istemedim. Yanımdaki su şişesini üzerine döktüm. Kim’i kucaklayıp hastaneye gitmek üzere kamyonetime bindirdim. (...) 

“Savaşı durduracak fotoğrafı çektiğimi biliyordum. İki güne kalmadan dünyanın birçok yerinden beni arayanlar, ‘Nick, bu fotoğraf savaşı durdurabilir’ diyordu. Fotoğraf, tüm manşetlerdeydi. Akabinde ABD’nin birçok yerinde eş zamanlı savaş karşıtı protestolar başladı. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, fotoğrafın kurgu olduğunu, küçük kızın sıvı yağ nedeniyle yandığını iddia etti. Elbette kimse bu iddialara inanmadı, zaten o fotoğrafı çektiğimde de yanımda birçok televizyon muhabiri vardı. (...) Bugünkü savaş, Vietnam’dakinden çok daha tehlikeli.” (aa.com.tr, 3 Kasım 2023)

Peki, Gazze’de çekilen fotoğraflar Vietnam fotoğraflarına göre daha az mi etkileyici ki savaşı durdurmaya yetmiyor?

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