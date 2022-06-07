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7 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Savaşı kim bitirir?

Faruk ÇAKIR
07 Haziran 2022, Salı
Göre göre ve dünyanın gözleri önünde bir savaş başlatıldı ve üstelik bu savaşın üzerinden 100 günden fazla bir süre geçti.

Kimileri Ukrayna’da yaşanan hadiseye ‘savaş’ demeyip, başka isimlerle tarif etmeye çalışıyor. Adına ne denilirse denilsin ve nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin; uluslar arası güç dengelerinin sürdürdüğü bu savaşın en büyük mağduru netice itibarıyla Ukrayna’da yaşayanlar değil mi? Ve tabii ki Rusya adına Ukrayna’ya gönderilen askerler ile onların aileleri de mağdur listesinde yer almalı.

Belki de büyük çoğunluk bu savaş, işgal ya da kargaşanın bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorlardı. Fakat bundan önceki savaş ve benzeri hadiselerde de görülüğü üzere ‘savaş’ı başlatmak nispeten kolay bitirmek ise daha zordur. Nitekim savaşın başladığı ilk günlerden itibaren bu savaşı sona erdirmek için adım atan aracılar olduğu halde bu güne kadar ortak bir noktada buluşma imkânı olmadı. Diğer bütün savaşlarda olduğu gibi bu defa da en önce ‘gerçekler’ öldü. Taraflar adına yapılan açıklamalarda herkes kendini savunurken, karşı tarafı suçlamayı tercih etti. Netice itibarıyla milyonlarca kişi yerinden olurken başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere binlerce kişi de öldü. Acaba bu savaşı başlatanlar 10 ya da 20 yıl sonra bu yaptıklarıyla övünebilecekler mi?

Ukrayna’da devam eden savaşı sona erdirme çağrıları yapanların başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geliyor. Bazıları bu çağrının samimi olup olmadığını sorgulayabilir, ama samimi olduğuna inanılan başka çağrılar da duyulmuyor. Nihayetinde barış çağrısını kim yaparsa yapsın bu çağrı destek görmeli ve neticede barış sağlanmalıdır. 

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının 100. gününde (3 Haziran 2022) yaptığı açıklamada, savaşın bir an önce bitirilmesi çağrısı yapmış. Çatışmaların sonlandırılmasının müzakereler ve diyalogdan geçtiğini belirten Guterres, BM’in bu türden çabaları destekleyeceğini hatırlatmış. 

“Tarafların savaşı bitirmek için göstereceği samimi çabalar Ukrayna için, Rusya için ve dünya için daha iyi olacaktır” diyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürmüş: “Savaş, halihazırda binlerce hayata mal oldu, tarifsiz yıkımlara neden oldu ve milyonlarca insan yerinden edildi. İnsan hakları ihlalleri ve gıda, enerji ve finans alanlarını kapsayan üç boyutlu küresel bir kriz doğurdu. En çok da savunmasız insanları, ülkeleri ve ekonomileri etkiledi.” (dw.com/tr, 4 Haziran 2022)

Öte yandan Reuters’in tahminlerine göre savaşın tahribatı şöyle: Ölü sayısı: En az 46 bin. Ölümcül olmayan yaralı sayısı: Yaklaşık 13 bin. Kayıp: En az 400. Yeri değiştirilenler: En az 15 milyon. Yıkılan bina sayısı: En az 2,3 bin. Mal kaybı: Yaklaşık 600 milyar dolar.

Bu kayıplar, savaşın çirkin yüzünü göstermiyor mu? Dua edelim de bu savaş bir an önce bitsin ve yeni bir savaş da başlamasın. Dünyanın ‘umumi barış’a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var vesselam.

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